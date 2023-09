Glühwein, herrliche Deko und ganz viel Besinnlichkeit. Alle Jahre wieder verwandelt sich Karlsruhe in eine Weihnachtsstadt! Einen großen Teil davon bilden die Weihnachtsmärkte. Von der Innenstadt bis zum Turmberg in Durlach stimmt Karlsruhe seit dem Jahr 1972 auf die Weihnachtszeit ein. Ob Einheimische, Zugezogene, Studenten oder Besucher – die Karlsruher Weihnachtsmärkte verzaubern mit ihrer besonderen Atmosphäre.

Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Öffnungszeiten und Attraktionen

Die Weihnachtsstände in Karlsruhe ziehen sich durch die ganze Stadt: Vom Marktplatz über den Friedrichsplatz bis nach Durlach wird Jahr für Jahr für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Wo in Karlsruhe die Weihnachtsbuden vertreten sind und was die Weihnachtsmärkte so besonders macht, erfahren Sie in diesem Überblick.

Karlsruher Weihnachtsmarkt "Christkindlesmarkt"

Er gilt bei den Bürgern als der "klassische" Weihnachtsmarkt in Karlsruhe: Der Christkindlesmarkt. Angefangen beim Marktplatz umfasst der Karlsruher Christkindlesmarkt auch große Teile des Friedrichsplatzes. Strahlende Lichter, ein fliegender Weihnachtsmann und verschiedenste Weihnachtsstände wie die Kunsthandwerkerhütte läuten die Weihnachtszeit ein. Das Riesenrad bildet dort das Highlight der Attraktionen.

Das Kinderland an der St. Stephan Kirche. Ein kleiner Themenmarkt. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Besonders beliebt beim Christkindlesmarkt in Karlsruhe ist das Kinderland auf dem Kirchplatz St. Stephan. Dort können die Kleinen ihre Wunschbriefe dem Christkind überreichen, St. Nikolaus treffen oder weitere schöne Dinge erleben.

Durch den Umbau der Kaiserstraße wird es nach Angaben des Karlsruher Oberbürgermeisters sogar noch mehr Platz für Attraktionen auf dem Christkindlesmarkt geben. Ob und wie dieser genutzt wird? Mehr dazu in Kürze!

Wann: 28. November - 23. Dezember 2023

28. November - 23. Dezember 2023 Wo: Marktplatz & Friedrichsplatz, St. Stephanplatz Karlsruhe

Marktplatz & Friedrichsplatz, St. Stephanplatz Karlsruhe Öffnungszeiten: täglich ab 11 Uhr bis 21 Uhr

täglich ab 11 Uhr bis 21 Uhr Haltestelle: Marktplatz

Ein Riesenrad auf dem Karlsruher Marktplatz dreht im Rahmen des Weihnachtsmarkt seine Runden. (Archivbild 2022) | Bild: Uli Deck/dpa

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Karlsruhe/ Durlach

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach vereint Weihnachtsstimmung und Geschichte. Lagerfeuer, Ritter und Turniere machen diesen Weihnachtsmarkt für Kinder und Erwachsene zu einem Erlebnis.

Wo: Karlsburgstraße, 76227 Karlsruhe

Karlsburgstraße, 76227 Karlsruhe Wann: tba.

tba. Öffnungszeiten: tba.

tba. Anfahrt: Straßenbahn Linie 1, direkt an der Haltestelle Schlossplatz

Feuerkörbe und Lagerfeuer laden zum gemütlichen aufwärmen und Verweilen ein. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Weihnachtsmarkt "Winterzauber" auf dem Turmberg:

Der Weihnachtsmarkt auf dem Turmberg in Durlach, auch "kleinster Weihnachtsmarkt in Karlsruhe" genannt, ist ein Geheimtipp unter den Weihnachtsfans. Das Hofbistro ist nicht nur in der Weihnachtszeit eine Attraktion, sondern versorgt Besucher das ganze Jahr über mit guten Speisen. Zudem ist ab Mitte November der “Winterzauber” geplant, die längste Glühweintheke der Stadt.

(Symbolbild) | Bild: Thomas Riedel

Wann: tba.

tba. Wo: Reichardtstr. 22, 76227 Karlsruhe

Reichardtstr. 22, 76227 Karlsruhe Anfahrt: Haltestelle Durlacher Turmberg

Haltestelle Durlacher Turmberg Hinweis: nur EC-Kartenzahlung möglich

Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Lametta im Tollhaus

Die Lametta ist Karlsruhe gilt als "lässige Alternative zum Einerlei der herkömmlichen Weihnachtsmärkte". Hier werden von den Ausstellern handgemachte Produkte präsentiert. Der Fokus liegt beim Lametta Weihnachtsmarkt auf Kunst- und Designwaren. Auch für Essen und Trinken ist auf der Lametta gesorgt.

Wann? Freitag, 8. Dezember + Samstag, 9. Dezember 2023

Freitag, 8. Dezember + Samstag, 9. Dezember 2023 Öffnungszeiten: tba.

tba. Wo: Tollhaus Karlsruhe, Alter Schlachthof 35, 76131 Karlsruhe

Anfahrt: Mit der Bahn an der Haltestelle "Tullastraße" aussteigen und wenige Minuten zu Fuß in Richtung "alter Schlachthof" gehen. Mit dem Auto von der A5 kommend die Ausfahrt in Richtung Karlsruhe-Durlach nehmen. Beim Ostring in Richtung "Zentrum, Landau, B10" abfahren und an der nächsten Ampel rechts abbiegen. Wer von der Südtangente kommt, fährt bei der Ausfahrt "Oststadt“ ab und biegt nach der Eisbahnunterführung rechts ab in den Ostring.