Alle mit einer Dauerkarte für den Karlsruher SC dürfen sich freuen: Sie können ab Mittwoch, 28. Juni, Tickets für das Eröffnungsspiel gegen FC Liverpool im Karlsruher BBBank Wildparkstadion erwerben. Lange hat sich der KSC mit Verkaufsdaten zurückgehalten.

Wie kaufe ich das Ticket als Dauerkarten-Inhaber?

Dauerkarteninhaber können ihren Platz für das Spiel am 19. Juli buchen. Entweder online:

Ab 28. Juni, 10 Uhr, bis Mittwoch, 5. Juli , ist die Buchung und Bezahlung des eigenen Platzes im Online-Ticketshop möglich

Mit Login-Daten auf Webseitewww.ksc.de/tickets gehen

Feld "Hier finden Sie Ihre reservierten Karten" ansteuern

Ticket anschließend über den Button "Buchen & Bezahlen" in den Warenkorb legen und zahlungspflichtig bestellen

Oder über den Ticketshop am Rondellplatz:

Ausschließlich am Montag und Dienstag, 3. und 4. Juli

Von 11 bis 18 Uhr

Der Fanshop ist geschlossen! Dort findet kein Verkauf statt.

Es kann nur ein Ticket - für den eigenen Platz - erworben werden. Warum? "Weitere Plätze über den eigenen Dauerkarten-Platz hinaus können in diesem Zeitraum nicht erworben werden, um auch im folgenden Mitglieder-Vorverkauf noch ausreichend Tickets anbieten zu können und eine faire Ticket-Verteilung zu gewährleisten", so der KSC in einer entsprechenden Meldung. Als Dauerkarteninhaber und KSC-Mitglied kann eine weitere Karte erworben werden, Infos dazu weiter unten im Text.

Bis wann muss ich eine Dauerkarte beantragen, um Tickets für Liverpool kaufen zu können?

Wer seine neue Dauerkarte für die Saison 2023/24 noch bis

zum 25. Juni um 23:59 Uhr bucht,

kann sich seinen Platz für das Eröffnungsspiel ebenfalls ab 28. Juni sichern.

Vorverkauf für KSC-Mitglieder: Tickets ab 5. Juli

Für KSC-Mitglieder startet der Ticketverkauf am Mittwoch, 5. Juli, um 12 Uhr. Bis Montag, 10. Juli, um 9 Uhr kann jedes Mitglied maximal zwei Tickets erwerben. Das geht entweder online:

Wer bereits eine Dauerkarte hat, kann nur ein weiteres Ticket erwerben.

Login auf der KSC-Homepage mit der KSC-ID

Mitglieder sehen das Spiel im Online-Ticketshop erst nach dem Login

Oder am KSC-Fanshop im Rondellplatz:

Ausschließlich am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. Juli

Von 11 bis 18 Uhr

Hier den Mitgliedsausweis oder Begrüßungsemail vorzeigen!

Vorverkauf für alle: Tickets ab 10. Juli

zehn Prozent des Gesamtticketkontingents gehen in den freien Verkauf

Wo? Online ab 11 Uhr oder im Fanshop am Rondellplatz

Was? Maximal zwei Tickets. Dauerkarteninhaber nur eines zusätzlich.

Was kosten die Tickets?

Dauerkarteninhaber und Mitglieder: Gleiche Preisstruktur wie auch bei allen weiteren Tagestickets der Saison 2023/24.

Lediglich im freien Verkauf kommt ein Top-Spiel-Zuschlag zum Tragen. Stehplätze sind hier entsprechend ab 18 Euro erhältlich, Sitzplatztickets ab 33,80 Euro.

Kampf gegen Schwarzmarkt-Tickets

Der KSC kündigt einen "rigorosen" Vorgang gegen den Ticket-Schwarzmarkt an und weist darauf hin: "Entsprechend den geltenden ATGB ist es gemäß Ziff. 10.2 insbesondere untersagt, Tickets öffentlich, bei Auktionen oder im Internet (z.B. bei eBay, Kleinanzeigen, Facebook etc.) und/oder bei nicht vom Club autorisierten Verkaufsplattformen (z.B. viagogo, seatwave, StubHub, Ticketbande etc.) zum Kauf bzw. zur Weitergabe anzubieten und/oder zu verkaufen und/oder weiterzugeben."

Tickets, welche auf nicht vom Club autorisierten Verkaufsplattformen zum Verkauf angeboten werden, werden mit sofortiger Wirkung entschädigungslos gesperrt und besitzen keine Gültigkeit mehr. Der offizielle Verkauf von Tickets gibt es über den Online-Ticketshop sowie über den KSC-Marktplatz.