Robin Heußer verlässt KSC-Trainingslager: Wechselgerüchte verdichten sich

Der Wechsel ist nachvollziehbar. Die Einsatzzeiten waren nicht kontinuierlich genug, um wirklich einschätzen zu können, was in dem jungen Mann stecken könnte. CE wird nach seinen taktischen Ideen und Eindrücken aufgestellt haben. Ich selbst möchte anmerken, dass ich in nahezu keinem Einsatz von Heußer den Grund erkennen konnte, ihn zwingend in die Startelf zu befördern. Es war für mich kein Leistungsunterschied zu Rapp oder Burnic oder Jensen erkennbar. Dies ist aus meiner subjektiven Sicht auch ein Teil der Wahrheit. Das schließt nicht aus, dass er in einem anderen Team besser integriert werden kann und auch wieder bessere Leistungen abrufen kann. In Karlsruhe sind die Chancen hierfür sehr mäßig. In Punkto Zu- und Abgänge sehe auch ich noch Handlungsbedarf. Noch einen Stürmer, dann wären wir hier mit Simic, BenFarhad und Schleusener zu viert, auch auf der Außenbahn wäre eine Verstärkung noch gut, egal ob links oder rechts. Wünsche Euch eine gute Woche