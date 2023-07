19.14 Stindl unter die Latte!

Und dann passiert doch was! Und wie! Marvin Wanitzek bringt einen Freistoß aus Nähe der Eckfahne halbhoch in den Rückraum wo Lars Stindl wartet und den Ball wuchtig mit der Innenseite unter die Latte hämmert! 1:1 ein absolutes Traumtor des Rückkehres. Direkt nach dem Treffer ziehen die Engländer das Tempo an, ein Schuss von Luis Diaz kann im letzten Moment geblockt werden.

19.09 Es passiert wenig

Etwas mehr als 35 Minuten sind gespielt. Nachdem auch der KSC sich das ein oder andere Mal im gegnerischen Strafraum zeigen konnte, haben die Reds wieder das Kommando übernommen. Viel Ballbesitz, viele Pässe aber meist zu wenig Tempo machen es dem KSC recht einfach die Angriffe zu verteidigen.

18.51 Auch der KSC kann Fußball spielen

Die erste Angriffswelle des Engländer hat der KSC nach rund 20 Minuten überstanden und spielt nun auch mit. Die erste längere Passstaffette der Badener wird sofort mit lautem Applaus honoriert. Außerdem kommt Lars Stindl zwei Mal gefährlich zum Abschluss. Sein zweiter Versuch zwingt Caoimhin Kelleher zu einer Glanzparade. Währenddessen geht die LaOla-Welle durch das weite Rund.

18.44 van Dijk trifft, aber...

Nach einer artistischen Ballannahme holen Mohamed Salah und Bobby Clark einen Eckball raus, den Trent Alexander-Arnold perfekt für Virgil van Dijk serviert. Der "Reds"-Kapitän trifft auch per Kopf, allerdings zählt das Tor aufgrund eines Fouls nicht. Der KSC kann sicher bisher nur selten aus der Umklammerung des LFC lösen. Die Engländer lassen den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen.

18.36 Tor für Liverpool

Der KSC stößt an und der englische Spitzenverein trifft gleich mit der ersten Chance. darwin Nunez trifft nach Vorlage von Mo Salah aus kurzer Distanz zum 0:1. Es sind drei Minuten gespielt.

18.24 Drum grüß ich dich mein Badenerland..!

Nach Ende der Eröffnungszeremonie mit insgesamt 600 Kindern der KSC-Partnervereine ertönt traditionell das Badener-Lied! Der Rasen wird noch einmal gewässert, gleich geht es los!

18.14 Die Spannung steigt!

Die Spannung im BBBank Wildpark steigt - trotz Testspiel - minütlich! Es sind nur noch vereinzelte Sitze frei und die Eröffnungszeremonie beginnt. Zwei überdimensionale KSC-Fahnen werden auf dem Rasen geschwungen und Willi Wildpark heizt den Fans ein! Auch viele Jugendmannschaften des KSC sind an der Zeremonie beteiligt.

Die KSC-Eröffnungszeremonie im neune BBBnak Wildpark! | Bild: Carsten Kitter

Alle Partnervereine des KSC werden von Stadionsprecher Martin Wacker aufgezählt und werden außerdem mit ihrer Fahne im Stadion präsentiert.

18.09 Pfiffe für Mentrup

Zu Beginn seiner Rede wird Karlsruhers OB Frank Mentrup von einigen Pfiffen von der Südtribüne begrüßt. Das Karlsruher Stadtoberhaupt begrüßt alle Fans und dankt alle die bei der Umsetzung des Neubaus mitgeholfen haben.

KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze meint: "Heute ist der Start in eine neue Zukunft auf die wir lange gewartet haben. Ich freue mich sehr darauf!"

18.01 You'll never walk alone!

Beide Tema sind mittlerweile beim aufwärmen während die Liverpooler Hymne "You'll never walk alone" über die Lautsprecher schallt. Der gut gefüllte Gästeblock singt lautstark mit und nach Ende des Liedes skandiert die Südtribüne lautstark: "Hier regiert der KSC!" Die Stimmung ist top!

Nach der Schlüsselübergabe von Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup an KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze läuft "Für immer KSC" im BBBank Wildpark. Das Stadion lingt lautstark mit!

17.47 Es geht los!

Es geht los! Um kurz nach 17 Uhr erreichte der Mannschaftsbus des FC Liverpool den BBBank Wildpark. Mittlerweile sind die Torwartteams beider Mannschaften beim warm machen und das Stadion füllt sich langsam.