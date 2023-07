Karlsruhe vor 1 Stunde

"Danke für nichts!" Server-Probleme beim Ticket-Vorverkauf bringen KSC-Fans auf die Palme

Lange Schlangen vor dem Shop am Rondellplatz, genervte Fans im Online-Bereich des Karlsruher SC. Wer Tickets für das Spiel "KSC gegen Liverpool" ergattern wollte, musste viel Geduld mitbringen. Der Grund: In jeder Phase der einzelnen Vorverkauf-Stufen gab es Probleme mit dem Server. Viele Fans gingen aus technischen Gründen leer aus. Der Frust darüber spiegelt sich in den Kommentaren der Sozialen Medien wider.