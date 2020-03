Corona-Virus in Karlsruhe: Zahlen, Daten, Fakten - alles was Sie jetzt wissen müssen

Veranstaltungen werden abgesagt, Händewaschen scheint wichtiger denn je - das Coronavirus zieht in Deutschland immer größere Kreise. Auch in Karlsruhe steigt die Zahl der Infizierten weiter an. Alle Zahlen und aktuellen Informationen in der ka-news.de-Übersicht.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht regelmäßig eine Risikoeinschätzung zur weiteren Ausbreitung des Corona-Virus auf seiner Homepage. Die Forschungseinrichtung ist federführend in der Informationsbereitstellung rund um den Erreger COVID-19.

Aktuelle Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts "Es handelt sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. Bei einem Teil der Fälle sind die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe kommen vor. Die Zahl der Fälle in Deutschland steigt weiter an. Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als mäßig eingeschätzt. [...] Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.

Die Belastung des Gesundheitswesens hängt maßgeblich von der regionalen Verbreitung der Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen - Isolierung, Quarantäne, soziale Distanzierung - ab und kann örtlich sehr hoch sein."

Was unternimmt Deutschland, um die Folgen des Virus so gering wie möglich zu halten? Auch hierzu veröffentlicht das RKI regelmäßig das derzeiti Vorgehen und eine Handlungsempfehlung an Politik und Bevölkerung.

Aktuelle Strategie und Infektionsschutzmaßnahmen "Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) verfolgen weiterhin das Ziel, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Sie sollten durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine Reduzierung der Reisetätigkeit ergänzt werden."

Aktuelle Fallzahlen: Wie viele Personen sind infiziert?

Tag für Tag werden neue Fälle bekannt. Hier finden Sie den aktuellen Stand der Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland, Baden-Württemberg sowie im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. ka-news.de aktualisiert die Daten täglich.

Wie viele der Infizierten sind mittlerweile wieder gesund?

ka-news.de hat bei verschiedenen Stellen, unter anderem beim Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, zum Stand und der Erhebung der Zahlen zu den Genesenen angefragt. Eine Rückmeldung steht derzeit noch aus.

Wo erhalte ich mehr Infos zur aktuellen Lage?

Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html

Bundesgesundheitsministeriums: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

Städtisches Klinikum Karlsruhe zur aktuellen Lage: https://www.klinikum-karlsruhe.de/

Täglicher Info-Podcast des NDR mit Prof. Dr. Christian Drosten (Leiter der Virologie an der Berliner Charité): https://www.ndr.de/

Ich habe keine Beschwerden, aber spezifische Fragen zu Corona in meinem Stadt- und Landkreis - wen kann ich anrufen?

Städtische Hotline 0721/133 33 33 werktags von 8 bis 18 Uhr

Kassenärztliche Vereinigung: 116 117 rund um die Uhr

Landesgesundheitsamt: 0711/904 39 555 montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr

Ich fühle mich krank, wie soll ich vorgehen?

Verzichten Sie auf unnötige Praxisbesuche bei Ärzten und in Notfallpraxen. Setzen Sie sich mit ihrem behandelnden Arzt in Verbindung. Dieser entscheidet, ob es sich um einen begründeten Verdachtsfall handelt und ob ein Test notwendig ist. Minimieren Sie für 14 Tage Ihren Kontakt zu anderen Personen. Bleiben Sie nach Möglichkeit zuhause.

Wie kann ich mich schützen?

Korrekte Husten- und Nies-Etikette: Wer Husten oder Niesen muss, sollte sich vor anderen Personen abwenden und Abstand halten. Anstelle in die Hände vor das Gesicht zu halten, sollte ein Taschentuch oder die Armbeuge vorgehalten werden.

Wer Husten oder Niesen muss, sollte sich vor anderen Personen abwenden und Abstand halten. Anstelle in die Hände vor das Gesicht zu halten, sollte ein Taschentuch oder die Armbeuge vorgehalten werden. Handhygiene: Berührt man mit den Händen das Gesicht, können Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen. Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg. Beim Händewaschen empfehlen die Experten, sich 20 bis 30 Sekunden für das Einreiben mit Seife Zeit zu lassen. Auch unter den Nägeln intensiv waschen - am besten kurz halten, sie sind ein Infektionsherd.

