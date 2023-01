Januar 2023: Weihnachtscircus, Winterzeit & Leichtathletik in Karlsruhe

Stadtwerke Karlsruhe Winterzeit

bis 8. Januar 2023

Vor der Kulisse des Karlsruher Schloss noch einmal eine Pirouette auf Rollen drehen oder sich beim Stockschießen messen. Das geht noch bis zum 8. Januar auf der großen Freiluft- Rollschulbahn "Winterzeit" der Stadtwerke Karlsruhe.

Bild: KME

Die Schlittschuhbahn, wurde in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise durch eine Rollschulbahn ausgetauscht.

Weihnachtscircus Karlsruhe

bis 8. Januar 2023

Für manche gehört er neben "Sisi" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zur Weihnachtszeit dazu- der Weihnachtscircus Karlsruhe an der Durlacher Allee. Noch bis Ende dieser Woche zeigen dort Aristen, Clowns und Entertainer ihre Zirkuskünste.

Karlsruher Weihnachtscircus | Bild: ps

Init Indoor Meeting Karlsruhe

27. Januar 2023

Ende Januar blickt die Leichtathletik- Welt wieder nach Karlsruhe. Mit dem Imit Indoor Meeting Karlsruhe startet in den Messehallen Ende Januar die World Indoor Tour Gold des Leichtathletik- Weltverbandes in ihre bereits achte Auflage.

Februar 2023 - Anbaden und närrisch sein

Pfennigbasar Karlsruhe

2. bis 4 Februar 2023

Anfang Februar kann beim Wohltätigkeitsflohmarkt "Pfennigbasar" wieder gespendet und Gutes getan werden. Nach drei Jahren können die Karlsruher wieder auf Schnäppchenjagd gehen. An drei Tagen werden in der Schwarzwaldhalle private Sachspenden verkauft. Der Markt hat sich zu einer der größten karitativen Aktionen in Süddeutschland entwickelt.

Bild: Paul Needham

45. Internationale Händel- Festspiele

17. Februar bis 3. März 2023

Zum 45. Mal finden in diesem Jahr die Internationalen Händel-Festspiele im Badischen Staatstheater Karlsruhe statt. Alljährlich wird damit der Barockkomponist Georg Friedrich Händel geehrt.

"Narri Naro" und "Helau"- Fastnachtsumzug in Karlsruhe

21. Februar 2023

Am Faschingsdienstag, den 21. Februar wird es in der Karlsruher Innenstadt wieder närrisch. Der Festausschuss Karlsruher Fastnacht lädt zum Fastnachtsumzug. Aufwendig dekorierte Wägen, Narren und Faschingsfreunde ziehen dann wieder durch die Straßen. Beginn ist um 14:11 Uhr. Der Umzug endet mit dem Kehraus und der Fastnachtsverbrennung vor dem Rathaus.

Bild: Needham|Mohawkvisuals

März 2023: Es wird kulinarisch und handwerklich

Weinmesse RendeVino

24. bis 26. März 2023

Ende März findet die Wein-und Genussmesse Rendevino in den Messehallen in Rheinstetten statt. Neben Weinverköstigungen wird es einen weiteren Themenbereich geben. So soll unter anderem die Keramikgrill- Meisterschaft, sowie weitere Grill- und Kochevents zu neuen Kochideen inspirieren.

Nadelwelt Karlsruhe

31. März bis 2. April 2023

Nähen, stricken, sticken, dazu lädt die Nadelwelt in Karlsruhe. Die internationale Veranstaltung für Handarbeit findet 2023 ebenfalls in den Messehallen in Rheinstetten statt.

April 2023: Es wird festlich: Frühlingsfest & Fest der Sinne

Frühlingsfest der Schausteller

Termin folgt

Der Karlsruher Messplatz an der Durlacher Allee wird zur bunten Erlebniswelt. Seit 1912 lädt die Karlsruher Mess dreimal im Jahr zum Feiern ein. Zwischen Autoscooter, Zuckerwatte und Riesenrad kommt jeder auf seine Kosten. Den Anfang macht das Karlsruher Frühlingsfest.

