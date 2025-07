KSC unterliegt St. Pauli mit 1:6 im letzten Testspiel

Habe mir Teile des Spiels angesehen, und habe eigentlich wenig positives gesehen. Ok. die Beine waren u.U müde nach dem Trainingslager, nur wenn ein Erstligist nach 3 Tagen Training einem so auseinander nimmt, erzeugt dies schon Stirnrunzeln. Da ist noch viel Sand im Getriebe. Wenn man die Testspiele so anschaut, war eigentlich nur Aarau und Budapest einigermaßen zufriedenstellend. Bahlingen eigentlich wie gegen St. Pauli, die Abwehr immer noch ein Trümmerhaufen. Positiv ist Bernat zu nennen, sehe ich sogar stärker als Weiß. Aber sonst? Die Abwehr ist wahrscheinlich immer noch das Sorgenkind beim KSC. Da muss sich Eichner schnell etwas einfallen lassen. Es wurde auch offensichtlich, dass es noch weitere Verstärkungen bedarf, Ich sehe die kommende Saison bis jetzt nicht so positiv. Es wird für Eichner eine Bewährungsprobe werden.