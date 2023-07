vor 1 Stunde

KSC gegen Liverpool: So sollen alle einen Parkplatz finden

Am Mittwoch, 19. Juli, findet das Eröffnungsspiel des KSC gegen den FC Liverpool im BBBank Wildpark statt. Damit alle Gäste wohlbehalten zum Stadion gelangen, wird es ein neues Verkehrsleitsystem geben. Über LED-Anzeigen und Co. soll so an 36 Standorten der Verkehr geregelt werden.