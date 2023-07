Dabei handelt es sich um 44 Klappstühle für eine Wand- oder Stufenbefestigung. Sie sind gut erhalten und stammen aus dem provisorischen Pressebereich auf der Osttribüne während der Bauphase des neuen Fußballstadions BBBank Wildpark.

Zu verschenken! | Bild: Zech Hochbau

"Zu schade zum Entsorgen"

"Sie sind noch sehr gut erhalten", so André Kappes von der Baufirma Zech Hochbau AG gegenüber ka-news.de, "es wäre schade, sie einfach zu entsorgen." Möglicherweise könne ein Verein oder Privatpersonen die Stühle noch verwenden.

Wann können die Stühle abgeholt werden?

Die Stühle sind bereits abgebaut. Schrauben oder sonstige Befestigungsmittel gibt es nicht dazu. Sie können ausschließlich am Freitag, 14. Juli, zwischen 15 und 16 Uhr abgeholt werden. Es gilt: First come, first served. Es werden keine Reservierungen entgegengenommen.

Bild: Zech Hochbau

Wo können die Stühle abgeholt werden?

Ein Zuständiger der Baufirma wird am Freitag vor Ort sein und die Stühle an Interessenten ausgeben. Abholort ist der Zugang vom Adenauerring in der Nähe des provisorischen Fanshops.

Diesen Zugang zum Stadion nutzen, um die Stühle abzuholen. | Bild: Zech Hochbau

Über eine Rampe an der sogenannten Promenade im Bereich Kurve Nordost gelangt man ins Stadioninnere. Dort wartet ein Zech-Mitarbeiter.

Bild: Zech Hochbau

Werden die Stühle nicht abgeholt, landen sie auf der Mülldeponie: Denn zur großen Stadioneröffnung mit dem Spiel gegen Liverpool am Mittwoch, 19. Juli, muss der provisorische "Lagerplatz" im Stadion wieder frei sein.