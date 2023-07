2000 - 2002

Die Debatte um ein neues Fußballstadion wurde erstmals im Jahr 2005 und 2006 konkret: Doch schon zuvor gab es erste Entwürfe für den Umbau des Wildparkstadions:

Herbst 2000: Entwürfe von Designer Luigi Colani.

April 2002: Erste Pläne für den Umbau des Wildparkstadions (Architekten-Büro Fiebiger)



Die Umbau-Pläne 2002: Komplette Überdachung der rund 33.000 Zuschauerplätze. Heruntergezogene Dachkonstruktion für bessere Atmosphäre im Stadioninneren mit zwei geöffneten Ecken für die Rasenbelüftung. Drei neue Tribünen mit Unterrang und und erhöhten Oberrang. Platz finden sollten im Stadion weiterhin: Ein McDonalds-Schnellrestaurant, ein Fitnesszentrum mit 3.000 Quadratmetern, eine Apotheke und eine Drogerie.

Kosten: 38 Millionen Euro. Finanzierung offen.

Mögliche Partner: RWE und EnBW haben Interesse an einer Beteiligung im zweistelligen Millionenbereich in Aussicht gestellt. Allerdings nicht im finanziellen Rahmen, sondern mit Gewerken wie Flutlicht, Rasenheizung und Haustechnik.

Name: Wildparkstadion

2005 -2006

2005 und 2006 untersuchte die Stadt Karlsruhe insgesamt sieben mögliche Standorte für das Wildparkstadion: "Rosenhof", "Mess­platz", "Gleis­bau­hof", "Hub", "Seehof", "Rüppur­rer Wiesen" sowie "Neue Messe". Nach der angesetz­ten Bewer­tungs­skala, die aus den Haupt­kri­te­ri­en "Städ­te­bau­li­che Vorgaben", "Grund­stücks­ver­hält­nis­se", "Planungs­recht­li­che Vorgaben" und "Infra­struk­tu­ran­bin­dung" bestand, blieben laut Stadt am Ende als Alter­na­tive zum Wildpark nur noch zwei mögliche Standorte bestehen: die Untere Hub und der Gleisdreieck/Durlacher Allee.

Bis 2006 liegen die Pläne für ein neues Stadion auf Eis. Im März dann die Entscheidung: Das Wildparkstadion soll umgebaut werden, der Baubeginn wird auf Mai 2007 gesetzt. Im August zieht sich der KSC zurück: Aufgrund finanzieller Forderungen in Millionenhöhe aus der Vergangenheit, könne der Verein nicht in die geplante Besitzgesellschaft für ein neues Stadion eintreten.

Die Stadt will in Eigenregie bauen, der Baubeginn verzögert sich im Dezember auf 2008. KSC und Stadt können jedoch keine Einigkeit über die künftige Miete erzielen. Damals im Gespräch: 4,5 Millionen Euro pro Jahr forderte Karlsruhe, der KSC bezifferte seine Schmerzgrenze bei 2,2 Millionen Euro.

Zuschauerzahl: 40.000 bis 45.000

Kosten: 55 bis 60 Millionen Euro

Finanzierung: Klassische Bankenfinanzierung, keine Investoren, Beteiligung der Stadt Karlsruhe bleibt offen

Bauzeit: Zwei Jahre plus X, Umbau bei laufenden Betrieb (25.000 Zuschauer möglich)

Infrastruktur: Kein Straßenbahnanschluss, Parken am Adenauerring, Parkplatzsituation noch offen

Name: Wildparkstadion

2007

2007 steht vor allem die Finanzierungsfrage im Vordergrund: Die Stadt schlägt dem KSC drei Varianten vor - alle beinhalten eine Festmiete von 1,75 Millionen Euro - je nach Variante soll sich der KSC zusätzlich an Neben- und Betriebskosten sowie Instandhaltung beteiligen. Der Stadt gehen im Gegenzug alle Einnahmen aus dem Namensrecht zu. Schlussendlich einigten sich Stadt und KSC auf 35 Prozent der Ticketeinnahmen in der ersten Bundesliga, beziehungsweise 40 Prozent in der zweiten Liga.



