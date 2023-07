Der Karlsruher SC hat sein neues Stadion - den BBBank Wildpark - offiziell eröffnet. Zwar wurde das Spiel gegen den FC Liverpool verloren, die Zufriedenheit über den gelungenen Auftakt ist aber dennoch groß. Hier gibt es alle Stimmen.

Christian Eichner, Trainer Karlsruher SC ...

... über das fertiggestellte Stadion:

"Es war extrem wuchtig, obwohl nicht mehr so viel gefehlt hat. Wir hatten schon Heimspiele an denen ausverkauft war, aber es ist jetzt eine unfassbare Wucht die wir entfachen können. Es muss sich von der Mannschaft auf das Publikum übertragen, andersrum muss dies aber auch der Fall sein. Heute gab es eigentlich nur Gewinner: Wir, die Stadt und die Zuschauer. Aus dem Stadion müssen wir aber alle gemeinsam was machen."

... über die späten Gegentore kurz vor Ende:

"Am Ende hat alles seine Richtigkeit. Ich hätte den Jungs das Unentschieden auf jeden Fall gegönnt, am Ende ist es aber auch nur ein Testspiel zwölf Tage vor dem ersten Spiel und das müssen wir einordnen."

... über das Treffen mit Jürgen Klopp:

"Es war angenehmer als früher als Spieler. Mannschaften von ihm sind unangenehm zu bespielen. Realistisch muss man aber einschätzen: Es ist manchmal ein anderer Planet, was da an Fußball gespielt wird."

... über Neuzugang Dzenis Burnic:

"Er hat sich sehr gut eingelebt. Er ist erst seit kurzem hier und hat schon gezeigt warum wir ihn geholt haben. Ich erwarte von ihm aber - wie von den anderen Spielern - das er arbeitet.

... darüber ob die Startaufstellung ein Fingerzeig in Richtung 1. Spieltag war:

"Marvin Wanitzek und Jerome Gondorf werden in Osnabrück spielen und noch ein paar andere. Es geht um zwei, drei Positionen wo man genauer hinschaut. Wir haben eine gute Truppe, brauchen auf der ein oder anderen Position noch einen, aber wir sollten lieber auf die schauen, die schon da sind."

Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool ...

... über seinen Blick auf den KSC:

"Darüber kann ich eigentlich gar nichts sagen. Lars Stindl ist zurück, das ist gut und es standen viele gute Fußballer auf dem Platz. Es ist auch viel junges Blut nachgekommen. Die Liga ist verrückt, im Wildpark wird es sicher kein Spaziergang.

... über das Spiel seiner Mannschaft:

"Mehr Dominanz habe ich nicht erwartet und ist schwierig an einem solchen Tag. Wir waren hier und da ein wenig steif in der ersten Halbzeit und manches hat nicht so hingehauen. Unsere jungen Spieler haben es toll gemacht. Für eine Woche im Training war es okay.

... was von seinem Besuch in Karlsruhe hängen bleibt:

"Ich war dabei als Lars Stindl sein erstes Tor nach seiner Rückkehr geschossen hat."

Fabian Schleusener, Stürmer Karlsruher SC ...

... über das Spiel:

"Ich denke unterm Strich war es ein gelungenes Spiel, schade, dass wir zum Schluss noch die Tore bekommen haben. Es hat Spaß gemacht und war intensiv. Es gab teilweise Stafetten, da steht man auf dem Platz und staunt selbst das ein oder andere Mal wie die Bälle gespielt werden. Wir haben aber dagegen gehalten, sind zu unseren Möglichkeiten gekommen und haben immer wieder Nadelstiche setzen können."

... über die Stimmung im Stadion:

"Die Stimmung war super. Leider haben wir von der Eröffnungsfeier nicht viel mitbekommen. Generell war es ein gelungener Tag."

... über Virgil van Dijk als Gegenspieler:

"War cool zusehen. Ich bin ihm nicht aus dem Weg gegangen und gerade in der ersten Halbzeit standen einige Top-Spieler auf dem Platz. Für uns ging es aber darum einen Schritt weiter zu kommen und das ist uns gelungen."

... das weitere Programm in der Vorbereitung:

"Wir testen jetzt nochmal am Wochenende, das ist wichtig für uns weil es bald losgeht. Bisher hatten wir eine gute Vorbereitung und haben an vielen Dingen gut gearbeitet und die restliche Zeit werden wir nun nutzen um gut auf Osnabrück vorbereitet zu sein."

... über Lars Stindl als Mitspieler:

"Er bringt viel Qualität mit und ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse in der Kabine. Er gibt unserem Spiel nochmal eine ganz andere Note."

Lars Stindl, Stürmer Karlsruher SC ...

.. über sein Tor:

"Natürlich war es ein besonderes Tor und ein besonderes Erlebnis weil viele auch in der Stadt darauf hingefiebert haben das Stadion zu eröffnen. Ich persönlich freue mich, dass ich meinen Teil dazu leisten konnte. Für uns alle war es heute ein gelungener Tag."

... darüber wie das Tor entstanden ist:

"Wir haben viele Menschen die sich über Standards Gedanken machen. Die Variante war ein wenig spontan weil wir reagiert haben wie der Gegner verteidigt und wir beide in dem Moment die Idee und die Überzeugung hatten das so zu machen. Es hat einfach gepasst."

... über die Vorbereitung:

"klar, heute hatten wir gegen einen Top-Gegner auch schwierige Phasen, was mich aber imponiert ist, dass wir - bis auf das Ende - diese Phasen ausgehalten haben. Hier und da müssen wir noch ein wenig präziser sein. Insgesamt sehe ich uns aber gut gewappnet und bereit für die 2. Liga."

Daniel Brosinksi, Abwehrspieler Karlsruher SC ...

... über das Spiel:

"Es war eine super Veranstaltung und bis auf die letzten drei Minuten ein ordentliches Spiel. Wir haben gute mitgehalten auch wenn Liverpool erst am Anfang der Vorbereitung ist. Trotzdem hat man die Klasse gesehen und die kann man nicht immer ausschalten. Es war ein guter Test und hat vor dieser Kulisse viel Spaß gemacht."

... über seinen (möglichen) neuen Vertrag:

"An mir soll es nicht liegen. Ich will eigentlich nur noch in Karlsruhe spielen und habe keine Lust noch wo anders rumzuturnen. Letztes Jahr hätte ich die Möglichkeit gehabt, habe es für den KSC aber sausen lassen. Deswegen wäre ich froh wenn man in den nächsten Tagen mehr weiß. Ich will sehr gerne hier bleiben und ich denke der Trainer will das auch. Beim Auftakt will ich schon gerne dabei sein."

Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe:

... über die Stadioneröffnung:

"Das Stadion kommt sensationell an. Wenn alle Ränge voll sind, sieht man was für ein Schmuckstück es geworden ist. Wir haben einen tollen Fußballtag und einen tollen Tag der Stadioneröffnung erlebt. So sehr man an manche Schmerzen zurückdenkt, macht einen ein solcher Tag nur glücklich."

.. über die endgültige Fertigstellung:

"Es sind noch mehr Kleinigkeiten zu machen, wie man so merkt. Wir versuchen es bis Mitte November hinzubekommen. Man muss aber berücksichtigen, dass jetzt immer wieder Spiele sind. Solange aber die Spiele stattfinden können und es keine Einschränkungen gibt, ist es am Ende auch nicht so wichtig ob es ein wenig kürzer oder länger dauert.