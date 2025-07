KSC-Geschäftsführer blicken optimistisch auf die neue Saison - Trainer Eichner bleibt realistisch und vorsichtig

Die beiden KSC-Geschäftsführer, Michael Becker und Mario Eggimann, schauen zuversichtlich auf die neue Saison. Cheftrainer Christian Eichner hält sich bedeckt und bleibt sportlich realistisch.

KSC macht Rekordumsätze

„Wir haben unsere sportlichen Ziele erreicht, die erste Tabellenhälfte zu erreichen, auch wenn wir am Ende nicht mehr ganz oben reinrutschen konnten“, zieht der Sprecher der Geschäftsführung Michael Becker ein positives Fazit der vergangenen Saison. Auch finanziell gebe es gute Nachrichten: „Wir haben unser wirtschaftliches Rekordergebnis noch einmal getoppt. Wir rechnen mit einer Umsatzsteigerung und einem deutlichen Gewinn für das Geschäftsjahr.“

Michael Becker spricht von einem finanziellen Rekordjahr für den KSC. Foto: Franziska Gebhard

Gründe dafür seien die gesteigerte Zuschauerauslastung, Wachstum im Sponsoring, aber auch im sportlichen Bereich. So habe die neue Transferstrategie, junge Talente für viel Geld zu verkaufen, zum ersten Mal richtig Früchte getragen. Mit dem Verkauf von Max Weiß zum FC Burnley konnte der KSC einen neuen Rekordabgang verzeichnen.

Verließ die Karlsruher Richtung England: Torwart Max Weiß. Foto: Soeren Stache/dpa

Die genauen Zahlen werde man in der Mitgliederversammlung im Herbst verkünden. Für die Zukunft möchte man den eingeschlagenen Weg weitergehen. „Wir werden unserer Strategie treu bleiben und jetzt nicht ins Casino gehen und alles auf Rot setzen“, so Becker. Man wolle zwar sportlich ambitioniert bleiben, dabei jedoch die finanzielle Stabilität nicht vernachlässigen.

Eggimann zeigt sich mit den Transfers zufrieden

Geschäftsführer Sport Mario Eggimann blickt positiv auf den bisherigen Verlauf der Transferphase: „Wir haben nach den letzten Saisonspielen sofort angefangen, intensiv zu arbeiten.“ Es sei gelungen, den Kern des Kaders zusammenzuhalten, unter anderem durch Verlängerungen mit Marvin Wanitzek und Christoph Kobald. Dazu kommen Rafael Pinto Pedrosa und Louey Ben Farhat, die sich in der letzten Saison in den Kader der ersten Mannschaft spielen konnten.

Mario Eggimann zeigt sich mit der Transferphase zufrieden. Foto: Franziska Gebhard

Auch mit den Zugängen sei man zufrieden. Mit Hans Christian Bernat konnte ein Ersatz für Stammtorhüter Max Weiß verpflichtet werden. Die Verpflichtung von Sechser Andreas Müller und die Leihe mit Kaufoption von Roko Šimić schließen zwei wichtige Lücken im Kader.

Auf Roko Šimić liegen die Sturmhoffnungen beim KSC. Foto: Michaela Anderer

„Ich habe dafür geworben, kein Saisonziel auszugeben“, sagt Eggimann hinsichtlich der anstehenden neuen Saison. „Nicht, weil wir keine Ambitionen haben, sondern weil es in dieser Liga nicht sinnvoll ist.“ Es ist das Ziel, „perspektivisch oben anzugreifen“, er wolle jedoch keine ferne Zielmarke festmachen. „Ich möchte etwas Greifbares, das nächste Spiel gewinnen und danach wieder das nächste Spiel gewinnen. Ich will, dass wir alles tun, um erfolgreich zu sein.“

Christian Eichner ist leicht zuversichtlich, trotz durchwachsener Vorbereitung

Trainer Christian Eichner blickt vorsichtiger und realistischer auf die kommende Saison: „Ich befürchte, es wird so weitergehen wie bisher in dieser 2. Bundesliga. Mit allen Dingen, die wir an ihr schätzen und verfluchen.“ Es gebe eine große Vorfreude auf den Saisonstart am kommenden Samstag.