Zuschauerzahl: 35.000

Kosten: 58 Millionen Euro

Finanzierung: Stadt Karlsruhe mit 30 Millionen, Land Baden-Württemberg mit 11 Millionen, 18 Millionen Euro durch Kommunalkredite, zusätzlich städtischer Zuschuss in Höhe von 1,2 Millionen Euro (entspricht damaligen Aufwendungen für das Stadion)

Baubeginn: Sommer 2008, Fertigstellung Ende 2010

Stadionmiete: Zwischen 1,75 und 2,25 Millionen Euro

Eigentümer: Stadion soll an eine noch zu gründende KSC-Stadionbetriebsgesellschaft verpachtet werden, deren Eigentümer zu 100 Prozent KSC sein soll

Name: Wildparkstadion



2008

Das neue Stadion steht erneut vor dem Aus. Der Grund: Gestiegene Kosten, offene Finanzierung. Bis zu 17 Millionen Euro teurer soll der Umbau werden - "aufgrund ungeklärter steuerlicher Fragen, vom KSC begehrter Garantien und zusätzlicher räumlicher Wünsche, veränderter Auflagen des DFB und der DFL sowie gestiegener Baupreise zustande", heißt es damals vonseiten der Stadt Karlsruhe.

Der KSC ist ob dieser Verlautbarung sauer - der Wildpark-Zoff ist in vollem Gange, die Fronten verhärtet. Die unterschriftsreifen Verträge für Mai 2008 rücken in weite Ferne. Im Juli kippt der Gemeinderat den Stadionumbau.

Stattdessen beginnt die Grundsatzdebatte erneut: Doch Neubau? Zwei neue Standorte finden Eingang in die Stadion-Diskussion: Neubau am Gleisdreieck/Mastweide/Durlacher Allee und Unter Hub in Durlach. Investor Hamburg Newport GmbH will am Gleisdreieck bauen - 332 Kleingärtner - contra 450 so genannte KSC-VIP-Parkplätze.

2009

Ein erstes Gutachten des Frankfurter Planungsbüros Albert Speer & Partner liegt im Februar vor. Das Ergebnis: Neubau am alten Wildpark-Standort. Die Kosten: Rund 110 Millionen Euro - ohne eventuell anfallende Infrastrukturmaßnahmen. Das Problem: Der Investor will nicht in den Wildpark, sondern favorisiert das Gleisdreieck. Der Hauptausschuss des Gemeinderats favorisiert im März den Neubau im Wildpark, in der Bevölkerung wird Widerstand gegen den Bau auf dem Kleingartengelände am Gleisdreieck laut.

Erste Prognosen sprechen von Kosten über 150 Millionen Euro, der Investor rechnet mit rund 50 Millionen. Der Gemeinderat entscheidet im April knapp: beide Optionen werden geprüft, sowohl Gleisdreieck als auch Wildpark. Im Mai wollte man eine endgültige Entscheidung treffen - diese kam nie.

Februar 2009: Neubau-Entwurf am Wildpark

März 2009: KSC-Arena am Gleisdreieck/Mastweide (Investor: Newport)

2011

In der spielfreien Sommerpause 2011 werden die Blöcke A1 und E4 modernisiert. Die Diskussion um ein neues Stadion liegen weiterhin auf Eis.

2012

Es ist Wahlkampf in Karlsruhe - ein neuer Oberbürgermeister steht an. Als großer Themenkomplex mit dabei : Natürlich das Wildparkstadion. Tatsächlich kommt Bewegung in die Stadionfrage: Sanierungsmaßnahmen und Modernisierungen folgen für den Fanblock D1 und den angrenzenden Kurvenblock A4.