Fest der Sinne

22. und 23. April 2023

Bild: KME Jürgen Rösner

Ende April zeigt sich Karlsruhe mit dem Fest der Sinne von seiner farbenprächtigen Seite. "Schlendern, Schlemmern und Shoppen" lautet das Motto. Neben dem Genussmarkt, wird es auch einen Stoffmarkt, sowie einen Kunsthandwerkermarkt geben. Außerdem lädt der verkaufsoffene Sonntag zu weiteren Sinneseindrücken ein. Im Rahmen des Festes wird es in diesem Jahr außerdem auch wieder die Oldtimer-Parade "Tribute an Carl Benz" vor dem Karlsruher Schloss geben.

Mai 2023: Bunt, sportlich & genüsslich

art Karlsruhe

4. bis 7. Mai 2023

Die Kunstmesse "art" lockt in die Karlsruher Messehallen. Vier Tage kann die Kunstszene einem breiten Publikum ihre neusten Werke vorstellen. Von kleinsten Grafiken bis zur raumgreifenden Figur, von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst

Bild: Bernadette Wozniak-Fink

Badische Meile

6. und 7. Mai 2023

Exakt acht Kilometer, 888 Meter und 89 Zentimeter ist sie lang, die Laufstrecke der Badischen Meile. Erstmals fand der Traditionslauf 1990 zum 275-jährigen Stadtjubiläum in Karlsruhe statt. Der Lauf verläuft auf einem Rundweg durch die Karlsruher Innenstadt. Start ist in der Hermann-Veit-Straße und die letzten Meter führen ins Carl-Kaufmann-Stadion.

Hoepfer Burgfest

26. bis 29. Mai 2023

Nach der Coronazwangspause, soll die Burg am Pfingstwochenende wieder zum beben gebracht werden. In der Hoepfner Burg in der Karlsruher Oststadt findet das Hoepfner Burgfest statt. Bei Livemusik und Hoepfner-Bier soll endlich wieder gefeiert werden.

Juni 2023: Christopher- Street- Day, Zeltival & Co.

Karlsruher Frühlingsmess`

2. bis 12. Juni 2023

Sie gehört für viele Karlsruher dazu, wie das Fest oder die Schlosslichtspiele: Die Karlsruher Mess. Sie verwandelt den Messplatz an der Durlacher Allee in eine bunte Welt aus Fahrgeschäften, Spaßbuden und Essenständen.

Christopher- Street-Day (CSD)

3. Juni 2023

Unter dem Motto "Stand up. For love!" wird der CSD in Karlsruhe wieder mit einer Demonstration und einem Familienfest stattfinden und auf die unterschiedlichsten Formen von Liebe, Familie und Beziehung blicken.

Bild: Thomas Riedel

Unifest Karlsruhe

23. und 24. Juni 2023

Das Unifest Karlsruhe ist das größte studentisch und ehrenamtlich organisierte Fest in der Region. Jedes Jahr findet es im Sommer auf dem Campus des KIT statt. Organisiert wird es vom Festkomitee des AStA. Neben Livemusik unterschiedlicher Bands und DJs wird es auch wieder eine Vielzahl unterschiedlicher Attraktionen geben.

B2Run

25. Juni 2023

Die deutsche Firmenlaufmeisterschaft B2Run geht in Karlsruhe in ihr vierzehntes Jahr. Jährlich laufen in der Fächerstadt über 9000 Teilnehmer mit. In diesem Jahr führt die Strecke durch den Schlossgarten und rund um den Schlossgartensee.

Hafen Kultur Fest

Termin folgt

Seit Jahren fest im Karlsruher Veranstaltungskalender verankert, können die Besucher beim dreitägigen Fest Hafenluft schnuppern und den Karlsruher Rheinhafen samt Gelände besser kennenlernen. Auf einer schwimmenden Hafenbühne werden diverse Bands für maritime Klänge sorgen und wird es außerdem ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit mobilen Spielaktionen und Clownsunterhaltung geben.

Bild: Thomas Riedel

Parkplatzfest Karlsruhe

30. Juni 2023

Seit über 40 Jahren organisieren die Studenten in der Willy- Andreas- Allee ein Open-Air-Fest der etwas anderen Art- gefeiert wird nämlich, wie es der Name vermuten lässt, auf einem Parkplatz. Alle Studentenwohnheime der Straße arbeiten zusammen und feiern am letzten Junifreitag. An unterschiedlichen Festständen werden, zu studentenfreundlichen Preisen, Getränke und Speisen angeboten. Lokale sowie überregionale bekannte Bands sorgen dabei für die passende musikalische Begleitung.