Christian Eichner freut sich auf die kommende Saison. Foto: Franziska Gebhard

Die Vorbereitung auf die Saison sei eher durchwachsen gewesen. „Wir waren auf der einen Seite zufrieden, dass wir nahezu keine Rückschläge bei Verletzungen und Krankheiten hatten“, so Eichner. Auf der anderen Seite blieben die Testspielergebnisse eher auf der Strecke. „Wir sollten die Ergebnisse nicht überbewerten, aber auch nicht ignorieren. Die Spiele gegen Budapest und Ulm sind eher repräsentativ als die gegen Bahlingen und Pauli.“

Beim Testspiel gegen St. Pauli klingelte es 6 Mal im Karlsruher Kasten. Foto: Michaela Anderer

Besonders im Spiel gegen Budapest habe nicht viel gefehlt. Diese Enttäuschung habe der Mannschaft den Ehrgeiz gegeben, es beim Spiel gegen Preußen Münster besser zu machen. „Es ist gut, dass wir einen Strich drunter machen und es jetzt endlich wieder losgeht.“

Transferaktivitäten stehen noch bevor

Vor kurzem erklärte Eichner in einem Interview, dass er aktuell 13, 14 Spieler sehe, die in der ersten Elf spielen könnten. Das ruft Fragen nach weiteren geplanten Zugängen auf den Plan. „Als Trainer geht es darum, ein realistisches Bild zu zeichnen“, erklärt Eichner seine Aussage. „Es ist klar, dass es über die Saison Entwicklungen bei den Spielern gibt und der ein oder andere uns auch überraschen muss. Dieser Überraschungsmoment hat sich bei vielen bisher nicht herausgestellt.“ Für weitere Zugänge wünscht sich das Trainerteam „Spieler, die uns dann auch tatsächlich helfen und nicht nur quantitativ verstärken.“

Der KSC ist noch auf der Suche nach Spielern, sagt Mario Eggimann. Foto: Franziska Gebhard

Besonders die Positionen in Innenverteidigung, zentralem Mittelfeld und Sturm sind bisher eher spärlich besetzt. Hier sei der KSC noch auf der Suche, so Mario Eggimann: „Wir halten die Augen offen und sind aktiv auf der Suche. Ich denke, es wird sich noch das ein oder andere bewegen, bei den Zu- wie bei den Abgängen.“

Alter Bekannter im Anflug?

Ein Zugang, der nicht zustande kommt, ist die Verpflichtung von Noah Pesch aus Mönchengladbach. „Wir haben entschieden, den Transfer nur zu machen, wenn wir eine Kaufoption bekommen, damit wir nach der Saison alle Fäden in der Hand halten“, so Eggimann. Man habe bei Bambasé Conté gesehen, welche Probleme ansonsten auftreten können. Obwohl der KSC den Spieler halten wollte, verlieh Hoffenheim ihn weiter nach Elversberg.

Der KSC konnte Conté nicht halten. Foto: Soeren Stache/dpa

Ein alter Bekannter könnte jedoch wieder beim KSC aufschlagen. Der in Bretten geborene Philipp Förster lernte in der KSC-Jugend das Fußballspielen. Aktuell ist er vereinslos und hält sich beim KSC warm. Bereits vor der vergangenen Saison gab es Gerüchte um den Offensiv-Mann, er wechselte jedoch stattdessen nach Darmstadt. „Es ist reichlich bekannt, was Förster kann, er bräuchte allerdings natürlich noch ein paar Wochen, bis er wieder das körperliche Level erreicht“, sagt Eggimann. „Er macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Wir werden in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen, ich schließe da nichts aus.“

Verletzungssorgen vor kommendem Spiel

Für das kommende Spiel gegen Preußen Münster steht der Einsatz zweier wichtiger Spieler auf der Kippe. „Dženis Burnić geht es aktuell nicht gut, da sind wir extrem vorsichtig. Ich gehe davon aus, dass er am Samstag ausfällt“, so Eichner. „Außerdem hat es Marcel Beifus am Rücken, nachdem er im Trainingslager ausgerutscht ist. Da mache ich mir die größeren Sorgen, da wir aktuell nicht absehen können, wie lange er ausfällt.“

Marcel Beifus (im Bild) und Dženis Burnić fallen gegen Münster wohl aus. Foto: Michaela Anderer

Für das kommende Spiel könnte das eine Abkehr von der 3er-Kette bedeuten. „Am Samstag ist alles offen“, so Eichner. „Die Mannschaft kann 3er- und 4er-Kette. Die aktuelle Grundhaltung ist im 3-5-2, aber die Dinge verändern sich relativ schnell.“