2013

Im dritten und letzten Bauabschnitt werden auch die Bereiche D2 und und E1 saniert. Das Stadion erhält neue Wellenbrecher, Trittstufen und Toilettenanlagen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die drei Bauabschnitte (2011-2013) auf rund 2,8 Millionen Euro.

Der neue Oberbürgermeister Frank Mentrup und KSC-Präsident Ingo Wellenreuther nehmen die Verhandlungen um ein neues Stadion auf. Es folgen ein "Faktencheck" und ein erstes Forum. Der erste abenteuerliche Bauvorschlag (ein Stadion in Pyramidenform) stammt von einem Karlsruher Architekten. Die Idee eines möglichen "Ikea-Stadions" wird schnell verworfen. Im September fällt die Entscheidung: Der KSC bleibt im Wildpark.

April 2013: Ein KSC-Stadion in Pyramidenform

2014

Der Neubau am Standort Wildpark wird konkret. Im Mai liegen erste Bebauungspläne vor. Für Diskussion sorgt die Nutzung der künftigen Stätte - Multifunktionsarena oder nicht? Für Uneinigkeit zwischen KSC und der Stadt sorgen künftige Mietzahlungen und der Bau eines neuen Parkhauses.

Im Oktober dann die Gemeinderatsentscheidung: Neubau im Wildpark für 88,8 Millionen Euro. Im Dezember demonstrieren KSC und Stadt Karlsruhe Einigkeit: Man habe einen Durchbruch für eine endgültige Entscheidung in Sachen Wildparkstadion erzielt, so Oberbürgermeister Mentrup.

2015

Im "Letter of Intent" legen im April KSC und Stadt Karlsruhe die Rahmenbedingungen und die Refinanzierung für den Stadion-Neubau fest. Veranschlagt wird das Großprojekt inzwischen mit einem Budget von 74,5 Millionen Euro.

Im Sommer 2015 werden planerischen Hürden genommen: Änderungen im Regionalplan und Zustimmung des Gemeinderats zur Baufläche. Ein neues Forum soll 2016 kommen - in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres stimmten die Stadträte für die öffentliche Planauslage des neuen Wildparkstadions.

Zuschauerzahl: 22.500 Sitz- und 12.500 Stehplätze + 2.500 Plätze im Hospitality-Bereich und diverse Logen

Kosten: 88,8 Millionen Euro

Finanzierung: 11 Millionen Euro Zuschuss vom Land Baden-Württemberg

Baubeginn: Sommer 2017, Bauzeit 24 bis 30 Monate

Stadionmiete: In der ersten Liga 3,5 Millionen Euro Festpacht pro Saison. In der zweiten Liga beläuft sich diese auf 1,5 Millionen pro Spielzeit – in der dritten Liga und der Regionalliga auf 400.000 Euro. Zudem müsste der KSC im Falle eines Aufstiegs in die erste Liga eine "Aufstiegsprämie" in Höhe von 500.000 Euro auf das städtische Konto überweisen, allerdings erst dann, wenn im neuen Stadion gespielt wird. Auch die Zuschauerzahl im neuen Wildparkstadion ist nach der neuen Vereinbarung entscheidend. Kommen durchschnittlich mehr als 18.500 Fans pro Saison ins Stadion, erhält die Stadt 20 Prozent der Einnahmen durch jeden Besucher, der den Wert über diese "magische Grenze" treibt.

2016

Am 19. Juli stimmt der Karlsruher Gemeinderat für ein KSC-Stadion. Am 25. September folgte das benötigte "Go" der KSC-Vereinsmitglieder. Von den 7.310 Mitgliedern erschienen rund 500 stimmberechtigte in der Stadthalle um für den Neubau zu stimmen.

Kleinere Sticheleien zwischen den Parteien lassen Fußball-Fans jedoch immer wieder zittern - bis Ende Oktober wollten KSC und Stadt Karlsruhe die Verträge für das neue Stadion unterschrieben haben. Anfang November sitzt immer noch keine Unterschrift. Die Stadt erwirbt Ende Oktober für den Neubau benötigte Grundstücke vom Land - und es gibt eine neue Deadline: 18. November.

