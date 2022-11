Karlsruhe vor 1 Stunde

Sie bringt Lokale auf die "Ekelliste": Janine Fech kontrolliert Hygienestandards in Karlsruhes Restaurants

In Gastro-Betrieben gelten strenge Hygiene-Regeln. Klar, Ekel-Überraschungen möchte niemand an oder in seinem Essen. Doch wie funktioniert dieser Hygiene-Check-up eigentlich? ka-news.de hat eine Lebensmittelkontrolleurin einen Tag lang über die Schulter geschaut.