Was bisher geschah

Es war ein langer Weg für Karlsruher Fußballfans - der Weg zum neuen Stadion. Die Planungen zu einem neuen Fussballstadion in Karlsruhe gibt es seit 2000, wurde jedoch erstmals in den Jahren 2005 und 2006 konkret.

Nach jahrelangen Diskussionen, fiel 2016 die Entscheidung das alte Wildparkstadion zu einem reinen Fußballstadion umzubauen: Dem heutigen BBBank Wildpark. Losgehen sollte es Mitte 2018 - mit einer Bauzeit von 24 bis 30 Monaten. Kostensteigerungen machten Planänderungen notwendig - und so fand der offizielle Spatenstich im Dezember 2019 Statt.

Ursprünglich sollte es Mitte 2022 fertig sein: Corona und Personalkosten verzögerten das Vorhaben. Vier Jahre nach Baubeginn feiert das neue Fußballstadion offiziell Eröffnung - auch wenn zu diesem Zeitpunkt die offizielle Bauabnahme noch fehlt.

KSC vs. Liverpool: Anreise und Parkplätze

Die Stadt Karlsruhe nimmt zum Spieltag ein neues Verkehrsleitungssystem in Betrieb: Über LED-Anzeigen und Co. soll an 36 Standorten der Verkehr geregelt werden. Wie alle am Spieltag einen Parkplatz finden sollen.

Empfohlen wird eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab 16.30 Uhr fahren ab der Haltestelle "Durlacher Tor" Shuttlebusse zum KSC-Stadion. Im 10-Minuten-Takt.

Für alle Autofahrer gilt: Ab 17 Uhr wird die Durchfahrt über den Adenauerring gesperrt.

Liverpool Trainingslager: Jürgen Klopp ist zufrieden

Der FC Liverpool absolvierte das Trainingslager im Schwarzwald. Genauer gesagt: In Donaueschingen. Für Hotel, Gelände und Training hat der Liverpool-Coach nur lobende Worte. "Alles in Ordnung", so Klopp.

Stadion feiert Eröffnung

Alle Infos rund um den großen Eröffnungstag und das Spiel Karlsruher SC gegen Liverpool hier. Der Artikel wird stetig aktualisiert.