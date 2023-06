In einem Fall mutmaßlichen Fall von Drogenhandel mit Todesfolge ermitteln die Stuttgarter Kommissare Sebastian Bootz (gespielt von Felix Klare) und Thorsten Lannert (gespielt von Richy Müller) nachdem lediglich der Kopf einer Wasserleiche gefunden wurden.

Wird der Fall bei Burger und Pommes gelöst?

Zwar führen die Ermittlungen im Fall nicht nach Karlsruhe, gedreht wurde aber offensichtlich im American Diner in der Durlacher Fiduciastraße. Für ungefähr vier Minuten stehen sind die Räumlichkeiten des Diners deutschlandweit zu sehen.

Zunächst besprechen Bootz und Lannert ihren Fall bei Burger, Pommes, Donut und Wasser. Hierfür wurde ein Platz direkt an der Eingangstür ausgewählt. Die bekannte Theke und die roten Sitze sind klar zu erkennen. Nach dem Toilettengang folgt ein Gespräch an der Theke, bis sich die Kommissare an den nächsten Handlungsort begeben.

Wer den aktuellsten Tatort am 18. Juni - und damit den Auftritt des Karlsruher Diners - verpasst haben sollte, kann den Stuttgarter Kommissaren in der ARD-Mediathek bei der Spurensuche zuschauen. Dann erfahren die Zuschauer auch welche Rolle eine mysteriöse Notiz auf dem Unterarm von Kommissar Lannert spielt, die die Ermittler auf der Toilette im Diner entdecken.

Hier geht es direkt zur ARD-Mediathek. Die Szene im Karlsruher Diner ist ungefähr ab Minute 43 zu sehen.