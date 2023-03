Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Dennoch scheinen sich die Karlsruher laut Google-Bewertungen darüber einig zu sein, wo es den besten Döner in Karlsruhe gibt. In der vergangenen Woche haben wir die besten Burger von Karlsruhe vorgestellt. Ebenso die besten Karlsruher Restaurants. Richtwert waren auch hier die Google-Rezensionen.

Wir haben ein Restaurant nicht genannt, das aber eine Platzierung als "bester Döner-Laden von Karlsruhe" verdient hätte? Dann schreibt uns gern eine E-Mail an redaktion@ka-news.de.

Bester Döner in Karlsruhe: Eleven Kebab

Ein Döner von Eleven Kebap

Der Eleven Kebab ist durch seinen Standort nahe des KITs besonders bei Studenten beliebt. Dies könnte aber auch an den 50 Cent Rabatt liegen, die hier jeder Student auf seinen Döner erhält. Auf der Speisekarte findet sich neben der klassischen fleischhaltigen Variante auch vegetarische und vegane Alternativen.

In den Google-Rezensionen schreibt zum Beispiel der User "Taha Cici" über Eleven Kebab: "Service ist einfach nur perfekt. Man kann lachen, man kann scherzen, man hat immer ein Lächeln in deren Gesichtern gesehen. DANKE! Ohne Übertreibung der beste Döner, den ich je hatte, wirklich!" Insgesamt erhält Eleven Kebab eine 4,9 von 5 Sterne-Bewertung und landet damit auf dem ersten Platz.

Adresse Eleven Kebab

Kaiserstraße 28, 76133 Karlsruhe

Kontakt Eleven Kebab

Telefon: 0721/ 470 645 04

Öffnungszeiten Eleven Kebab

Montag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 12 bis 22 Uhr

Sonntag: geschlossen

Preise Eleven Kebab

Dönerpreis: 5.50 Euro

Anfahrt Eleven Kebab

Der Eleven Kebab befindet sich direkt an der Haltestelle "Kronenplatz". Hier halten folgende Bahnen: S2, S4, S5, S7, S8, S51, S52, 1, 2, 3.

Bester Döner in Karlsruhe: Deluxe Grillhaus

Dönerfleisch wird auch gerne in einem Salat gegessen. | Bild: mirsa@pixabay.com

Ebenso viele Sterne wie Eleven Kebab kann das Deluxe Grillhaus in der Rüppurrer Straße für sich beanspruchen. Allerdings haben bislang deutlich weniger Personen eine Rezension auf Google zu dem Döner-Laden abgegeben, weshalb es nur für den 2. Platz gereicht hat.

Google-User loben bei dem Döner-Laden das freundliche Personal und die großen Portionen. "Einer der besten Döner und vor allem Pide in der Umgebung. Dazu noch ein super netter Besitzer und nette Mitarbeiter. Eine echte Bereicherung. Vielen Dank", schreibt einer der Gäste über das Deluxe Grillhaus.

Adresse Deluxe Grillhaus

Rüppurrer Straße 94, 76137 Karlsruhe

Kontakt Deluxe Grillhaus

Telefon: 0721/ 4700 477 3

Öffnungszeiten Deluxe Grillhaus

11 bis 23 Uhr

Preise Deluxe Grillhaus

Zirka 7 Euro

Anfahrt Deluxe Grillhaus

Das Deluxe Grillhaus befindet sich an der Haltestelle Tivoli. Vor dem Lokal gibt es ein paar Parkplätze.

Bester Döner in Karlsruhe: Rote Beete

Keine klassische Dönerbude im eigentlichen Sinne ist das syrische Lokal "Rote Beete". Hier werden verschiedene Salate und Falafel Wraps angeboten. Das schätzen auch die Gäste und haben auf Google mit 4,8 von 5 Sternen gewählt. Laut Google-Rezensionen soll es hier sogar die besten Falafel von Karlsruhe geben.

Adresse Rote Beete

Seminarstraße 7, 76133 Karlsruhe

Kontakt Rote Beete

Telefon: 0721/ 470 02 561

Öffnungszeiten Rote Beete

10 bis 21 Uhr

Preise Rote Beete

Falafel Wrap: 9 Euro

Anfahrt Rote Beete

Bester Döner in Karlsruhe: Wasen Döner 2

Ein Kebab (Symbolbild)

Der Wasen Döner 2 liegt zwar nicht direkt in der Innenstadt, scheint aber jeden Besuch wert zu sein. Das zeigen auf jeden Fall die Googl-Bewertungen. So schreibt User "Meto Fito""Der Dönerladen ist ein Geheimtipp und einer der besten Dönerläden in Karlsruhe. Wenn nicht sogar der Beste".

Hier gibt es neben dem klassischen Döner auch vegetarische und eine Dinkelmehl-Optionen. Auf Google schneidet der Wasen Döner 2 mit 4.8 von 5 Sternen ab.

Adresse Wasen Döner 2

Neureuterstraße 3, 76185 Karlsruhe

Kontakt Wasen Döner 2

Telefon: 0162/15 803 52

Öffnungszeiten Wasen Döner

Montag bis Samstag: 11 bis 20 Uhr

Sonntag: geschlossen

Preise Wasen Döner

Dönerpreis: 7 Euro

Anfahrt Wasen Döner

Die nächstgelegene Haltestelle ist die "Starckstraße". Hier halten folgende Bahnen: S5, S51.

