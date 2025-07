KSC testet Ex-Darmstadt-Profi Philipp Förster: Kommt jetzt die Verpflichtung 2025?

Doch da kam es zu keiner Verpflichtung, da der KSC-Kader besonders im Mittelfeld quantitativ prall gefüllt war.Und: Weil damals Darmstadt 98 Förster flugs ein richtig gutes Angebot unterbreitete. Bei den 98gern kam er in der vergangenen Saison in 23 Wettkampfspielen zum Einsatz, erzielte da vier Treffer und bereitete fünf vor. Förster gehörte bei den Lilien in der Hinrunde zu den besten Spielern, verlor danach durch Erkrankungen etwas den Faden, ist aktuell ohne Vertrag.

Vertragsloser Förster ist begehrt

Der 30-Jährige, dessen Stärken in der Offensive liegen, hatte aktuell mehrere Anfragen, mit zu trainieren. Von Cubs aus der zweiten Bundesliga Liga, wie auch aus dem deutschsprachigen Ausland. Doch er entschied sich für den Karlsruher Sport Club. Aus mehreren Gründen. Bei den Badenern erfuhr er vergangene Saison große Wertschätzung.

Dann: Er kennt im Wildpark das Umfeld, kennt viele der KSC-Profis und vor allem Cheftrainer Christian Eichner. Förster und Eichner wurden im badischen Örtchen Sulzfeld bei Sinsheim groß. Zudem trifft Förster im Wildpark auf einen Bekannten aus Darmstadt. Dort spielte er vergangene Saison gemeinsam mit Andreas Müller im Mittelfeld. Beide harmonierten gut.

Förster könnte eine Lücke im KSC-Kader füllen

Förster ist ein variabel einsetzbarer Mittelfeldmann, der sich besonders auf der Achterposition wohlfühlt. Auf einer Position, auf der im Kader des KSC, auch wegen des Abgangs von Robin Heußer, ein großes Vakuum vorhanden ist. Coach Eichner sucht einen Profi, der exakt auf dieser Achterposition seine Stärken hat. Dann käme es dort endlich zum - von Eichner so hoch geschätzten - Konkurrenzkampf.

KSC-Trainingslager am 19. Juli KSC-Training in Neukirchen , 18.07.2025, Mini-Spiel-Parcours Foto: Michaela Anderer

Zudem möchte Eichner einen Profi, der auf verschiedenen Positionen agieren kann und schnell in Liga zwei einsetzbar ist. „Es wäre gut, wenn der Neue variabel einsetzbar wäre. Das große Ziel: Es sollte jemand sein, der kommt und spielen kann, ob eine Stunde oder mehr. Er sollte uns helfen können, sollte spielen können“, das erklärte Eichner vor ein paar Tagen zum Anforderungsprofil eines möglichen KSC-Neuzugangs.

Funkt es dieses mal zwischen dem KSC und Förster?

All das passt auf Förster. Gut möglich, dass es diesmal zu einer Einigung zwischen dem KSC und dem in Bretten geborenen Förster kommt. Es wäre dann das zweite Mal, dass Förster das Trikot der Blau Weißen überstreift, denn der 188 Zentimeter große, richtig gute Techniker, spielte schon in der Jugend für den Wildparkclub. Seine bisherige Profibilanz ist beeindruckend: 110 Einsätze in der Zweiten Bundesliga, dabei 16 Tore erzielt, 15 vorbereitet. 83-Mal kam Förster in der 1. Bundesliga zum Zug, traf da achtmal. Elf Vorbereitungen stehen hier zu Buche.