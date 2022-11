von ka-news.de

In der Fächerstadt Karlsruhe stehen Besuchern verschiedene Weihnachtsmärkte zur Wahl, um vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Von der Innenstadt bis zum Turmberg in Durlach stimmt die Stadt mit Glühwein, Crêpes und gebrannten Mandeln seit dem Jahr 1972 auf die Weihnachtszeit ein. Ob Einheimische, Zugezogene, Studenten oder Besucher – die Karlsruher Weihnachtsmärkte verzaubern mit ihrer besonderen Atmosphäre.

Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Öffnungszeiten & Attraktionen der Märkte

Die Weihnachtsstände in Karlsruhe ziehen sich durch die ganze Stadt: Vom Marktplatz über den Friedrichsplatz bis nach Durlach wird Jahr für Jahr für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Wo in Karlsruhe die Weihnachtsbuden vertreten sind und was die Weihnachtsmärkte so besonders macht, erfahren Sie in diesem Überblick:

Karlsruher Christkindlesmarkt

Er gilt bei den Bürgern als "klassische" Weihnachtsmarkt in Karlsruhe: Der Christkindlesmarkt. Angefangen beim Marktplatz umfasst der Karlsruher Christkindlesmarkt auch große Teile des Friedrichsplatzes. Strahlende Lichter, ein fliegender Weihnachtsmann und verschiedenste Weihnachtsstände wie die Kunsthandwerkerhütte und die Kulturhütte läuten die Weihnachtszeit ein.

Besondere Aktionen wie St. Nikolaus und der Weihnachtsmann, Briefe an das Christkind, Riesenradfahren und Weihnachtspaziergänge machen den Christkindlesmarkt in Karlsruhe zu einem Highlight für die ganze Familie.

Das Kinderland an der St. Stephan Kirche. Ein kleiner Themenmarkt. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Wann: 24. November - 23. Dezember

Wo: Marktplatz & Friedrichsplatz Karlsruhe

Öffnungszeiten:

täglich ab 11 Uhr

Sonntag bis Mittwoch bis 21 Uhr

Donnerstag bis Samstag bis 22 Uhr, Verkaufsstände bis 21 Uhr

Anfahrt:

Marktplatz: S1, S2, S5, S11, S51, 1 NL1

Flammlachs frisch vom Grill. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Karlsruhe/ Durlach

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach vereint Weihnachtsstimmung und Geschichte. Stöbern Sie durch die Weihnachtsbuden und genießen Sie das mittelalterliche Ambiente. Lagerfeuer, Ritter und Turniere machen diesen Weihnachtsmarkt für Kinder und Erwachsene zu einem echten Erlebnis.

Bild: Thomas Riedel

Wo: Karlsburgstraße, 76227 Karlsruhe

Wann: 25. November 2022 - 21. Dezember 2022

Öffnungszeiten:

Täglich 11.30 bis 21 Uhr

Anfahrt:

Straßenbahn Linie 1, direkt an der Haltestelle Schlossplatz

Bild: Thomas Riedel

Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg

Der Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg in Durlach, auch "kleinster Weihnachtsmarkt in Karlsruhe" genannt, ist ein Geheimtipp unter den Weihnachtsfans. Das Hofbistro ist nicht nur in der Weihnachtszeit eine Attraktion, sondern versorgt Besucher das ganze Jahr über mit guten Speisen. Zudem ist ab Mitte November der “Winterzauber” geplant, die längste Glühweintheke der Stadt.

Wann?

Hofbistro: ganzjährig, Montag bis Freitag: 15 Uhr bis 21 Uhr, Samstag & Sonntag: 12 Uhr bis 21 Uhr

Winterzauber: 17. November 2022 bis 31. Januar 2023, zu den gleichen Öffnungszeiten

Wo: Reichardtstr. 22, 76227 Karlsruhe

Anfahrt:

Durlacher Tumberg: Buslinie 23,24,26, 29 31, NL3, NL11, NL12 oder Straßenbahnlinie 1

Von dort aus muss man zwischen 10 und 15 Minutenlaufen.

Hinweis: nur EC-Kartenzahlung möglich

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.