Diese konnte von Stadt und KSC eingehalten werden: Am 18. November sitzen die Unterschriften unter den fünf Verträgen. Man konnte sich über strittige Punkte einigen: Die Stadt bleibt alleinige Bauherrin, der KSC bekommt sein Parkhaus auf dem Birkenparkplatz. Im Dezember startet das Vergabeverfahren.

Das neue Stadion wird insgesamt 113 Millionen Euro kosten - der Stadionkörper wird dabei mit 85 Millionen Euro veranschlagt. 28 Millionen Euro kommen der Verkehrsgestaltung rund um den Wildpark zugute.

Welche fünf Verträge werden geschlossen?



1. Pacht- und Betreibervertrag: Er regelt wechselseitige Rechte und Pflichten der Stadt und des KSC bezogen auf den Betrieb des neuen Stadions. Hierin enthalten ist: Definition Pachtobjekt, Pachtzahlungen, Instandhaltung, Möglichkeit des Ankaufs des Stadions, etc.



2. Mietvertrag über Freiflächen: Er regelt die wechselseitigen Rechte und Pflichten der Stadt Karlsruhe und des KSC bezogen auf die Freiflächen des gesamten KSC-Geländes. Der Stadionkörper ist ausgenommen. Weiterhin legt er die notwendige Infrastrukturmaßnamen fest, die auf Grund des neuen Stadions und einer veränderten Nutzung verschiedener Flächen notwendig sind. Hierz gehören: Trainingsplätze, Amateurstadion usw.



3. Entwicklungsvertrag: Er regelt die Zusammenarbeit der Parteien und die Rechte und Pflichten während der Vergabe-, Planungs- und Bauphase für das neue Stadion. Weiterhin regelt er die Konkretisierungen und Festlegungen der Planung des Stadions unter Mitwirkung des KSC



4. Interimspachtvertrag: Er regelt die Rechte und Pflichten von Stadt Karlsruhe und KSC im Hinblick auf das Bestandsstadion während der Bauphase. Hierzu gehört: reduzierte Pacht für den KSC, Übernahme der Kosten für die Provisorien inklusive Ausstattung durch die Stadt, Kosten während laufenden Spielbetrieb, etc.



5. Kauf- und Erbbaurechtsvertrag: Er ermöglicht dem Verein, wie im Letter of Intent vereinbart, Eigentümer des Stadions zu werden. Er beinhaltet ein Berechnungsmodell des Kaufpreises zum jeweiligen Ankaufszeitpunkt und regelt wechselseitige Rechte und Pflichten der Stadt und des KSC nach dem Ankauf des Stadions durch den KSC

2017

Im Januar gibt der Gemeinderat erste Mittel frei: Die Tennisplätze des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) weichen und die Plätze des Männerturnvereins sollen instand gesetzt werden. Kostenpunkt für die Arbeiten: drei Millionen Euro.

Zwei Monate später wird der für den Bau und späteren Betrieb notwendige Eigenbetrieb gegründet. Unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark" soll er sich zunächst um das Vergabeverfahren für den Neubau kümmern. Im kommenden Jahr - zum 1. Januar 2018 - sollen ihm auch die Infrastruktur und der Betrieb des bestehenden Stadions übertragen werden.

Neuer Kopf des Projekts wird Frank Nenninger, Prokurist der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig). Neu geschaffen wird die Stelle des Betriebsleiters für den Eigenbetrieb: Werner Merkel wird ab dem 1. April das Ruder übernehmen. Der Baubeginn wird im März 2017 von Oberbürgermeister Frank Mentrup auf 2018 angesetzt.

