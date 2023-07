Im Artikel "Was sich alles verändern wird: Ein möglicherweise letzter Rundgang durch das altehrwürdige Wildparkstadion" können Sie jederzeit einen virtuellen Rundgang durchs alte Stadion machen. Wir haben mit dem damaligen Projektleiter Fabian Herrmann einen letzten Rundgang durch den Wildpark im Jahr 2018 gemacht.

Bild: Thomas Riedel

Wer lieber einen Rundgang durch das neue Stadion machen will: ka-news.de ist mit Projekt-Chef Frank Nenninger von der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) einen Tag vor Eröffnung durch das neue Stadion gegangen.

Eröffnung Wildpark in den 50er Jahren - die Bilder!

Noch weiter zurück in der Historie des Wildparks gehen wir im Artikel "Wie alles begann: Als das Wildparkstadion (noch) ein Sport-Juwel war". Hier gibt es wunderschöne schwarz-weiß-Fotos aus den Bau- und Eröffnungsjahren 1953 bis 1955 und mehr Infos zur Motivation der Bauherren, das Wildparkstadion zu "eine der schönsten Anlagen im Bundesgebiet" werden zu lassen.

Beginn der Bauarbeiten im Sommer 1953 am Wildparkstadion. | Bild: Stadtarchiv Karlsruhe, Bildarchiv Horst Schlesiger

Monsters of Rock im Wildparkstadion

Einen Ausflug in die rocklastige Vergangenheit des Stadions gibt es im Artikel "Warum es keine Konzerte mehr im Wildpark gibt und wie (schön) es damals war". Soviel vorab: Auch im neuen Stadion wird es keine Konzerte mehr geben. Schwelgen in Erinnerungen, unter anderem zum legendären "Monsters of Rock" - wir haben die die Bilder dazu.

Abschiedsfeier mit Pyro-Show - und Strafzahlung

Der Abschied vom Stadion wurde am 3. November 2018 mit einer Feier rund um das Spiel gegen die Würzburger Kickers gestaltet: Diese hatte ein jahreslanges Nachspiel - denn die Pyro-Show war dem DFB ein Dorn im Auge. Unverständnis gab es bei den Veranstaltern der Show. Den Supporters.

Emotionaler Abschied von KSC-Größen

Abschied nahmen auch viele aktuelle und ehemalige KSC-Größen. Bei ka-news sprechen unter anderem Maik Franz, Martin Wacker und Edmund Becker, sowie Edgar Schmitt, Alois Schwartz und Mario Eggimann über ihre emotionalsten Momente im Wildparkstadion.

2019 durften sich Fans einen Teil des Stadions fürs eigene Wohnzimmer sichern: Die Sitzschalen können für fünf Euro das Stück abgeschraubt werden. Und auch kurz vor Eröffnung verschenkte die Baufirma letzte Stühle aus dem Provisoriumsbau.

Wo ist der Nackter Mann?

Erinnert ihr euch noch an das Wahrzeichen "Nackter Mann"? Im November 2019 wurde er vor dem Stadion abgebaut - das Video dazu hier. Was er einige Jahre später erlebt hat: Wir haben ihn 2022 beim Restaurator Bernhard Binder getroffen.

Bye bye Gegengerade!

Im August 2019 wurde die historische Gegengerade im Wildparkstadion dem Erdboden gleichgemacht. Hier gibt es die Bilder und Videos. Sie war die Heimat der KSC-Fans - die Ultras müssen ab sofort an einem neuen Platz im Stadion die Mannschaft anfeuern.

Fundstücke auf der Baustelle - Prost!

Kurioses gab es bei der Stadion-Baustelle natürlich auch: So wurde beispielsweise eine historische Schnapsflasche im Erdreich gefunden.

Über 70 Jahre alt ist diese Flasche, in der wohl mal Schnaps aufbewahrt wurde. | Bild: Eigenbetrieb Stadion

Valencia nimmt Abschied vom alten Stadion

In Valencia nimmt man im März 2021 auch Abschied vom alten Wildpark- zu diesem Zeitpunkt wird die Haupttribüne abgerissen.

Blick über Rest der Haupttribüne ohne Vordach, vor dem endgültigen Abriss. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Zeit für Neues: Die Infos zur Eröffnung

Jetzt ist Zeit für neues im BBBank Wildpark - wie das Fußballstadion offiziell heißt. Die Stadt ist im Fußballfieber - Fahnen schmücken Schloss und Innenstadt. In unserem Liveticker finden Sie alle Infos rund um Eröffnungsspiel gegen den FC Liverpool.