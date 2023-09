Konkret geht es der Karlsruher FW/FÜR-Fraktion darum, einen besseren Einblick in die Baumfällungen und die Maßnahmen zur Wiederherstellung des Baumbestandes in Karlsruhe zu erhalten. So sei es, laut Fraktion, von zentraler Bedeutung, dass aufgrund der steigenden Anzahl an Hitzetagen und des wachsenden Bedürfnisses der Bevölkerung nach mehr Grün von der Stadt angemessene Schritte unternommen werden müssen, um das Stadtklima zu verbessern und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen.

Wie viele Bäume wurden seit der Klimanpassungsstrategie gefällt?

Mit ihrer ersten Frage zielt die FW/FÜR-Fraktion dabei darauf ab, die Anzahl der seit der Einführung der Klimaanpassungsstrategie 2013 bis zur Fortschreibung im Jahr 2021 gefällten Bäume zu ermitteln.

Die Stadt Karlsruhe gibt daraufhin bekannt, dass es keine bis zum Jahr 2013 zurückreichende Baumfällbilanz gibt. Die Baumfällungen würden seit 2016 gesondert dokumentiert. Die Anzahl der gefällten Bäume ab 2016 listet die Stadt in ihrer Stellungnahme wie folgt auf:

2016: 512

2017: 1.111

2018: 841

2019: 1.499

2020: 1.788

2021: 1.014

2022: 956

2023: 836 derzeit noch fortlaufend.

Wie aus der Aufstellung ersichtlich wurden demnach seit 2019 deutlich mehr Bäume gefällt als im Durchschnitt der sonstigen Jahre. Dies sei laut Stadt auf die extreme Trockenheit in den letzten Jahren und die hieraus resultierenden Baumschäden und Baumkrankheiten zurückzuführen.

Wie viele Bäume wurden im Zeitraum 2013 bis 2021 gepflanzt?

Diese Frage erachtet die Fraktion als relevant, um die Maßnahmen zur Wiederherstellung des Baumbestandes bewerten zu können. Die Stadt Karlsruhe erklärt daraufhin, dass seit 2013 durch das Gartenbauamt 6.879 Bäume gepflanzt wurden.

Bild: Hammer Photographie

"Zirka die Hälfte der Neubepflanzungen erfolgten an Standorten, an denen zuvor Bäume gefällt werden mussten. Weitere Neubepflanzungen für die in den letzten Jahren gefällten Bäume sind vorgesehen, konnten aufgrund hoher Arbeitsbelastungen im Regiebetrieb jedoch noch nicht vollständig umgesetzt werden", so die Stadt Karlsruhe in ihrer Stellungnahme.

2019 seien zudem auch zahlreiche Fällungen in geschlossenen Baumbeständen wie in der Waldstadt vorgenommen worden. "Aufgrund der gewollten Naturverjüngung in der Waldstadt wurde nur ein Teil der gefällten Bäume nachgepflanzt", so die Stadt weiter.

Bis auf die Pflanzung weniger Solitärbäume, sei auf die Nachpflanzung von Einzelbäumen verzichtet, da sich gezeigt habe, dass mit der Naturverjüngung eine gute Basis für die Entwicklung zukunftsfähiger Gehölzbestände gelegt sei.

Weiterhin seien, laut Stadt, die großen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen (Kriegsstraße, Ludwig-Erhard-Allee) mit einer hohen Anzahl von Neubepflanzungen in der Zeit bis 2022 umgesetzt.

Wie viele Bäume wurden seit Fortschreibung der Klimaanpassungsstrategie 2021 gefällt?

Die dritte Frage der Fraktion konzentriert sich auf die Anzahl der ab der Fortschreibung 2021 gefällten Bäume, um die aktuellen Praktiken und ihre Auswirkungen auf den Baumbestand zu bewerten.

Bild: Thomas Riedel

2.806 Bäume seien seit Fortschreibung der Klimaanpassungsstrategie 2021 laut Stadt gefällt worden. Die für 2023 vorgesehenen 836 Fällungen seien dabei noch fortlaufend. "Es ist von mehr Fällungen auszugehen. Ein großes Problem zeigt sich mittlerweile auch in der Bruchsicherheit der Bäume", so die Stadt in ihrer Stellungnahme.

So verzeichne das Gartenbauamt in diesem Jahr eine deutliche Zunahme an Starkastausbrüchen (Grünbrüche). Diese haben laut Stadt aber "bislang zum Glück nur zu Sachschäden geführt". Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit stelle vor diesem Hintergrund eine zunehmende Herausforderung dar, so die Stadt weiter.

Wie viele Fällungen sind zum jetzigen Zeitpunkt für die kommenden Jahre bis 2030 schon geplant?

Wie die Stadt Karlsruhe in ihrer Stellungnahme bekannt gibt, liege keine Zielplanung mit einer festgelegten Baumanzahl vor. "Die Notwendigkeit an Baumfällungen kann sehr unterschiedlich sein, das hängt sehr stark von den Witterungsverhältnissen und anderen auf die Gehölze einwirkenden Umstände (Schädlinge, Baumaßnahmen etc.) ab", so die Stadt.

So könnten trockene Sommer zu einem verstärkten Schaden im Baumbestand führen und zu einer damit einhergehenden großen Zahl an Baumfällungen. "Insgesamt ist der Baumbestand eher schlecht", so die Stadt weiter.

Wie viele Neupflanzungen sind ab 2021 bis 2030 umgesetzt beziehungsweise geplant worden?

Wie viele Neubepflanzungen ab 2021 bis 2030 umgesetzt beziehungsweise geplant wurden, kann die Stadt nicht präzise beantworten. "Eine Zielprognose bis 2030 kann nicht gegeben werden", so die Stadt in ihrer Stellungnahme.

Bild: Hammer Photographie

So hänge die Anzahl der künftigen Neubepflanzungen unter anderem von Art und Umfang der Umsetzung von Bebauungsplänen und von Neubaumaßnahmen der Stadt ab. "Darüber hinaus wird angestrebt, krankheitsbedingt gefällte Bäume durch Neubepflanzungen zu ersetzen, um den Baumbestand insgesamt auf einem konstanten Niveau zu erhalten", teilt die Stadt weiter mit.

Von 2021 bis heute seien indes insgesamt 1.414 Bäume gepflanzt worden. Bei Neupflanzungen sei dabei, laut Stadt, zu berücksichtigen, dass ausreichend personelle Ressourcen für Baumpflanzungen, Baumpflege, Bewässerung und Kontrolle zur Verfügung stehen müssen.

"Dies ist aufgrund der hohen klimawandelbedingten Zusatzaufwände im Bereich Baumpflege/Baumkontrolle derzeit nicht immer durchgehend gewährleistet", so die Stadt in ihrer Stellungnahme abschließend.