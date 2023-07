Den Anfang macht natürlich unser liebster Verein, der Karlsruher SC! Denn die twittern bereits in den frühen Morgen ein nostalgisches Bild des neuen Wildparkstadions während des Sonnenaufgangs. "endlich ist es soweit" lautet die Überschrift. Die Reaktion der "Reds" ist (bislang) etwas zurückhaltender.

"Spieltag in Deutschland 🇩🇪 Wir nehmen es mit dem Karlsruher SC live auf LFCTV und LFCTV GO ", schreiben sie über die sozialen Medien. Ob das daran liegt, dass sie noch im Schwarzwald-Trainingslager sind? Wohl kaum. Wie das unten angefügte Video zeigt, ist der Bus schon unterwegs nach Karlsruhe!

Video: privat

Fans freuen sich auf das Spiel

Auch die Fans freuen sich, wie alleine schon an unseren ka-news.de Facebook-Kommentaren zu lesen ist. "Blau-Weisse Farben und Blau-Weißer Himmel......schöner geht's nimmer" und " Tickets am Start, wird geil" sind nur zwei Stimmen aus der Community. In der Karlsruher Innenstadt wurden bereits blaue-weiße Fahnen aufgehängt, um den Tag angemessen zu zelebrieren. Sogar über dem Karlsruher Schoss.

Vor dem Stadion selbst ist aber noch "tote Hose". Kein Wunder: Einlass ist erst ab 16.30 Uhr. Vor Ort bringen sich aber bereits die Ordner und andere Mitarbeiter in Position. Darunter auch Lelia und Lea. Die zwei arbeiten im VIP-Bereich. "Wir freuen uns riesig auf den Job", erzählen sie ka-news.de.

Lelia und Lea arbeiten als VIP-Hostessen beim KSC

Der Artikel wird fortführend ergänzt, damit wir euch ein gutes Stimmungsbild aus der Fächerstadt zeigen können!