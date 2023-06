Das Sushi-Restaurant "Taumi" steht aktuell das zweite Mal innerhalb von acht Monaten in der Kritik. Im Oktober 2022 und bei einer weiteren Lebensmittelkontrolle im Mai wurden erhebliche Mängel festgestellt.

Taumi kündigt rechtliche Schritte an

Beide Male landete das "Taumi" auf der Ekelliste der Karlsruher Restaurants und es scheint, als hätten die Inhaber aus ihren Fehlern nach der ersten Kontrolle nichts gelernt. So einfach wollen die, die Vorwürfe aber nicht auf sich sitzen lassen.

Essen im Taumi. | Bild: Tien Dung Nguyen

Laut Website des "Taumi" Karlsruhe ist Tien Dung Nguyen Inhaber des Asia-Fusion Restaurants in der Lorenzstraße. Für ka-news.de war er bisher nicht zu erreichen. Auf Google wehrt er sich aber gegen schlechte Bewertungen und erhebt Vorwürfe gegen die Lebensmittelkontrolleure der Stadt Karlsruhe.

Karlsruhe Fisch bei 18 Grad gelagert: Karlsruher Sushi-Restaurant landet erneut auf "Ekelliste" Das könnte Sie auch interessieren

Online erreicht das Sushi-Restaurant weiterhin eine sehr gute Bewertung von 4,2 (von fünf) Sternen. 1.726 Rezensionen sind online hinterlegt. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander.

Bewertungen auf Google sehr unterschiedlich

Von "Lieblingsrestaurant", "gerne wieder", "fantastisches Essen" bis hin zu "ich bin entsetzt", schon wieder auf der Ekelliste" oder "schämt euch" ist alles zu lesen.

Lukas Meyer schreibt beispielsweise: "Das Taumi Restaurant hat mich absolut begeistert. Das Essen war herausragend, mit einer breiten Auswahl an köstlichen Gerichten. Der Service war exzellent, das Personal war freundlich und aufmerksam." Die Bewertung wurde am Donnerstag, 29 Juni, also nach der Veröffentlichung der erneuten Mängel eingestellt.

Bild: YUKI´S - fine sushi kitchen

Eine komplett andere Meinung hat dagegen Heike Rossi. Sie schreib - ebenfalls am 29. Juni: "Ich bin wirklich entsetzt darüber, egal ob es schon länger her ist, oder nicht. Wobei ein Mangel bereits 2020 und 2021 beanstandet wurde und 2022 nochmal. Wie kann ich sicher sein, dass solche Mängel nicht wieder vorkommen? Die Kontrolleure schauen ja nicht jeden Tag vorbei! Ich werde bei euch definitiv nicht mehr essen."

Karlsruhe Nanu? Stuttgarter Tatort spielt im American Diner in Durlach! Das könnte Sie auch interessieren

Ob beide Gäste das Restaurant tatsächlich besuchten, lässt sich aber nicht kontrollieren.

Auf eine schlechte Bewertung von User "Thomas Kommentator" reagiert das "Taumi" sogar. Der User schrieb am Mittwoch, 28. Juni: "Bislang waren wir hier an sich ganz zufrieden, bis auf den etwas wenig aufmerksamen Service. Aber jetzt mussten wir zum zweiten Mal lesen, dass es hier massive Hygieneprobleme gibt. Sushi Fisch so gelagert, dass er eine Kerntemperatur von 18 Grad Celsius hat, das geht gar nicht."

Taumi antwortet online

Kurze Zeit später ist eine Antwort vom Inhaber unter dem Kommentar und der Ein-Stern-Bewertung zu lesen. "Es ist sehr bedauerlich für uns, Kunden wie Sie zu verlieren. Sie verstehen richtig, dass niemand absichtlich Fisch bei 18 Grad lagert, insbesondere nicht in einem Restaurant. Es scheint, dass absichtlich falsche Informationen verbreitet wurden, um unserem Geschäft zu schaden", heißt es.

Das Taumi antwortet online auf die schlechten Bewertungen. | Bild: Screenshot: google.de

Laut dem Kommentar des Inhabers wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass die Temperaturanzeige defekt war. Dies war bei vorhergehenden Kontrollen noch in Ordnung. Der Defekt wurde behoben.

"Wir haben bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um gegen die absichtliche Veröffentlichung dieser falschen Informationen vorzugehen, die darauf abzielen, unserem Geschäft zu schaden", endet der Kommentar.

Karlsruhe Neues Gastro-Leben am Markplatz: Wilma Wunder hat eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Unter einer anderen Bewertung heißt es vonseiten der Inhaber: "In den letzten sechs Monaten wurden fünf Kontrollen durchgeführt und jedes Mal war alles in Ordnung, daher wurde nichts veröffentlicht. Einmal ist jedoch ein ungewöhnlicher Vorfall mit der Temperatur unseres Kühlschranks Anfang des Sommers aufgetreten und wurde sofort in der Liste der Beanstandungen veröffentlicht. Derzeit befinden wir uns in einem Rechtsstreit aufgrund absichtlich verursachter Schäden in unserem Laden."