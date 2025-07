KSC-Transfers-2025/26: Wechsel, Gerüchte und Abgänge im Ticker

Der Karlsruher SC hat sich in der Saison 2024/2025 einen Platz in den Top 10 der 2. Bundesliga gesichert.

Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, als könnte das Team von KSC-Trainer Christian Eichner um den Aufstieg mitspielen. Jetzt richtet sich der Blick auf das Sommer-Transferfenster 2025, in dem sich alle Klubs der 2. Liga gezielt verstärken können.

Besonders spannend: Wie wird Mario Eggimann als neuer Geschäftsführer Sport und Kaderplaner seine erste Transferperiode für den KSC gestalten?

Hier im KSC Transfer-Ticker werden alle bestätigten Transfers, Abgänge, Neuzugänge und aktuelle Transfergerüchte rund um den Karlsruher SC gesammelt. Das Transferfenster öffnet am 1. Juli 2025 und endet am 1. August 2025.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt.

28. Juli: Nardin Mulahusejnovic im Visier des KSC?

Laut Transferexperte Rudy Galetti soll der KSC an einer Verpflichtung des 1,91 Meter großen Stürmers Nardin Mulahusejnovic arbeiten. Der bosnische Offensivmann soll jedoch auch weitere Angebote auf dem Tisch haben.

21. Juli: Robin Heußer wechselt nach Braunschweig

Der 27-jährige Mittelfeldspieler verlässt den Karlsruher SC trotz laufenden Vertrags bis 2026 und wechselt zum Ligakonkurrenten. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund 700.000 Euro. Über die Höhe der Ablösesumme machten beide Vereine bislang keine Angaben.

20. Juli: Steht Robin Heußer kurz vor einem Wechsel?

Der 27-jährige KSC-Mittelfeldspieler soll am 20. Juli aus dem Trainingslager abgereist sein. Die Gerüchte um einen Abschied von Robin Heußer aus Karlsruhe verdichten sich, als potenzielle Interessenten werden Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth und SC Paderborn diskutiert.

3. Juli: Wechselt Noah Pesch nach Karlsruhe?

Ein weiteres Transfer-Gerücht macht die Runde.Demnach soll der KSC mit dem 20-jährigen Noah Pesch liebäugeln.

2. Juli: Neue Nummer 1 ist da

Hans Christian Bernat tritt in die Fußstapfen von Ex KSC-Keeper Max Weiß.Das bestätigte der Verein am 2. Juli.

28. Juni: Sturmtalent Roko Šimić kommt auf Leihbasis

Christian Eichner bekommt endlich seine Verstärkung im Sturm. Der kroatische Stürmer Roko Šimić wird von Cardiff City ausgeliehen, zudem besitzt Karlsruhe eine Kaufoption. Nicht nur aufgrund seiner Nationalität erinnert der großgewachsene, physisch starke Stürmer an Igor Matanovic.

25. Juni: Linksverteidiger Niclas Dühring als dritter Neuzugang bestätigt

Mit Niclas Dühring präsentiert der Karlsruher SC den dritten Neuzugang. Der 21-jährige Linksverteidiger wechselt vom Drittligisten FC Ingolstadt in den Wildpark.

24. Juni: Gerüchte um neuen KSC-Keeper - neuer Linksverteidiger verpflichtet?

Nach Spekulationen um Alexander Schmolow oder Nahuel Noll könnte tatsächlich ein 21-Jähriger aus Rumänien in die Fußstapfen von Max Weiß treten. Sein Name: Otto Hindrich.

Zudem soll Niclas Dühring vom FC Ingolstadt künftig als Backup für die linke Defensive Seite agieren.Der war beim Trainingsauftakt jedoch nicht anwesend.

23. Juni: Max Weiß weg?

Nach Informationen der Redaktion, ist der Wechsel nach England für Keeper Max Weiß fix. Dafür soll der KSC eine Summe von etwa 4 Millionen kassieren. Der Verein hat den Wechsel bisher nicht bestätigt.

21. Juni: KSC verpflichtet Andreas Müller

Erst kochte die Gerüchteküche, nun macht der KSC Nägel mit Köpfen: Der 24-jährige Andreas Müller trägt ab sofort Blau-Weiß.

19. Juni: Holt der KSC Marvin Mehlem zurück?

Plant der Karlsruher SC die Rückkehr eines alten Bekannten? Nach Informationen der Plattform liga-zwei.de soll der KSC Interesse an einer Verpflichtung von Marvin Mehlem haben. Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler steht noch bis 2026 beim englischen Zweitligisten Hull City unter Vertrag. Dort – ebenso wie bei seiner aktuellen Leihstation SC Paderborn – konnte sich der frühere KSC-Spieler jedoch bislang nicht nachhaltig durchsetzen.

