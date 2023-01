Karlsruhe vor 1 Stunde

Neue Kaiserstraße: Was könnte die zweite Baumart werden?

Im Zuge der Neugestaltung der Kaiserstraße in Karlsruhe, sollen in diesem Jahr 48 Platanen gefällt werden. Zukünftig sollen an ihrer Stelle Zürgelbäume gepflanzt werden. Damit es nicht zu einer Monokultur kommt, hat sich die Stadt dazu entschieden im Wechsel noch eine weitere Zukunftsbaumart zu pflanzen. Welche das genau sein wird ist noch nicht bekannt. Was aber macht Zukunftsbäume überhaupt aus? Gibt es Arten, die sich mit Zürgelbäumen besonders gut vertragen? ka-news.de hat mit zwei Experten gesprochen.