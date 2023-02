von ka-news.de

Die "Ekelliste" der Karlsruher Restaurants ist um zwei Einträge größer. Seit dem 7. Februar steht nun auch das Madras Curryhaus/Pronto-Pronto auf der Liste der amtlichen Lebensmittelüberwachung der Stadt Karlsruhe. Bereits seit dem 4. November steht die Bäckerei Steinbeck auf der Liste.

Madras Curryhaus

Laut den online einsehbaren Unterlagen der Lebensmittelüberwachungsbehörde wurden bei einer Kontrolle am 2. November 2022 im Curryhaus "zum wiederholten Male gravierende Hygienemängel festgestellt." Bei Nachkontrollen am 19. Dezember 2022 waren die hygienischen Mängel dann beseitigt.

Kein Einzelfall bei den Kontrollen der Lebensmittelüberwachung - unhygienische Zustände in Küchen. (Symbolbild) | Bild: (ps)

So wurde bei der Kontrolle unter anderem festgestellt, dass das Speiseeis in der Gefriertruhe zum Teil Gefrierbrand aufwies und die Deckel, mit denen das Eis abgedeckt war mit Eisresten verschmiert waren. In der Kühlung lagen zwei angebrochene Sprühdosen mit Sahne und eine angebrochene Dose mit Schokosoße. Die Behälter waren mit Sahne- und Soßenresten verschmutzt. Dazwischen lagen mehrere Mandarinen und braune Bananen

Die Roste und Brenner des Grills waren mit älteren, zum Teil schon eingebrannten Verunreinigungen behaftet. In den Saladetten wurden teilweise Lebensmittel in ihren geöffneten Verpackungen neben bereits zubereiteten Lebensmitteln wie Fleisch und Soße aufbewahrt. An einem Behälter in der Saladette steckte ein zusammengefaltetes Stück Karton.

Es wurden Töpfe und Pfannen auf verschmutzten Kartons gelagert. Die Mikrowelle war Innen verunreinigt. Der Rost des Netzbandofens war mit älteren Lebensmitteln verunreinigt. Auf dem stark verschmutzten Boden wurden leere Eimer, Kochtöpfe und mehrere Säcke Zwiebeln gelagert. Im Lager wurde zum Abkühlen Reis in offenen, aufeinander gestapelten Kisten aufbewahrt.

Neben einem Arbeitstisch waren Autoreifen gelagert. Im Keller wurden zahlreiche Insekten festgestellt. Es wurden zwei stark verschmutzte Teigmaschinen vorgefunden. Die Personaltoilette war stark verunreinigt. Sämtliche Gefriertruhen waren im Inneren mit älteren Lebensmittelresten verunreinigt.

In einem Kühlhaus wurden verschmutzte Matten, zum Abstellen von Lebensmittelbehältnissen vorgefunden. Im gesamten Betrieb wurden verschlissene Schneidebrette vorgefunden. Die vorgefundenen Hygienemängel stellten eine Kontaminationsgefahr für sämtliche im Betrieb hergestellten Lebensmittel dar.

Bäckerei Steinbeck musste geschlossen werden

Bei Kontrollen am 15. September 2022 in der Bäckerei Steinbeck wurden ebenso gravierende Hygienemängel festgestellt. Neben starken Altverschmutzungen auf dem Boden des Gärschranks, an der Knetmaschine im Fuß- und Rückbereich, im Salzwagen, an den Ablageflächen unter den Arbeitstischen und an den äußeren Seiten der Tarteformen wurden diverse verfärbte Ablagerungen an den Maschinen, der grünen Gummirolle der Schlingmaschine, am Stoffband der Ausrollmaschine, an den Rändern des Behälters mit Sauerteig und an den Körbchen in der Brötchenmaschine festgestellt.

Brötchen auf dem Fließband (Symbolbild). | Bild: Achim Scheidemann/dpa/Archivbild

Des Weiteren wurde sowohl im Lager auf und in dem Mobiliar, den Eimern und der Palette, auf denen Lebensmittel gelagert werden, als auch in der Backstube auf der Leiste hinter der Spülmaschine, auf der Fensterbank und an der Knetmaschine Mäusekot festgestellt. Darüber hinaus wurden im Lager beköderte Mäusefallen, mit Schädlingen behaftete Klebefallen und tote Schaben festgestellt. An der Decke des Gärschranks in der Backstube wurden zahlreiche Spinnweben festgestellt.

An der Decke der Backstube waren Kondenswasser und flächige Verfärbungen ersichtlich. Die Decke des Flurs wies an mehreren Stellen augenscheinlich großflächigen Schwarzschimmelbefall auf. Die im Betrieb vorgefundenen Verschmutzungen, insbesondere durch Schädlinge, stellen eine Gefahr für sämtliche im Betrieb hergestellte Lebensmittel dar. Der Betrieb wurde vorübergehend geschlossen.

Bei der Nachkontrolle am 19. September 2022 waren die hygienischen Mängel bereits beseitigt. Die Verunreinigungen durch den Schädlingsbefall wurden entfernt. Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung wurden eingeleitet. Der Betrieb blieb aufgrund des weiter bestehenden Schädlingsbefalls geschlossen.

Im Rahmen einer weiteren Nachkontrolle am 26. September 2022 waren wirksame Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet worden. Ein Großteil der Mängel waren beseitigt. Der Betrieb konnte wieder aufgenommen werden.