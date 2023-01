von (ps/cak)

In Vorbereitung zu den im Frühjahr 2023 beginnenden Umgestaltungsmaßnahmen in der Kaiserstraße werden am Freitag, 20. Januar, vier Platanen zwischen dem Marktplatz und der Kreuzstraße in Karlsruhe gefällt.

Karlsruhe Jetzt steht es fest: Platanen in der Kaiserstraße werden gefällt

Mit der Fällung wird das Baufeld für den bevorstehenden ersten Bauabschnitt der Neugestaltung der Kaiserstraße freigemacht. Laut Stadt Karlsruhe wird es im Zuge dieser Maßnahmen an den Baumstandorten während der Bearbeitungszeit zu Einschränkungen kommen. Die voraussichtliche Bearbeitungszeit für die gesamten Maßnahmen ist von Freitag, 20. Januar, bis voraussichtlich Mittwoch, 25. Januar.