ZELTIVAL

Termin folgt

Das ZELTIVAL stellt den Höhepunkt des Sommers im Kulturzentrum Tollhaus dar. Jazz, Rock, Kabarett- die stilistische Bandbreite ist groß und die Künstler international. Zirka einen Monat lang kommen Kulturinteressierte in der Oststadt voll auf ihren Geschmack.

Juli 2023: Das Fest, Open-Air-Kinonächte und mehr

Durlacher Altstadtfest

7. bis 8. Juli 2023

Jedes Jahr lädt dasDurlacher Altstadtfest Anfang Juli in den größten Karlsruher Stadtteil. Dabei verwandelt sich die Altstadt von Durlach in ein Festivalgelände mit viel Musik, Spaß und kulinarischen Highlights.

Bild: Thomas Riedel

India Summer Days

21. bis 23. Juli 2023

Im Rahmen von DAS FEST kann in der Günther-Klotz-Anlage die Vielfalt der indischen Kultur und Tradition bei Musik, Tanz und Live-Bühnenprogramm besser kennengelernt werden. Es wird unter anderem Körperbemalungen mit Henna geben, Chai angeboten und Yoga gemacht.

DAS FEST

20. bis 23. Juli 2023

Das Fest ist das größte Familien- und Musikfestival in Süddeutschland. Jedes Jahr am dritten Juli-Wochenende strömen über 250. 000 Besucher auf die Günther-Klotz-Anlage, um bei ihren musikalischen Lieblingsacts mitzutanzen und zu singen. Neben dem kostenpflichten Hauptbühnenbereich gibt es auch eine Feld-, Kultur-, DJ-Bühne.

Bild: Paul Needham / paulneedhamfoto.de

Open-Air-Kinonächte

Termin folgt

Hinter dem Schloss Gottesaue werden seit bald 30 Jahren im Sommer die Open Air-Kinonächte des Schauberg-Filmtheaters veranstaltet. Dabei reicht die Filmpalette von Blockbuster über Klassiker bis Aktionsfilm.

August 2023: KAMUNA und Schlosslichtspiele

KAMUNA - Karlsruher Museumsnacht

5. August 2023

"Nachts im Museum" ist Anfang August nicht nur ein Filmtitel, sondern während der Karlsruher Museumsnacht auch Wirklichkeit. Dann nämlich öffnen die Museen der Fächerstadt von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr ihre Tore. Neben den ausgestellten Exponaten und Werken, können sich Besucher zudem über Lesungen, Konzerte oder auch Mitmachaktionen freuen.

Karlsruher Schlosslichtspiele

Termin folgt

Über mehrere Wochen huschen während der Schlosslichtspiel bunte Lichter, geometrische Formen, Bilder und Gesichter über die barocke Fassade des Karlsruher Schloss. Auf einer 170 x 17 Meter großen Projektionsfläche haben die besten internationalen Videokünstler Raum ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

"Generations", Maxin10sity, SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2022. | Bild: ARTIS-Uli Deck

September 2023: Zirkus und Marathon in Karlsruhe

Karlsruher Theaternacht

Termin folgt

Während der Karlsruher Theaternacht geben verschiedene Schauspielhäuser in der Fächerstadt Besuchern die Möglichkeit in aktuelle Inszenierungen hineinzuschnuppern. Es können neun teilnehmende Theater besucht werden.

Tag des offenen Denkmals

10. September 2023

Jährlich und europaweit wird am ersten September-Sonntag der Tag des offenen Denkmals gefeiert. Fast 60 teilnehmende Denkmäler können in Karlsruhe besichtigt werden. Über das ganze Stadtgebiet verteilt, laden die Kulturinstitutionen zu Führungen in die historischen Orte und Räumlichkeiten.

ATOLL Festival

14. bis 24. September 2023

Zum achten Mal wird Karlsruhe Mitte September zu einem Zentrum der Zirkuskunst. Das Festival mit über 30 Veranstaltungen findet im Tollhaus statt und gilt als das Event für den Neuen Zirkus. Das ATOLL Festival vereint junge Kunstformen aus Artistik, Theater, Musik und Tanz, Tradition und Innovation, sowie aus Komik und Poesie.

