Wie die Verbraucherinfo vom Land Baden-Württemberg in einem Bericht auf ihrer Webseite informiert, stellten die Lebensmittelkontrolleure am Mittwoch, 10. Mai, beim Dönerladen "Meine kleine Küche" in Karlsruhe bauliche und hygienische Mängel fest.

"Die vorgefundenen Hygienemängel und verdorbenen Lebensmittel stellen eine Gefahr für sämtliche im Betrieb hergestellten Speisen dar", so das Fazit der Kontrolle. Das Resultat: Das Lokal findet sich seit dem 20. Juli auf der sogenannten "Ekelliste" wieder.

Welche Mängel wurden vorgefunden?

Bei dem Dönerladen wurden folgende Mängel durch die Kontrolleure festgestellt:

Im Kühlschrank wurden nicht genießbare hartgekochte Eier vorgefunden (noch während der Kontrolle am 10. Mai entsorgt)

Verdorbene Lebensmittel in der Saladette (Hirtenkäse, Feta, Oliven, Sardellen, Ananas, Jalapenos)

Offene Lagerung von Lebensmitteln (Geflügel, Soße, Bohnen)

Verschlissene, verschmutzte und verfärbte Schneidebretter mit angetrockneten Lebensmittelresten. Darauf lagerten frisch aufgeschnittene Tomaten

Schwarz verfärbte Backformen

Schwarze Partikel im Speiseöl, das zum Einfetten der Formen genutzt wurde

Teigmaschine war innen und außen mit Lebensmittelresten verschmutzt. Bei Berührung der Maschine trat schwarzes Öl aus

Mängel im Juni teilweise behoben

Bei einer weiteren Kontrolle am Dienstag, 20. Juni, wurde ein Teil der vorgefundenen Mängel bereits behoben. Verdorbene Lebensmittel wurden nicht mehr vorgefunden. Ob und welche Mängel bis zur Veröffentlichung des Berichts am 20. Juli noch übrig blieben, wird nicht erläutert.

Pappkartons an den Scheiben des Lokals deuten darauf hin, dass "meine kleine Küche" wohl erstmal geschlossen bleibt. Endgültig? Wohl kaum. Auf Nachfrage der Redaktion teilt die Stadt mit, dass das Lokal wegen der festgestellten Mängel und dem damit verbundenen Eintrag nicht schließen müsse.

Das Lokal selbst äußert sich nicht zum Vorfall: Auf Anrufe der Redaktion reagierte das Restaurant in der Waldstadt bislang nicht.

Lebensmittelkontrollen in Karlsruhe

In Gastro-Betrieben gelten strenge Hygiene-Regeln, die regelmäßig kontrolliert werden. Diese regelmäßigen, aber unangekündigten Kontrollen führt die amtliche Lebensmittelüberwachung durch. Auffällige Betriebe werden auch häufiger kontrolliert. Fallen Mängel an, hat der Betreiber eine gewisse Zeitspanne, diese zu beheben. Der "Worst Case" sind verdorbene, gesundheitsgefährdende Lebensmittel, Fremdkörper und Salmonellen. Ladenschließungen kommen eher selten in Karlsruhe vor.