18. Juni: Andreas Müller kurz vorm Wechsel?

Das nächste Gerücht lässt nicht lange auf sich warten. Der KSC soll Interesse am Darmstadt-Spieler Andreas Müller zeigen! Bestätigt ist hier allerdings noch nichts.

17. Juni: Max Weiß soll Angebot aus England erhalten haben

Der VfL Wolfsburg buhlt um den KSC-Keeper – doch ein Premier-League-Angebot bringt Bewegung ins Spiel. Laut Kicker.de soll Weiß diesem Angebot sogar den Vorzug geben.

17. Juni: TSG Hoffenheim bestätigt Gerüchte um Conté

Bambasé Conté verlässt den KSC und schließt sich Zweitligist SV Elversberg an. Wie der TSG Hoffenheim in einer Mitteilung bestätigt, hat er frühzeitig mit Conté verlängert.

17. Juni: Hat Bambasé Conté einen neuen Verein?

Nach Informationen von Sky soll der 21-jährige Linksaußen nach seiner Leihe zum KSC seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim verlängert haben. Sein Weg soll nun zunächst zum SV Elversberg führen.

16. Juni: Timon Pauls Wechsel ist fix!

Der KSC hat einen neuen Kaderplaner für die kommende Saison: Timon Pauls von der Hertha! Der Karlsruher SC bestätigte den Wechsel am Montagvormittag in einer Pressemitteilung.

16. Juni: Steht David Herold vor dem Absprung?

Der KSC könnte Linksverteidiger David Herold abgeben – sofern das Angebot stimmt. Der VfB Stuttgart und der 1. FC Heidenheim sollen bereits starkes Interesse am KSC-Talent signalisiert haben.

15. Juni: Bambasé Conté verabschiedet sich

Bambasé Conté wird seine Leihe beim KSC nicht verlängern. In einem Instagram-Post verabschiedet er sich von den KSC-Fans.

14. Juni: Houssem Arbai verlängert

U19-Talent Houssem Arbai verlängert beim KSC und spielt nächstes Jahr in der U23.

14. Juni: Bahnt sich ein Torwartwechsel an?

Stammtorwart Max Weiß steht wohl vor einem Wechsel in die Bundesliga. Der KSC soll drei Alternativen auf dem Schirm haben.

12. Juni: Wechselt Soufiane El-Faouzi von Aachen nach Karlsruhe?

Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi wird mit einem Wechsel zum Karlsruher SC in Verbindung gebracht. Doch der KSC ist offenbar nicht der einzige Interessent: Auch weitere Zweitligisten sollen ein Auge auf das Aachener Talent geworfen haben.

11. Juni: Benedikt Bauer wechselt nach Regensburg

Der 21-Jährige wechselte ablösefrei in den Wildpark, kam seitdem aber nur einmal zum Zuge. Da der KSC ihm durchaus Qualitäten für die 2. Liga zutraut, soll er beim Zweitligaabsteiger Regensburg weiter Spielpraxis sammeln. Der KSC lässt sich indessen ein Hintertürchen offen, um Bauer zurückzuholen.

6. Juni: Muss Robin Heußer gehen?

Die Gerüchteküche brodelt weiter. Nun trifft es auch Robin Heußer, der von Wiesbaden nach Karlsruhe kam. Denn zu 100 Prozent zufrieden sollen weder Heußer noch der KSC sein. Zudem könnte ein gutes Sümmchen für Heußer fällig werden.

6. Juni: Christoph Kobald verlängert Vertrag beim KSC

Der Karlsruher SC und Innenverteidiger Christoph Kobald haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 27-Jährige wird somit auch in Zukunft das Trikot der Blau-Weißen tragen.

6. Juni: KSC soll an VfB-Talent Laurin Ulrich interessiert sein

Laut Informationen der online Plattform, soll sich der KSC bei den Schwaben nach dem 20-jährigen Mittelfeldspieler Laurin Ulrich erkundigt haben.

5. Juni: Kaum Optionen für Mikkel Kaufmann nach KSC-Leihe

Mikkel Kaufmann kehrt nach einer ernüchternden Leih-Saison beim KSC zum 1. FC Heidenheim zurück. Doch die Konkurrenz in der Offensive ist groß. Wo es den 24-jährigen Dänen als Nächstes hinzieht, ist offen – konkrete Kaufinteressenten scheinen derzeit rar.

4. Juni: Kobald soll beim KSC bleiben

Christoph Kobald steht wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung beim KSC. Nach zähen Verhandlungen und einem zunächst wenig attraktiven Angebot sieht nun alles nach einer Einigung aus.