Atruvia Baden-Marathon

17. September 2023

Der Atruvia Baden- Marathon war nach dem Berlin-Marathon bis zur Corona-Pandemie der zweitälteste ununterbrochen ausgetragene City-Marathon Deutschlands. Jährlich nehmen über 5.000 Läufer an Baden-Marathon in der Fächerstadt teil. Neben dem Marathon gehört auch Walking, Nordic Walking sowie ein "Business-Team-Marathon" zum Programm.

NUFAM- Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe

21. bis 24. September 2023

Die NUFAM ist die führende Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche in Deutschland. Sie zieht über 23.000 Fachbesucher aus Deutschland und dem europäischen Ausland in die Messenhallen Karlsruhe

Oktober 2023: Stadtfest, offerta & Herbstmess in Karlsruhe

Karlsruher Stadtfest

14. & 15. Oktober 2023

Am zweiten Oktoberwochenende putzt sich Karlsruhe noch einmal heraus und feiert den Start in den Herbst. Das Stadtfest lädt zu Live-Musik und Schlemmereien auf dem Marktplatz, Kinder- und Familienangeboten auf dem Friedrichsplatz und Kleinkunst in der Innenstadt. Der Sonntag ist zudem von 13 Uhr bis 18 Uhr verkaufsoffen.

offerta Karlsruhe

28. Oktober bis 5. November 2023

Die offerta Karlsruhe ist eine Einkaufs-und Erlebnismesse mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität. An neun Tagen können Besucher die neusten Trends entdecken und sich in den Messehallen in Rheinstetten inspirieren und ausprobieren.

Eindrücke von der Offerta 2022 in der Messe Karlsruhe. | Bild: Sophia Wagner

Herbstmess

27. Oktober bis 6. November 2023

Von A wie Achterbahn bis Z wie Zuckerwatte auf der Herbstmess schlagen Jahrmarktfan-Herzen höher. Auf dem Messplatz an der Durlacher Allee können große und kleine Besucher für dieses Jahr ein letztes Mal auf den Rummel.

November 2023: von TIERISCH gut bis zur Weihnachtsstadt Karlsruhe

TIERISCH gut

11. und12. November 2023

Auf der TIERISCH gut Messe in Karlsruhe findet sich alles für die treuen tierischen Begleiter- Hund & Katze. Die zweitägige Messe auf dem Messegelände in Rheinstetten bietet einen Überblick zu neusten Produkten und sorgt mit Hunde- und Katzenpräsentationen sowie verschiedenen Vorführungen für Unterhaltung.

TIERisch gut | Bild: KMK / Jürgen Rösner

Karlsruher Christkindlesmarkt

23. November bis 23. Dezember 2023

Der Karlsruher Christkindlesmarkt stellt das Herzstück der Weihnachtsstadt Karlsruhe dar. In der Adventszeit verzaubert er seine Besucher sowohl auf dem Markt- als auch dem Friedrichplatz. Mit weihnachtlich dekorierten Buden, handgemachten Unikaten, Crêpe, Lebkuchen und Glühwein lockt jung und alt gleichermaßen.

Stadtwerke EISZEIT

ab 24. November 2023

Direkt vor dem Karlsruher Schloss können kleine und große Eiskunstläufer ihr Können unter Beweis stellen oder beim Stockschiessen ihr Curlingstalent ausprobieren.

Bild: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH / Foto: jodo

Weihnachtsstadt Karlsruhe

ab 24. November 2023

Alljährlich verwandelt sich die Fächerstadt Ende November in die Weihnachtsstadt Karlsruhe. Dann schwebt der Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten wieder über dem Marktplatz, dreht das Karussell an St. Stephan wieder seine runden und lässt Kinderaugen leuchten und liegt ein ganz besonderer Zauber über der Stadt.

Bild: Thomas Riedel

Dezember 2023: Weihnachtliches Karlsruhe

Weihnachtscircus Karlsruhe

Termin folgt

Von Ende Dezember bis Anfang Januar schlägt der Weihnachtscircus Karlsruhe seine Zelte auf dem Messplatz auf- und das seit zehn Jahren. Jedes Jahr versüßen Artisten, Clowns, Sänger und Entertainer den Karlsruhern die Vorweihnachtszeit.

Der Karlsruher Weihnachtszirkus auf dem Messegelände. | Bild: Frowin Ritzka

Informationen und weitere Veranstaltungen für das Jahr 2023 werden kontinuierlich ergänzt.