Auch im kommenden Jahr, werden die Schlosslichtspiele mit einer besonderen Ouvertüre eröffnet. Niemand geringeres wie der Deutschpop-Musiker Herbert Grönemeyer wird am 9. August 2024 vor der Kulisse des Karlsruher Schloss auftreten.

Tickets für Grönemeyer-Konzert in Karlsruhe

Der Vorverkauf startet am Dienstag, 31. Oktober 2023 um 8 Uhr über eventim sowie in den an das eventim-System angeschlossenen Vorverkaufsstellen, teilt die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) als Veranstalter mit. Es werden drei Kategorien angeboten, die Preise sollen ab 60 Euro beginnen.

Schlosslichtspiele behandeln 2024 das Thema Recht und Demokratie

Zum 75. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes widmen sich die Schlosslichtspiele Karlsruhe, die vom 15. August bis zum 15. September 2024 das Karlsruher Schloss leuchten lassen werden, inhaltlich den Themen Recht und Demokratie.

"Gerade in fragilen Zeiten wie diesen, in denen Rechte, Demokratie, Frieden und Werte Angriffen von vielen Seiten ausgesetzt sind, sind Haltung und Engagement wichtiger denn je", so die Veranstalter in ihrer Mitteilung an die Presse. Herbert Grönemeyer sei nicht nur musikalisch einer der "herausragendsten deutschen Künstler", sondern auch seit Jahrzehnten sozial und politisch engagiert.