Donaueschingen vor 3 Stunden

Vor dem Spiel gegen KSC: Liverpool-Coach ist mit Trainingslager zufrieden

Wie zuletzt der KSC, so blickt auch der FC Liverpool auf ein ausgiebiges Trainingslager zurück. Trainer Jürgen Klopp hat für die Bedingungen im Trainingslager im Schwarzwald nur lobende Worte übrig: "Die Trainingsbedingungen, das Trainingsgelände und - am allerwichtigsten - das Hotel sind gut. Die Leute sind nett, alles in Ordnung", sagte Klopp in einem Interview des SWR.