Bester Döner in Karlsruhe: Kebab Factory

Im Westen der Stadt befindet sich die Kebab Factory. Hier kann nicht nur der klassische Döner probiert werden, sondern auch Pizza, Salate und vieles mehr.

Die Speisekarte bietet fleischhaltige, aber auch vegetarische Optionen an. Die Karlsruher sind von der Kebab Factory begeistert, wie man einem Kommentar von Kai Stephany entnehmen kann: "Das Essen kann man nicht beschreiben. Es ist so lecker, dass es wirklich jeder probieren muss".

Auf Google schneidet die Kebab Factory mit 4.7 von 5 Sternen ab.

Adresse Kebab Factory

Rheinstraße 18, 76185 Karlsruhe

Kontakt Kebab Factory

Telefon: 0721/470 035 84

Öffnungszeiten Kebab Factory

Montag bis Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Preise Kebab Factory

Dönerpreis: 8 Euro

Anfahrt Kebab Factory

Die nächstgelegene Haltestelle ist die "Philippstraße". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S5, S7, S8, S11, S12, S51, S52, 2, 3.

Bester Döner in Karlsruhe: Oriental Grill

Der beste Dönerladen in Karlsruhe ist für den User "Tom De" ganz klar der Oriental Grill: "Für mich der beste Dönerladen in Karlsruhe", so sein Kommentar in den Google Rezensionen. Der Oriental Grill befindet sich direkt in der Innenstadt von Karlsruhe. Hier gibt es auf der Speisekarte neben dem klassischen Döner sowohl vegetarische als auch vegane Optionen.

Auf Google wird Oriental Grill mit 4.6 von 5 Sternen bewertet.

Adresse Oriental Grill

Passagehof 28, 76133 Karlsruhe

Kontakt Oriental Grill

Telefon: 0721/851 45 67

Öffnungszeiten Oriental Grill

Montag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 14 bis 22 Uhr

Preise Oriental Grill

Dönerpreis: 7.50 Euro

Anfahrt Oriental Grill

Die nächstgelegene Haltestelle ist "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Bester Döner in Karlsruhe: Kebabi

Ein Döner bei Kebabi

Den Döner-Laden Kebabi werden die meisten Karlsruher bereits kennen. Denn jeden Tag bildet sich vor dem Döner-Imbiss zur Mittagszeit eine lange Schlange. Da kann es doch nur gut sein, oder?

Tatsächlich unterscheidet sich Kebabi von seiner Konkurrenz. Denn durch die große Auswahl an Zutaten können sich die Kunden ihren Lieblings-Döner ganz einfach selbst kreieren. Der Nachteil: Hungrige sollten genug Zeit und Geduld mitbringen.

Dass sich die Wartezeit aber lohnt, ist dem Kommentar auf Google von Gülhan Pir zu entnehmen: "Hier bekommt man den besten Döner in Karlsruhe. Nein - sogar auf der ganzen Welt".

Auf Google wird Kebabi mit 4.4 von 5 Sternen bewertet.

Adresse Kebabi

Waldstraße 32, 76133 Karlsruhe

Kontakt Kebabi

Telefon: 0721/981 929 16

E-Mail: info@kebabi.de

Öffnungszeiten Kebabi

Montag bis Samstag: 11.45 bis 21 Uhr

Sonntag: geschlossen

Preise Kebabi

Dönerpreis: 7.50 Euro

Anfahrt Kebabi

Die nächstgelegene Haltestelle ist "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Bester Döner in Karlsruhe: Neue Dönastie

Ein Döner bei Neue Dönastie

Mc Donalds trifft auch Döner-Bude? Bei der Neuen Dönastie kann sich die hungrige Kundschaft an einem Bestellautomaten ihre ganz eigene Dönerkreation zusammenstellen. Außergewöhnliche Zutaten wie Cranberries oder Haselnüsse machen den Döner zu einem besonderen Erlebnis.

Auch hier gibt es jede Menge an Optionen für Vegetarier und Veganer. Ein klassischer Döner darf hier aber nicht erwartet werden. Die Google-Nutzerin Madison schreibt über die Neue Dönastie: "Eine Neuerfindung des klassischen Döners in Bravour gemeistert".

Auf Google wird die Neue Dönastie mit 4.4 von 5 Sternen bewertet.

Adresse Neue Dönastie

Kaiserstraße 172, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten Neue Dönastie

Montag bis Freitag: 11.30 bis 20.30 Uhr

Samstag: 12 bis 20.30 Uhr

Sonntag: geschlossen

Preise Neue Dönastie

Dönerpreis: ab 8.80 Euro

Anfahrt Neue Dönastie

Die nächstgelegene Haltestelle ist "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Bester Döner in Karlsruhe: Beyti

Der Zubereitungsbereich bei Beyti Döner

Der Dönerladen Beyti in der Sophienstraße bietet neben Döner auch Pizza, Pide und Salate an. Für Vegetarier gibt es ebenfalls verschiedene Optionen. Google-Nutzerin Anette P. ist begeistert uns schreibt: "Bester Dönerladen in Karlsruhe. Döner, Yufka oder Pizza alles schmeckt super lecker".

Auf Google wird Beyti mit 4.4 von 5 Sternen bewertet.

Adresse Beyti

Sophienstraße 126, 76135 Karlsruhe

Kontakt Beyti

Telefon: 0721/854 853

Öffnungszeiten Beyti

Montag bis Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Preise Beyti

Dönerpreis: 6.50 Euro

Anfahrt Beyti

Die nächstgelegene Haltestelle ist "Sophienstraße". Hier hält die Bahnlinie 4.