Werner Merkel, Frank Mentrup und Frank Nenninger freuen sich über die Gründung des Eigenbetriebs "Neues Fußballstadion im Wildpark" zum 1. April 2017. | Bild: cob

Es folgen harte Zeiten für Fußball-Fans: Nach dem sicheren Abstieg des KSC in Liga Drei, startet im Mai in den Reihen der Stadträte erneut die Stadiondiskussion. Die Grünen fordern zunächst die Gegentribüne neu zu bauen - die Haupttribüne soll nach Wiederaufstieg in Liga 2 erneuert werden. Gleichfalls wollen die Grünen-Stadträte die Infrastrukturkosten reduziert sehen - dieser Antrag wird in den Eigenbetriebsausschuss verwiesen. Er wird im Juli von den Grünen selbst zurückgezogen werden. Ein von den Linken geforderter Bürgerentscheid wird abgelehnt.

Schlussendlich sollen sich die Planungen im Jahr 2017 am Stadion nicht mehr verändern: Die Stadt Karlsruhe verweist auf zeitliche Verzögerungen und finanzielle Mehrkosten, sollte man aus dem Projekt aussteigen.

Im Juni starten die ersten vorbereitenden Bauarbeiten für die Umstrukturierung des Wildpark-Areals: Die notwendigen Flächen für den Tausch und Verlagerung von Trainingsflächen und Amateurstadion werden entsprechend freigemacht: Die Verlagerung der Tennisplätze am KIT beginnt und der neue Kunstrasenplatz für die Profis wurde gebaut und im Oktober offiziell übergeben.

Oberbürgermeister Frank Mentrup und KSC-Präsident Ingo Wellenreuther auf dem neuen Profiplatz. | Bild: Melissa Betsch

Ebenfalls im Oktober beginnen die Bauarbeiten für das neue Amateurstadion. Es wird auf dem alten Trainingsplatz der Profis errichtet. Die Vergabe für das neue Stadion sollte noch 2017 erfolgen - doch die Prüfung der Bieterangebote dauert länger, als es dem zukünftigen Pächter lieb ist.

Der Grund: Alle Angebote liegen über dem vom Gemeinderat vorgegebenen Kostenrahmen von insgesamt 113,7 Millionen Euro. Es müssen Lösungen gefunden werden, die Kosten zu senken. Erneut kommt das Thema "Haupttribühne erhalten" auf den Tisch - die Debatte soll sich bis ins neue Jahr 2018 hinziehen.

2018

Die Angebote sind zu teuer - wie sollen die Kosten gesenkt werden? Mit dieser Frage starten alle Stadionverantwortlichen in das neue Jahr 2018. Geprüft werden Anfang Bauabläufe und Leistungsinhalte, auch alternative bauliche Teillösungen werden einer detaillierten Betrachtung unterzogen.

Man arbeitet sich durch die "Funktionale Leistungsbeschreibung" (FLB), welche zwischen Stadt und KSC für die Ausschreibung des Neubau verhandelt worden ist. Stadt und KSC bewahren nach einem kurzen Schlagabtausch in den Medien im Dezember jetzt Stillschweigen zum Verfahren.

Im April steht schließlich fest, wie es in Sachen KSC Neubau weitergehen soll: Die Kosten für das Stadion erhöhen sich auf knapp 123 Millionen Euro (82 Millionen Stadionkörper, 29 Millionen Infrastrukturmaßnahmen, 12 Millionen Vorabmaßnahmen).

Die Stadt übernimmt die Kosten für die Kampfmittelerkundung und Altlasten-Entsorgung der Schadstoffe in den Erdwällen (mit rund neun Millionen Euro veranschlagt), der KSC übernimmt dafür die Finanzierung des Parkhauses (rund zehn Millionen Euro) und verzichtet auf einige Provisorien im Bereich Hospitality und Geschäftsstelle während Umbauphase. Der Gemeinderat stimmt Ende April den Mehrkosten sowie dem geänderten Bauablauf zu.

