"Der Hund, der beste Freund des Menschen", so ein altbekanntes Sprichwort. Diese treue Freundschaft lässt sich der Mensch dann aber doch einiges kosten. Spielzeug, Futter, Ausrüstung und nicht zuletzt die Hundesteuer.

Hund in Karlsruhe halten soll teurer werden

Letztere legen Gemeinden und Städte für sich selbst fest. In Karlsruhe sind das momentan 120 Euro pro Jahr für jeden Hund im Haushalt. Im Vergleich mit anderen Städten aus Baden-Württemberg liegt die Fächerstadt für die Steuer beim ersten Hund im oberen Bereich.

Eine Frau geht mit ihrem Hund spazieren. | Bild: Christophe Gateau/dpa

Für den zweiten Vierbeiner fällt damit aber eine geringere Steuer an, als beispielsweise in Baden-Baden. Hier werden 220 Euro für den zweiten oder jeden weiteren Hund im Haushalt fällig. Der erste Vierbeiner kostet 110 Euro.

Vergleich: Hundesteuer in Städten in Baden-Württemberg (Quelle: Stadt Karlsruhe)

Stadt Erster Hund Zweiter/weitere Hunde Zwingersteuer Karlsruhe 132 Euro (bisher 120 Euro) 132 Euro (bisher 120 Euro) 264 Euro (bisher 240 Euro) Baden-Baden 110 Euro 220 Euro - Freiburg 102 Euro 204 Euro 306 Euro Heidelberg 108 Euro 216 Euro 60 Euro Heilbronn 110 Euro 240 Euro - Mannheim 108 Euro 216 Euro 108 Euro Pforzheim 120 Euro 240 Euro 240 Euro Stuttgart 108 Euro 216 Euro 216 Euro Ulm 108 Euro 216 Euro 324 Euro

Karlsruher Hundebesitzer erwartet nun aber eine Änderung. Die Stadtverwaltung plant die Hundesteuer erstmals seit dem 1. Januar 2010 anzuheben. Nach Vorstellungen der Stadt sollen dann 132 Euro pro Jahr für den ersten und jeden weiteren Hund im Haushalt fällig werden.

12 Euro mehr im Jahr sollen Haushalt ausgleichen

Eine Erhöhung um 12 Euro im Jahr. Auch die sogenannte Zwingersteuer - eine Ersatzsteuer für Züchter von reinrassigen Hunden - soll von 240 Euro auf 264 Euro per annum steigen. Ein plus von zwei Euro pro Monat. Die Anpassungen sollen - sollten die Stadträte zustimmen - zum 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Das erste Hunde-Schwimmen im Jahr 2016. | Bild: Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Die geplante Erhöhung der Steuer soll dazu beitragen, die Schieflage im Karlsruher Haushalt im Rahmen des Haushaltssicherungsprozesses zu korrigieren. Durch der Erhöhung rechnet die Stadt Karlsruhe mit Mehreinnahmen in Höhe von 100.000 Euro, wie es in der Beschlussvorlage für die kommende Sitzung des Karlsruher Gemeinderates heißt.

Der trifft sich am Dienstag, 18. Juli, ab 15.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Sobald eine Entscheidung zur Hundesteuer vorliegt, wird dieser Artikel aktualisiert.