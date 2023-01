von (pol/cak)

"Während der gesamten Bauzeit, die sich über zwei Abschnitte während des Frühjahrs erstreckt, muss in Fahrtrichtung Hagsfeld auf der Haid-und-Neu-Straße eine einstreifige Verkehrsführung zwischen Ostring und Hirtenweg eingerichtet werden. Hierdurch kann es während der Hauptverkehrszeit zu Behinderungen kommen", so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Die Radroute 15 in Karlsruhe. | Bild: Paul Needham

Eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr über den Geh- und Radweg auf der Nordseite der Haid-und-Neu-Straße wird eingerichtet. Mit dem letzten Abschnitt geht die gesamte Radroute 15 ihrer Fertigstellung entgehen.

Ziel der 2018 begonnenen Maßnahme ist es eine durchgängige, attraktive Verbindung für den Radverkehr zwischen Durlacher Tor und Hagsfeld zu schaffen. Die gesamte Radroute hat eine Länge von rund 3,5 Kilometer. Die Bauarbeiten gehen voraussichtlich bis zum 31. März.