Berührt man mit den Händen das Gesicht, können Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen. Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg. Beim Händewaschen empfehlen die Experten, sich 20 bis 30 Sekunden für das Einreiben mit Seife Zeit zu lassen. Auch unter den Nägeln intensiv waschen - am besten kurz halten, sie sind ein Infektionsherd. Im Krankheitsfall: Wer an einer Atemwegsinfektion erkrankt ist, sollte im öffentlichen Raum immer einen Abstand von ein bis zwei Metern zu anderen Personen halten. Wenn Sie in einem Risikogebiet waren und Symptome zeigen, melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt und dem örtlichen Gesundheitsamt. Notieren Sie Ihre Kontaktpersonen. Die Risikogebiete finden Sie unter auf der Webseite des Robert Koch Institutes.

Wer an einer Atemwegsinfektion erkrankt ist, sollte im öffentlichen Raum immer einen Abstand von ein bis zwei Metern zu anderen Personen halten. Wenn Sie in einem Risikogebiet waren und Symptome zeigen, melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt und dem örtlichen Gesundheitsamt. Notieren Sie Ihre Kontaktpersonen. Die Risikogebiete finden Sie unter auf der Webseite des Robert Koch Institutes. Bei erkrankten Personen: Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen. Wer selbst an einer respiratorischen Infektion erkrankt ist, kann durch das Tragen eines Mundschutzes andere Personen vor einer Ansteckung schützen, teilt das Robert Koch Institut mit.

Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen. Wer selbst an einer respiratorischen Infektion erkrankt ist, kann durch das Tragen eines Mundschutzes andere Personen vor einer Ansteckung schützen, teilt das Robert Koch Institut mit. Bei gesunden Personen: Kein Tragen eines Mundschutzes. Gesunde Personen sollten auf Empfehlung der Experten des Robert-Koch-Institutes (RKI) auf einen Mundschutz verzichten. „Es gibt keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person signifikant verringert." Laut der WHO kann das Tragen eines Mundschutzes sogar ein Risiko sein: Es könne ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, durch das zentrale Hygienemaßnahmen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden können.

Von der Seife bis zum Abtrocknen - ka-news.de zeigt in der Video-Anleitung: So geht Händewaschen richtig!

Was unternimmt die Stadt Karlsruhe?

Die lokalen Ärzte und Krankenhäuser arbeiten eng zusammen, um die Bürger bestmöglich zu schützen. Um die Bürger bei Fragen und Bedenken mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, hat die Stadt eine Hotline eingerichtet.

Unter 0721/133 33 33 ist die Stelle unter der Woche von 8 bis 18 Uhr besetzt. Über einen regelmäßigen Betrieb an den Wochenenden wird derzeit entschieden.

Oberbürgermeister Frank Mentrup warnt vor einer "kopflosen Panik". Bei einer Pressekonferenz am Freitag, 6. März, heißt es: "Aus unseren bisherigen Erfahrungen kann man feststellen, dass alle Corona-Verläufe, die wir hatten, vergleichsweise harmlos waren."

Wann werden in Karlsruhe Schulen, Kindergärten oder Kitas geschlossen und Veranstaltungen abgesagt?

Nach Bayern und anderen Bundesländern hat am Mittwoch, 11. März, auch Baden-Württemberg Veranstaltungen mit über 1.000 Menschen wegen des Corona-Virus untersagt.

Bei diesen seien "keine effektiven Schutzmaßnahmen gegen eine nicht mehr kontrollierbare Ausbreitung des Infektionsgeschehens möglich", so das Sozialministerium.

Der Erlass ist ab sofort gültig und wird von den örtlichen Polizeibehörden umgesetzt. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern sei eine individuelle Einschätzung notwendig, wie hoch das Risiko ist.