30. Mai: Paul Scholl kommt per Leihe mit Kaufoption zum KSC

Der Karlsruher SC hat seinen ersten Sommertransfer perfekt gemacht: Innenverteidiger-Talent Paul Scholl wechselt vom FC Bayern München in den Wildpark. Der 18-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis, der Vertrag enthält jedoch eine Kaufoption.

28. Mai: Louey Ben Farhat verlängert

In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte um einen Abgang von Stürmertalent Louey Ben Farhat. Die vorzeitige Vertragsverlängerung schob diesen Gerüchten allerdings einen Riegel vor.

28. Mai: Nach Karlsruhe jetzt Elversberg?

Die Leihe von Luca Pfeiffer in Karlsruhe ist beendet. Der Stürmer konnte sich beim KSC nie wirklich durchsetzen. Jetzt soll er einen Wechsel zum SV 07 Elversberg anstreben.

22. Mai: Erster Neuzugang wohl fix: Paul Scholl wechselt zum KSC

Innenverteidiger Paul Scholl, ausgebildet beim FC Bayern München, unterzieht sich zunächst in Karlsruhe dem obligatorischen Medizincheck. Danach heißt es: Unterschrift.

Scholl ist ein 193-Zentimeter-Abwehrhüne, ein enorm athletischer, zweikampfstarker Typ mit großem Entwicklungspotenzial.

21. Mai: Hat der KSC Interesse am Torschützenkönig der 3. Liga?

Dem Karlsruher SC wird in diversen Online-Quellen ein Interesse am 25-jährigen SV Wehen Wiesbaden-Stürmer Fatih Kaya nachgesagt, der mit 20 Toren Torschützenkönig der 3. Liga wurde. Ob an den Spekulationen etwas dran ist, bleibt aber unklar – bisher gibt es keine offizielle Bestätigung vom Klub. Konkurrenz soll es unter anderem von Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf geben.

20. Mai: Kettemann wird neuer Cheftrainer bei Paderborn

Was sich seit Tagen andeutete, ist nun offenbar fix: KSC-U19-Trainer Ralf Kettemann übernimmt zur kommenden Saison den Cheftrainerposten beim SC Paderborn. Das berichten Sky und das Westfalen-Blatt übereinstimmend.

20. Mai: Louey Ben Fahrhat auf der Shortlist des VfB Stuttgart?

KSC-Youngster Louey Ben Farhat hat mit drei Treffern in den letzten fünf Saisonspielen für Aufsehen gesorgt. Der 18-Jährige nutzte die Verletzungssorgen im Karlsruher Sturm und spielte sich mit starken Leistungen ins Rampenlicht – nun soll er das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben.

20. Mai: Verträge zwischen U19 Trainer Kettemann und dem SC Paderborn seien fix

Ralf Kettemann übernimmt laut Informationen des "Westfalen-Blatt" zur neuen Saison das Traineramt beim SC Paderborn 07 und tritt damit die Nachfolge von Lukas Kwasniok an. Das veröffentliche die Zeitung in einem Artikel vom 19. Mai.

19. Mai: Aufatmen im BBBank Wildpark

Zuletzt hatten die Wechselgerüchte um KSC-Kapitän Marvin Wanitzek zugenommen. Doch pünktlich zum letzten Spieltag der Saison 2024/2025 verkündeten Spieler und Verein die Einigung auf eine langfristige Vertragsverlängerung. In einer emotionalen Videobotschaft wandte sich Wanitzek an das ausverkaufte Stadion:

"Ich weiß, was dieses Trikot und dieses Wappen euch bedeutet. Ich weiß aber auch, was es mir bedeutet. Der KSC ist meine Zukunft", so der 31-Jährige – und erntete dafür tosenden Applaus. Vielen KSC-Fans fiel in diesem Moment wohl ein großer Stein vom Herzen.

19. Mai: Ben Farhat weckt Interesse im In- und Ausland

KSC-Shootingstar Ben Farhat ist erstmals in die Nationalmannschaft Tunesiens berufen worden – ein Ritterschlag für den jungen Stürmer und ein weiterer Schub für seinen Marktwert. Kein Wunder also, dass der Karlsruher SC alles daransetzt, möglichst bald eine Vertragsverlängerung mit dem Riesentalent unter Dach und Fach zu bringen. Doch Farhats starke Leistungen der vergangenen Wochen sind auch anderen nicht entgangen: Sowohl im In- als auch im Ausland sollen mehrere Vereine Interesse an dem Offensivspieler signalisiert haben.

