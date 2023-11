Der Christkindlesmarkt gilt als der größte Weihnachtsmarkt in Karlsruhe. Doch auch in der "Mutter Karlsruhes" kommen Besucher auf ihre Kosten. Denn in Durlach gibt es nicht nur den kleinsten Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg, sondern auch einen mittelalterlichen Markt vor dem Durlacher Schloss.

Und der hat einiges zu bieten! "Wir bringen einen etwas anderen Touch nach Karlsruhe", sagt Alexandra Ries, Ortsvorsteherin von Durlach auf einer Pressekonferenz. Wir sagen nur: Gaukler, Schwertkämpfe und Einblicke in mittelalterliche Handwerkskunst!

Weihnachtsmarkt Durlach Programm

29.11.2023 bis 22.12.2023

Öffnungszeit: ab 11.30 Uhr

ab 11.30 Uhr Programm: Lagerfeuer, Kostümierte Verkäufer, Gaukler-Vorstellungen, Bogenschießen, Schwertkämpfe

Lagerfeuer, Kostümierte Verkäufer, Gaukler-Vorstellungen, Bogenschießen, Schwertkämpfe Musikprogramm vom 29. November bis 22. Dezember

Weihnachtsmarkt im Rathaus Durlach

An den Adventswochenenden öffnet das Durlacher Rathaus-Gewölbe seine Pforten. Dort können Besucher die Waren von über 30 Kunsthandwerkern bestaunen. Filz, Wolle, Aquarell, Keramik - es findet sich zu allem etwas. Der Weihnachtsmarkt im Gewölbekelle eröffnet am 1. Dezember, dem ersten Adventsfreitag, um 17.30 Uhr.

Eintritt frei

Adresse: Pfinztalstraße 33, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Freitag, 16 bis 19 Uhr. Samstag und Sonntag, 11 bis 19 Uhr

Handwerkskunst auf dem Durlacher Weihnachtsmarkt. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Mittelaltermarkt Durlach Programm: Schlossplatz

Einblicke in mittelalterliche Schmiedetechnik: Freitag und Sonntag (keine Angabe zur Uhrzeit)

Mittelalterliches Lager der Badischen Schwertspieler: Freitag ab 17 Uhr, am Wochenende ganztags

Workshops und Einblicke in mittelalterliche Färberei und Schneiderei (Anmeldung für Schulklassen per Mail)

Winterzauber auf dem Turmberg Durlach

15.11.2022 bis 31.01.2024

montags bis freitags: 16 bis 22 Uhr

samstags und sonntags: 12 bis 22 Uhr

Das Restaurant "Anders auf dem Turmberg" hat wohl die längste Glühweintheke von Karlsruhe. In den Schäferwagen können Besucher ihren Glühwein, Sekt und / oder ein gemeinsames Essen zu sich nehmen.

Anfahrt und Parken beim Weihnachtsmarkt Durlach

Der Weihnachtsmarkt in Durlach kann entweder mit dem Auto oder der Bahn/ beziehungsweise den Weihnachtsexpress besucht werden. Zum Turmberg ist zudem noch eine kurze Fahrt mit der Turmbergbahn nötig. Parkplätze gibt es zum Beispiel in den umliegenden Parkhäusern wie der Amalienbadgarage. Auch bei der Volksbank und "am Blumentor" gibt es Parkmöglichkeiten.