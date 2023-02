Laut Mitteilung geht es bei den Arbeiten unter anderem um Asphaltarbeiten, den Bau von Leitungen und Lehrrohren, neue Fahrbahnmarkierungen, das Anlegen von Grünstreifen oder die Pflanzung von Bäumen entlang dieser Verkehrsachse. Nachdem der Karoline-Luise-Tunnel in Betrieb ist und die Witterung Bauarbeiten im Freien ohne Qualitätsverluste wieder zulasse, wird die Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (Kasig)) dieses Bündel an Maßnahmen ab Anfang März umsetzen.

"Die Arbeiten sollen dann voraussichtlich im Mai abgeschlossen werden. Begonnen wird am 6. März im westlichen Abschnitt der Kriegsstraße zwischen Karlstraße und Hirschstraße. Für diese Bauarbeiten wird die Kriegsstraße auf der Nordseite stadtauswärts zwischen Karlstraße und Hirschstraße für drei Wochen bis zum 27. März für den Kfz- und den Radverkehr gesperrt. Sowohl für den Kfz-Verkehr als auch für den Radverkehr werden Umleitungen eingerichtet", heißt es.

Ebenfalls am 6. März wird in der Ludwig-Erhard-Allee zwischen Kapellenstraße und Henriette-Obermüller-Straße / Ostendstraße damit begonnen, auf der Südseite den baulichen Endzustand herzustellen. Hiervon ist nur der vom Mendelssohnplatz stadtauswärts – nach Osten – fließende Kfz-Verkehr betroffen. Er wird einstreifig über die bestehende Anliegerfahrbahn an der Baustelle vorbei geführt.

Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich am 28. März beendet sein. Dann werden hier bereits die neuen Bäume – insgesamt elf Stück – gepflanzt sein. Voraussichtlich Mitte Mai werden alle noch ausstehenden Abschnitte ihr endgültiges Aussehen erhalten haben. Die letzten Baumpflanzungen werden allerdings erst im November dieses Jahres erfolgen.