Die neuen Pläne: Baubeginn für den Vollumbau des Stadionkörpers ist für November 2019 angesetzt und soll zwei Jahre dauern. Zuvor sollen die Erdwälle vollständig abgerissen und durch provisorische Tribünen ersetzt sein. Im November 2018 soll dann der Abbruch der Wälle erfolgen. Bis März 2019 soll zunächst die nördliche Ersatz-Tribüne entstehen, bis August 2019 dann die südliche Tribüne.

Nach den Verzögerungen läuft nun alles nach Plan: Im Juli erfolgt die Vergabe der provisorischen Tribünen und der Erdwallarbeiten durch den Karlsruher Gemeinderat: Die Kosten fallen mit 4,8 Millionen Euro für die Entsorgung der alten Wälle dabei deutlich günstiger als bislang angenommen aus.

Im Oktober machen die KSC-Mitglieder und der Gemeinderat den Weg für die Bauvergabe frei: Nicht mehr enthalten sind nun Erdwälle und Parkhaus. Ende Oktober sollen die neuen Verträge unterschrieben, am 9. November das Zuschlagsschreiben an den Bestbieter verschickt werden.

Nach einem kurzen Schreckmoment für alle Stadionunterstützer, unterzeichnen Stadt und KSC - vier Tage nach dem ursprünglich festgelegten Datum - am 30. Oktober die angepassten Verträge zum Neubau des Fußballstadions.

Am 5. November starten die Bauarbeiten an den Wällen - am 3. November verabschieden sich Fans und KSC vom alten Wildparkstadion. Danach wird nichts mehr so sein wie früher - einen letzten Rundgang gibt es hier in unserem Artikel.

Am 19. Oktober unterzeichnet die Stadt Karlsruhe als Bauherrin die Verträge mit dem Totalunternehmer "BAM Sports", der den Stadionkörper bauen wird. Zu diesem Anlass wird eine erste Ansicht der neuen Fußball-Arena präsentiert.

Wie das neue Stadion aussehen wird, wird am 22. November in einer öffentlichen Infoveranstaltung im Südwerk gezeigt: Offene Fragen rund um das neue Stadion beantworten Stadt Karlsruhe und das beauftrage Unternehmen "BAM Sports" mit Architekten. Baustart für den neuen Stadionkörper ist am 1. Dezember 2019, dann sollen die Vorarbeiten abgeschlossen sein. Im Mai 2022 will "BAM Sports" das Stadion fertiggestellt haben.

2019

Im Februar ist das KSC-Stadion erneut Thema im Gemeinderat: Denn die provisorischen Tribünen, auf denen die Fans bis zum Neubau stehen werden, sind nicht überdacht. Das Problem: Die Provisorien waren aus Kostengründen ohne Dächer vorgesehen, da dies den Vorgaben der 3. Liga genügt hätte. Doch nun könnte der KSC aufsteigen. Sollte das der Fall sein, würde das fehlende Dach gegen die Lizenzauflagen der 2. Bundesliga verstoßen.

Bild: Hammer Photographie

Dennoch stimmen die Gemeinderäte gegen die 1,4 Millionen Euro teure die Überdachung der Tribünen. Stattdessen soll eine alternative Variante umgesetzt werden: Nur das Dach für die Nordtribüne wird bestellt. Die Stadträte fordern den KSC auf, einen Ausnahmeantrag für die Südtribüne zu stellen, damit diese - selbst wenn der KSC aufsteigen sollte - ohne Dach am Spielfeldrand stehen kann.

Im März ist die provisorische Tribüne der Nordkurve so gut wie fertig. Als nächstes stehen die Arbeiten an der Südkurve an. Das Besondere daran: Die Gästefans müssen umziehen und dürfen - ausnahmsweise - auf der Gegentribüne stehen. Vor dem Abriss der Tribünen dürfen die Fans ihre Lieblingssitze abschrauben und mitnehmen.

