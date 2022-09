Ein großer KSC-Fan ist Bernhard Binder laut eigener Aussage nicht, generell sei Fußball für ihn nur eine Nebensache. Und dennoch hat Binder aktuell täglich mit dem KSC zu tun.

"Der Nackte Mann bei euch?" "Cool!"

"Wir arbeiten auch viel an Kirchen oder alten Häusern in der Region, doch der Wiedererkennungswert ist bei ihm schon enorm. Man wird oft darauf angesprochen", sagt Binder im Gespräch mit ka-news.de.

Bild: Carsten Kitter

Die Rede ist vom Nackten Mann. Die Steinfigur, die über Jahrzehnte vor dem Wildparkstadion stand und für Fans bei KSC-Heimspielen ein beliebter Treffpunkt war. "In Sachen Bekanntheit war der Nackte Mann nicht zu toppen", sagt Binder.

Ende November 2019 war die Zeit des Nackten Mannes dann aber vorbei. Im Zuge des Stadionneubaus wurde die Statue abgebaut und lag dann fast zwei Jahre unberührt im Lager von Bernhard Binder.

Ursprungs Farbe ist zurück

Binder ist Steinmetz in Kuppenheim bei Rastatt und war für die Restauration verantwortlich, welche im Oktober 2021 startete. Heute, fast ein Jahr später erstrahlt der Nackte Mann in altem neuen Glanz und steht in einer Halle des Betriebes.

Bild: Carsten Kitter

Von der roten Farbe, die einst wohl von Fans des VfB Stuttgart auf den Bauch der Statue geschmiert wurde, ist nichts mehr zu sehen. Auch die Farbe der Statue hat sich grundlegend geändert. Aus grau wurde weiß und auch Risse und Beschädigungen sind nicht mehr zu erkennen.

"So, wie er jetzt aussieht, hat er einmal tatsächlich ausgesehen", erklärt Binder mit Blick auf die Statue. "Ein Restaurator hat eine Untersuchung der Farbe gemacht und so genau den Farbton herausgefunden, die er eigentlich tatsächlich einmal hatte. Jetzt steht er hier in leicht gebrochenem Weiß."

Reinigen, reparieren, streichen

Vorangegangen waren eine gründliche Reinigung und das Ausbessern von Rissen oder Abplatzungen. Auch das Eisengerüst im Inneren der Statue wurde im Laufe der Jahre in Mitleidenschaft gezogen und während der Schönheits-OP vom Rost befreit.

Bild: Carsten Kitter

Auch am kleinen Sockel, auf der die Statue steht, musste gearbeitet werden. "Die Blinde war eine größere Sache. Viel Eisen lag frei und es gab statische Risse. Mit der neuen Platte wird er in den nächsten Jahren keine Probleme haben", meint der Stein-Experte.

Bearbeitete Stellen sind glatter

Auch die Hände und Füße wurden einer größeren Schönheitskur unterzogen. Stellen, an denen gearbeitet wurde, können KSC-Fans - wenn die Statue wieder steht - daran erkennen, dass diese glatter sind als die ursprüngliche Oberfläche.

Bild: Carsten Kitter

"Die meisten Stellen wurden verfüllt und vergossen. Ganz zum Schluss wurde er dann gestrichen und man erkennt nur wenig von der Restauration. Ein mittelgroßer Aufwand", bilanziert Binder.

Kosten im fünfstelligen Bereich

"Man kann natürlich nicht einfach loslegen, sondern muss mit Bedacht und Fingerspitzengefühl an die Sache herangehen. Jede Schadstelle muss individuell 'verarztet' werden", erklärt der Steinmetz.

Der Nackte Mann kurz vor seinem Abbau. | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

"An einer Stelle muss etwas weg, an einer anderen Stelle etwas ergänzt werden. Wir haben da einen Mitarbeiter, der kann so was sehr gut und er ging auch gut mit der Figur um."

Wann kommt er zurück?

Zwischen drei und vier Wochen waren Binder uns sein Team mit der Statue beschäftigt. Kostenpunkt laut Binder: im unteren fünfstelligen Bereich.

Bild: Carsten Kitter

Jetzt steht der Nackte Mann auf zwei Kanthölzern in der Halle des Steinmetzbetriebes und wartet darauf, an seine alte Heimat zurückgebracht zu werden. Wo genau die Kultfigur hinkommen soll, weiß Binder nicht. Fest steht bisher nur: Der alte Platz zwischen Adenauerring und Stadion wird es nicht. Der wird künftig nämlich von den Gästefans genutzt.

Alter Platz wird künftig von Auswärtsfans genutzt

Eine Anfrage beim Eigenbetrieb Wildparkstadion (Eibs) bringt nur teilweise Licht ins Dunkel. "Da der alte Platz künftig der Eingang der Gästefans sein wird, macht es nur Sinn, den Nackten Mann dort aufzustellen, wo sich die KSC-Fans treffen", meint Eibs-Sprecher Florian Kaute gegenüber ka-news.de.

"Nackter Mann" Statue vor dem Wildparkstadion. | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Kaute weiter: "Der Nackte Mann wird künftig also hinter der neuen Südtribüne stehen, praktisch gemeinsam mit den Fans umziehen. Ein genaues Datum für die Rückkehr stehe derweil aber noch nicht fest.

"Da aber auch die Außenanlagen gestaltet werden und teilweise als Abstellfläche dienen, wäre es fahrlässig, die neue Statue aufzustellen, solange noch Schwerlastverkehr um das Stadion unterwegs ist", so Kaute.

Die Aufstellung des Nackten Mannes dürfte also zum Ende des Stadionbaus geschehen. Geplant ist die Fertigstellung des BBBank-Wildparks im Sommer 2023.