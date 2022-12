Ob die Platanen in das neue Model der Kaiserstraße passen oder zukünftig Zürgelbäumen weichen müssen, ist bereits seit einiger Zeit Diskussionsthema in Karlsruhe.

Zukunft weiterhin ungewiss

Jüngst wurde im Hauptausschuss debattiert, doch die Zukunft der großen Laubbäume hängt weiterhin am seidenen Faden. Daran konnte auch ein Gutachten, welches durch das Klimabündnis Karlsruhe veranlasst wurde, nichts ändern.

Klaus Heid vom Klimabündnis Karlsruhe. | Bild: Thomas Riedel

Nun soll durch eine Demonstration in der Karlsruher Innenstadt erneut ein Zeichen gesetzt werden. Ka-news.de-Reporter Thomas Riedel war für euch vor Ort. Klaus Heid vom Klimabündnis Karlsruhe war bereit, uns einige Fragen zu beantworten.

Herr Heid, warum sind wir heute an der Kaiserstraße?

"Wir sind heute hier, weil wir vom Klimabündnis Karlsruhe eine Protestaktion machen. Gegen das Fällen der Platanen. Alle Platanen hier in der Kaiserstraße sollen gerodet werden - und das halten wir für falsch"

Bild: Thomas Riedel

Und warum halten Sie das für falsch?

"Weil die Gründe, die die Stadt angegeben hat, nicht stichhaltig sind. Zuerst hieß es, die Platanen hätten einen Pilz - das ist inzwischen kein Argument mehr. Dann heißt es, die Platanen müssen weg, um Leitungen zu verlegen - halten wir für kein gutes Argument. Wenn wir überall die Bäume fällen würden, wo Leitungen gelegt werden müssen, dann hätten wir bald keine Bäume mehr. Die Umgestaltung der Kaiserstraße kann MIT den Platanen stattfinden!"

Bild: Thomas Riedel

Wie könnte eine Planung mit den Platanen denn aussehen?

"Die Stadt hat ja ein Konzept von einem Architekturbüro, indem hier neue junge Bäume - in Form einer Allee - angelegt werden. Wir sind dafür, dass man zwischen die Platanen neue Baumsorten setzt. Denn man macht das heute in der Stadt wie auch im Wald: Keine Monokultur, also überall die gleiche Baumart, sondern Mischkultur, Abwechslung zwischen den Baumarten. Statt Alleen könnte man hier auch Bauminseln anlegen. Das wäre als Möglichkeit, sich vor Hitze im Schatten zu schützen, deutlich besser - und interessanter."

Bild: Thomas Riedel

Welchen weiteren Mehrwert sehen Sie im Verbleib der Bäume?

"Die Bäume haben ja einen Mehrwert als Schattenspender und als Kühlung, sowohl für Gebäude als auch die Straße. Wir wissen ja, wie der Marktplatz inzwischen gestaltet ist - nämlich vollkommen baumfrei. Im Sommer kann man sich dort überhaupt nicht aufhalten. Es ist viel zu heiß. Wir sind mitten in einer Klimakatastrophe, das heißt: Wir müssen alles für den Klimaschutz tun - auch bei Tiefbauplanungen. Daran muss in Karlsruhe weiter gearbeitet werden."