Im April folgt der große Schreck: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) lehnt den Ausnahmeantrag für die Südtribüne des KSC ab. 14 Monate - bis September 2020 - hätten die Fans ohne Dach auf der Tribüne stehen müssen. Der KSC steht aktuell in der 3. Liga auf dem zweiten Platz und die Karten für den Aufstieg stehen nicht schlecht. Bis zum 1. September muss die Südtribüne überdacht sein, um bei einem Aufstieg die Lizenzauflagen der 2. Bundesliga zu erfüllen. Der KSC reicht fristgerecht Einspruch bei der DFL ein. Ob das gut ausgeht?

Am 2. Mai ist ein weiterer Meilenstein erreicht: Der Bauantrag wird eingereicht. Geplanter Beginn der Baumaßnahmen: Ende des Jahres. Wenige Tage später kommt außerdem die erlösende Nachricht aus Frankfurt: Der Verein bekommt die Ausnahmegenehmigung und die Südtribüne braucht daher kein Dach. Dann ist es ruhig im Wildpark, die Bauarbeiten nehmen ihren Lauf, über den Sommer passiert kaum etwas "Spektakuläres".

Daniel Nitsche von BAM Sports, ausführender Totalunternehmer, Werner Merkel von EIBS als Bauherr und Frank Nenninger von der KASIG als technische Projektleitung und -steuerung (v.l.) | Bild: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark/Stadt Karlsruhe

Spannend wird es wieder Anfang August: Die traditionsreiche Gegengerade muss weichen, auch sie fällt den Baggern zum Opfer. Erst kommen die mit Asbest versetzten Dachplatten herunter, mit ein wenig Verspätung, die aber wieder aufgeholt werden kann, folgt dann der eigentliche Abriss der Tribüne.

Bild: Hammer Photographie

Mit dem Ende des Sommers wird es wieder turbulent in Sachen Neubau im Wildpark: Der KSC hat bereits Mitte August Klage gegen die Stadt eingereicht, erst im September wurde das allerdings öffentlich gemacht. Gegenstand der Klage: Der Verein möchte Einsicht in die Unterlagen, die die Stadt mit dem Totalunternehmer BAM geschlossen hat.

Ein erster Verhandlungstermin bleibt ohne Erfolg, das Gericht vertagt sich. Das Urteil vier Tage später: Es gibt keinen Baustopp wie vom KSC gefordert und auch keine neue Kisokplanung, aber der Verein bekommt die Einsicht in die Unterlagen.

Streit um Stadionneubau

Im Oktober legt die Stadtverwaltung Berufung gegen das Urteil ein, das Verfahren geht nun an das Oberlandesgericht (OLG). Vor allem die Einsicht in die teils vertraulichen Unterlagen mit dem Bauunternehmen möchte die Stadt verhindern. Was folgt ist ein weitere Schlagabtausch zwischen beiden Parteien, die Situation scheint festgefahren. Ende des Monats rückt sogar der Gerichtsvollzieher im Karlsruher Rathaus an, muss jedoch unverrichteter Dinge wieder gehen.

Währenddessen liegt das Verfahren beim OLG, das setzt Ende Oktober die Zwangsvollstreckung aus, die Stadt muss die Unterlagen vorerst nicht an den KSC geben. Am 8. November entscheidet dann das Gericht, dass der Verein und die Verantwortlichen Einsicht in den Vertrag erhalten und dass die Stadt diesen aushändigen muss.

Stadion-Streit wird vor dem Landesgericht Karlsruhe verhandelt. | Bild: Melissa Betsch

Mittlerweile steht auch das Datum für die Übergabe der Baustelle: Am 6. Dezember soll der Totalunternehmer mit dem eigentlichen Neubau des Stadionkörpers beginnen, doch wenige Wochen vorher fehlen noch die Baugenehmigungen für das Großprojekt. Das sei so üblich, heißt es von den Bauherren - doch ohne die Genehmigung könnte sich der Bau verzögern und die Kosten in die Höhe treiben. An dem Termin für den Baubeginn wird jedoch weiterhin festgehalten.

