Tatsächlich verbringt der Verein seine Zeit aktuell in Donaueschingen im Schwarzwald. Dort trainieren sie zehn Tage lang auf dem Platz des SV Aasen. Nebenbei gibt es am Dienstag, 18. Juli, noch eine Radtour - und natürlich Zeit für Fotos und Autogramme!

Am Mittwoch, 19. Juli, geht es dann weiter in Richtung Karlsruhe. Dort wird in einem Freundschaftsspiel gegen den Karlsruher SC das neue Stadion eingeweiht.

Trainingsgelände des SV Aasen. Dort trainiert der FC Liverpool! | Bild: Südkurier

Video: Sven Neubauer / Südkurier

van dijk gibt Autogramme in Donaueschingen | Bild: Südkurier

Mehr Bilder und Infos zum Trainingslager im Schwarzwald gibt es beim Südkurier.

Zum Ticker "KSC gegen Liverpool" geht es hier entlang: https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/neues-stadion-eroeffnet-alle-infos-zum-spiel-gegen-liverpool-art-2988987