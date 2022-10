Die Lebensmittelbehörde hat bei ihren letzten Kontrollen der vier Gastronomen allerlei Probleme feststellen müssen. Neben verschimmelten Lebensmitteln und verunreinigten Lagerplätzen wurde sogar Mäusekot in einem der Standorte gefunden. Wir haben die Knüller der Untersuchungen für euch festgehalten.

China Restaurant „Yasmin“

In dem asiatischen Restaurant in Ettlingen hatten die Hygieneexperten so einiges zu bemängeln. "Es wurden wiederholt verschimmelte Lebensmittel wie Krautsalat und Kohl vorrätig gehalten", erklärt das Landratsamt Karlsruhe in den Unterlagen.

Auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten: Abgelaufene Lebensmittel verstecken sich öfters ganz hinten im Vorratsschrank. | Bild: Florian Schuh/dpa-tmn

Außerdem sei geschnittenes Gemüse, Salat und Fleisch in der mit Gemüse- und Nudelresten verunreinigten Kühltruhe gelagert worden, erklären die Kontrolleure. Die Sojasprossen lagerten die Restaurantbetreiber in unmittelbarer Nähe zu verschimmelten Krautsalat und Kohl.

Die Lebensmittelüberwachung habe bei ihren Nachkontrollen am 17. Mai festgestellt, dass die Mängel behoben wurden, so das Landratsamt. Allerdings macht die Anmerkung "überwiegend behoben" nur wenig Appetit.

Gaststätte "Zum Hirsch"

Die Gaststätte "Zum Hirsch" in Karlsbad sei noch am Tag der Kontrollen auf Vordermann gebracht worden, erklärt die Lebensmittelbehörde. Zuvor gab es allerdings auch hier Hygieneprobleme.

Nicht alles, was in der Gaststätte auf den Tisch kam, war zum Verzehr geeignet. | Bild: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

"Festgestellt wurde die Lagerung von verdorbenen und teilweise verschimmelten Lebensmitteln", so das Landratsamt Karlsruhe. Damit jedoch nicht genug: Die Zutaten wurden verarbeitet und den Gästen serviert!

Bei ihren Inspektionen fanden die Experten Kartoffeln, Ananas in geöffneten Behältnissen, geschnittene Tomaten und Semmelknödel, die ihre besten Zeiten schon lange hinter hatten.

Lieferdienst „Pinseria Bufala“

Auch bei dem Lieferdienst in Ettlingen wurde noch am Tag der Lebensmitteluntersuchung fleißig geputzt. "Die Maßnahmen wurden am Feststellungstag angeordnet und sind abgeschlossen", bestätigt das Landratsamt.

Weggeschmissene Lebensmittel liegen in einer Mülltonne. | Bild: Christiane Raatz/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Zuvor seien auch hier zahlreiche Verstöße gegen die Vorschriften festgestellt worden, so die Untersuchungsbehörde. Die Kontrolleure seien bei ihrem Besuch auf verschmutztes Arbeitsmaterial, die unhygienische Lagerung von Lebensmitteln, ungewaschenes Fleisch und dreckiges Gemüse gestoßen, wie aus dem Bericht der Behörde hervorgeht.

Kiosk am Baggersee

In Linkenheim-Hochstetten wartete auf die Hygieneexperten eine Überraschung. Bei den Fruchtgummis, auf der Arbeitsfläche und vor der Mikrowelle hatten Mäuse ihr "Geschäft" zurückgelassen, sagt die Lebensmittelüberwachung. Der Kiosk am Baggersee leide unter Schadnagerbefall.

Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft bei einer Betriebskontrolle die Temperatur einer Fleischware. (Symbolbild) | Bild: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Doch das war noch nicht alles. Wer sich nach einem Badegang auf ein leckeres Brötchen mit Fleischkäse freut, der sollte wohl in Zukunft lieber zweimal hinsehen. Die Lebensmittelkontrolleure stellten nämlich fest, dass dieser bereits abgelaufen war.

Unter den Mann – oder Frau – sei dieser allerdings nicht mehr gebracht worden, denn die Behörde verhängte sofort die vorübergehende Betriebsbeschränkung. Nachdem die Mängel beseitigt und alle Maßnahmen abgeschlossen waren, sei diese wieder aufgehoben worden, erklärt die Lebensmittelüberwachung.