18. Mai: Drei Kandidaten für den KSC?

Der Karlsruher SC hat offenbar mehrere mögliche Neuzugänge im Blick. Laut Informationen aus dem Umfeld des Vereins steht das kroatische Sturmtalent Roko Šimić auf der Wunschliste. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer ist derzeit noch bei Cardiff City unter Vertrag.

Auch eine Rückkehr von Benjamin Goller soll intern diskutiert werden. Der 25-jährige Flügelspieler steht aktuell beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag und könnte im Sommer zum KSC zurückkehren.

Darüber hinaus wird auch über Florent Muslija spekuliert. Der technisch starke Offensivspieler, der zwischen 2017 und 2019 bereits das KSC-Trikot trug, steht noch bis 2028 beim SC Freiburg unter Vertrag. Dennoch soll Karlsruhe an einer Rückholaktion interessiert sein.

17. Mai: Kommt Palko Dardai nach Karlsruhe?

Bei Offensiv-Allrounder Palko Dardai sei die Entscheidung zwar noch nicht offiziell gefallen - doch der KSC buhle bereits um den Hertha-Profi.

15. Mai: Gerüchte um Wanitzek nehmen Fahrt auf

Der Vertrag von Marvin Wanitzek beim Karlsruher SC läuft zwar noch bis 2027 – trotzdem reißen die Spekulationen um einen möglichen Wechsel des Mittelfeldstrategen nicht ab. Wie das Management des 31-Jährigen vor zwei Tagen gegenüber den BNN bestätigte, liegen dem Routinier sehr lukrative Angebote aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) vor.

Insbesondere ein Name taucht seit neustem immer häufiger auf: Orlando City SC soll dem Vernehmen nach starkes Interesse an Wanitzek zeigen. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, doch mehrere US-Medien, die dem Klub nahe stehen, berichten vom Interesse des Vereins am KSC-Kapitän..

15. Mai: Timon Pauls ersetzt wohl Sebastian Freis

Nach nur wenigen Wochen soll der KSC bereits einen neuen Sportdirektor gefunden haben: Timon Pauls! Er soll im Juli offiziell Mario Eggimann unterstützen.

14. Mai: Kommt Paul Scholl in den Wildpark?

Nach Informationen von Sky soll der FC Bayern wohl den 18-jährigen Paul Scholl an den Karlsruher SC verleihen - mit Kaufoption!

Scholl absolvierte 15 Spiele für die zweite Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga und insgesamt 75 Partien für die U17 und U19. Zwischen 2021 und 2023 kam er zudem elfmal für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft zum Einsatz.

14. Mai: Wechsel von Leon Jensen jetzt offiziell

Am 14. Mai machte der Karlsruher SC offiziell, was sich bereits angedeutet hatte: Leon Jensen wird den Verein im Sommer verlassen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt zur kommenden Saison zu Hertha BSC.

Insgesamt sieben Spieler werden beim Match gegen Paderborn zum letzten Mal den Wildpark betreten. Darunter befinden sich u.a. Mikkel Kaufmann, Lasse Günther, Luca Pfeiffer und Andrin Hunziker.

13. Mai: Verlässt Wanitzek den KSC?

Der KSC-Kapitän hat wohl die Aufmerksamkeit der 1. Bundesliga erregt. Denn laut Medienberichten liegen Wanitzek zwei sehr lukrative Angebote vor. Auch die Major League Soccer (MLS) soll Interesse bekundet haben. Wanitzeks Vertrag beim KSC läuft noch bis zum Sommer 2027.

26. April: KSC bindet Rafael Pinto Pedrosa

Mit Rafael Pinto Pedrosa schafft ein weiterer KSC-Nachwuchsspieler den Sprung in die erste Mannschaft. Der Rechts-Verteidiger konnte in seinen Ersatzzeiten für KSC und DFB die KSC-Verantwortlichen überzeugen. Sogar die 1. Liga hatte Interesse an dem 17-jährigen Talent, teilte Mario Eggimann im April mit.

19. April: KSC trennt sich von Innenverteidiger Robin Bormuth

Am 19. April gab der KSC bekannt, dass Innenverteidiger Robin Bormuth in der kommenden Saison nicht mehr Blau-Weiß tragen wird. Der KSC-Routinier muss sich daher im Sommer einen neuen Arbeitgeber suchen. Bormuth brachte es auf 71 Einsätze für die Karlsruher.

26. Februar: Leon Jensen will wohl nach Berlin wechseln

Den 27-jährigen Mittelfeldspieler Leon Jensen zieht es im Sommer wohl nach Berlin. Jensens Vertrag beim KSC läuft aus und wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, soll die Hertha Interesse zeigen. Eine offizielle Einigung zwischen Verein und Spieler liegt noch nicht vor.

