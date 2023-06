Am Mittwochmorgen, 28. Juni, startet wie vom Karlsruher SC angekündigt der Online-Ticketverkauf für das Spiel gegen Liverpool. Zunächst dürfen aber nur Dauerkarteninhaber zuschlagen. Bis Montag, 5. Juli können sich Dauerkartenbesitzer online ihren Platz im Stadion sichern.

Warteschlange im KSC-Ticketshop

Allerdings dürfen sie nur den Platz erwerben, den sie sich bereits auf der Dauerkarte sicherten. Neben der Online-Reservierung besteht zusätzlich zwischen dem 3. Juli und 4. Juli die Möglichkeit im Fanshop am Rondellplatz einen Platz als Dauerkartenbesitzer zu sichern.

Diogo Jota (r) vom FC Liverpool feiert sein Tor zum 1:0 mit seinen Teamkollegen Curtis Jones und Fabinho. | Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der Sturm auf die Karten beginnt unter den Dauerkarteninhabern pünktlich um 10 Uhr am Mittwoch. Nur wenige Minuten nach Verkaufsbeginn sind schon mehr als 1.000 Menschen in der Warteschlange des KSC-Ticketshops.

Der KSC-Ticketshop kurz nach Verkaufsbeginn. | Bild: Screenshot: ksc.de

Im Online-Warteraum heißt es dann: "Wir freuen uns sehr über Ihr Karteninteresse. Aufgrund der hohen Nachfrage befinden sich aktuell zu viele KSC-Fans im Ticketshop Karlsruher SC. Damit die Bestellvorgänge aller KSC-Fans gesichert abgeschlossen werden können, wurden Sie in diesen Warteraum weitergeleitet. Wir bitten Sie daher nun um Ihre Geduld, bevor wir Sie in den Online-Ticketshop weiterleiten können. Laden Sie diese Seite nicht neu oder schicken Sie Ihren Browser nicht in den Hintergrund. Ansonsten wird Ihre Position frei und Sie werden wieder hinten angestellt."

Zehn Prozent der Tickets gehen in freien Verkauf

Als ka-news.de um 10.06 Uhr auf die Seite schaut, landet man auf Platz 1117. Rund 15 Minuten später war es Platz 797. Alle Infos zum Ticketverkauf für KSC-Mitglieder ohne Dauerkarte sowie den freien Verkauf gibt es hier.

Für "normale" Zuschauer - also Personen ohne Dauerkarte und Nicht-KSC-Mitglieder dürfte es bei dem Ansturm also schwer werden an Tickets zu kommen. Unmöglich ist es aber nicht: Der KSC versprach mindestens zehn Prozent des Ticketkontingents in den freien Verkauf zu bringen.