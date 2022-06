von (ps/cak)

"Das städtische Gartenbauamt bittet die Einwohner um Unterstützung bei der Bewässerung der Straßenbäume. Wer einem Baum in der Nachbarschaft helfen möchte, kann schon mit einigen Gießkannen Wasser pro Woche dazu beitragen, dass die Bäume besser über die heiße und trockene Sommerzeit kommen", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt Karlsruhe.

Trockenstress macht Bäumen zu schaffen

Die Stadtbäume würden laut Stadt aufgrund der geringen Niederschläge zunehmend in Trockenstress geraten. Die Hitzesommer der letzten Jahre machen sich stellenweise mit lichten Baumkronen und abgestorbenen Ästen bemerkbar. Einzelner Starkregen nutzte wenig, da die fallenden Wassermengen meist oberflächlich in die Kanalisation abfließen. Der voranschreitende Klimawandel lasse erwarten, dass sich die Situation verschärfe.

"Das Gartenbauamt kann bei über 76.000 Straßenbäumen im Stadtgebiet nur die Bewässerung der neu gepflanzten Jungbäume leisten. Sie sind besonders auf eine ausreichende Wasserversorgung angewiesen, da ihre Wurzeln noch nicht weit ausgebildet sind. Das Amt hat den Bewässerungszeitraum aufgrund der zunehmenden Trockenheit bereits von den ehemals drei ersten Standjahren auf nunmehr fünf Jahre erhöht. Mit Gießfahrzeugen werden die Jungbäume im Zeitraum von April bis Oktober regelmäßig bewässert", erklärt die Stadt weiter.

Die Bewässerung der Stadtbäume durch Anwohnende sei daher eine wertvolle Unterstützung. Das Gartenbauamt empfiehlt, die Bäume vor der eigenen Haustüre einmal pro Woche zu wässern. Jungbäume seien für 100 Liter (etwa die Menge von 10 großen Gießkannen) bis 300 Liter dankbar, Altbäume würden sich auch gerne über mehr freuen.

Kosten würden sich in Grenzen halten

Die Kosten für eine solche Bewässerung sollen sich in Grenzen halten: "Für 100 Liter Leitungswasser fallen derzeit knapp 25 Cent an. Ein guter Zeitpunkt zur Bewässerung liegt in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend, wenn die Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Wasserverdunstung noch gering ist oder wieder nachgelassen hat", heißt es weiter.

Wer sich dauerhaft für einen Baum einsetzen möchte, kann beim Gartenbauamt eine Baumpatenschaft anmelden. Das Gartenbauamt bedankt sich für das Engagement zum Erhalt der Karlsruher Stadtnatur.