Damit die Bagger besser auf die Baustelle fahren können, wird vor der Baufeldfreigabe der "Nackte Mann" abgebaut. Über 60 Jahre lang begrüßte er die Fans vor dem Stadion, jetzt wird er restauriert um dann in neuem Glanz im neuen Wildpark seinen Platz zu finden.

Ende November ist klar: Kurz vor Weihnachten geht es nun endlich los, die alte Gegengerade - und somit die künftige Osttribüne - wird zuerst gebaut, der Termin ist zu halten. Am Montag, 9. Dezember, fällt dann tatsächlich der Startschuss für den Vollumbau im Wildparkstadion.

Einen Tag später, am 10. Dezember, treffen Stadt und KSC erneut aufeinander: Der letzte Akt des monatelangen Stadionstreits wird vor dem Karlsruher Oberlandesgericht ausgetragen. Verhandelt wird über die Berufung der Stadt Karlsruher gegen das Urteil des Landgerichts am 27. September. Es geht um die Herausgabe der vertraulichen Unterlagen - des gesamten Schriftverkehrs zwischen Stadt und Totalunternehmer. Dieser war dem KSC zum Teil nur mit geschwärzten Passagen vorgelegt worden.

Die Stadt Karlsruhe nimmt ihre Berufung im Laufe des Prozesses zurück, nachdem der Vorsitzende keine Aussicht auf Erfolg gestellt hatte. Damit muss die Stadt Karlsruhe alle vertraulichen Unterlagen herausgeben.

2020

Nach der Weihnachtspause geht es im Januar auf der Baustelle im Wildpark so richtig los: Die Bagger rollen für den Neubau der Osttribüne, also der ehemaligen Gegengerade. 11.000 Fans sollen auf ihr künftig Platz finden.

Nach und nach werden Fundamente, Zahnbalken und Stützen verbaut. Anfang März ist man sich seitens des Eibs sicher: Zum Start der neuen Saison im Sommer soll die Tribüne fertig sein. Einen Verzug aufgrund der Corona-Krise befürchtet man bislang nicht. Auch rund um das eigentliche Stadion wird fleißig gebaut: Der Eingangsbereich für Gäste wird verbessert, Abwasserschächte werden gelegt und ein Regen-Rückhaltebecken gebaut.

Unter anderem Letzteres löst im März eine erneute Diskussion um die Baukosten aus: Durch eine Fehleinschätzung soll das Becken zu klein sein, steigende Baupreise, höhere Ansprüche an den Brandschutz und steigende Infrastrukturkosten kommen hinzu. Die Folge: Auf Mehrkosten zwischen 15 und 30 Millionen Euro wird für das bisher auf 123 Millionen Euro veranschlagte Bauprojekt spekuliert.

Für die Gemeinderatssitzung am Dienstag, 26. Mai, werden die konkreten Mehrkosten benannt: Im "Worst-Case-Szenario" wird das Stadion 20 Millionen Euro teurer als geplant. Rund 370.000 Euro Mehraufwand sind bereits fix, weitere Aufwendungen für beispielsweise mobile WC-Anlagen, Dachkonstruktion und Klimatisierungskonzept könnten folgen. Der Gemeinderat soll über den neuen Kostenentwicklungsplan abstimmen.

An der Fertigstellung im ersten Halbjahr 2022 wird dennoch weiter festgehalten. Nach der Fertigstellung der neuen Osttribüne soll es ab Sommer dann mit dem Rückbau der provisorischen Südtribüne weitergehen. An ihrer Stelle wird daraufhin die neue KSC-Stehplatztribüne gebaut. Gleichzeitig wird die Haupttribüne abgerissen. Im Anschluss daran folgt der Abbau der provisorischen und der Bau der neuen Nordtribüne.

Aktuell ist eine Fertigstellung für den Herbst 2023 in Planung.