Schöne Orte gibt es viele, aber wo gibt es die besten Foto-Kulissen? Laut der Webseite "shothotspot.com" und dem Hashtag #karlsruhe sind diese Locations in Karlsruhe ganz vorne mit dabei.

Schloss Karlsruhe

Das Karlsruher Schloss ist das Wahrzeichne der Fächerstadt und besteht bereits seit 1715. Wo früher der Adel lebte, hat heute das Badische Landesmuseum seinen Platz. Doch nicht nur der barocke Baustil des Schlosses lockt Fotografen an.

Seit 2015 finden von August bis September die Schlosslichtspiele statt. Die bunten künstlerischen Bilder laden ebenfalls dazu ein, die ein oder andere Story für euren Social-Media-Kanal hochzuladen. Kleiner Tipp: Im Schlosspark hinter dem Gebäude sind allerlei Skulpturen und Brunnen versteckt, die ebenfalls tolle Foto-Motive abgeben! Man muss nur ein bisschen suchen...

Botanischer Garten

Die Außenanlage des botanischen Gartens befindet sich nur wenige Gehminuten vom Karlsruher Schloss entfernt und gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Fächerstadt.

Im Sommer blühen beispielsweise Ringelblumen, Oleander oder Thymian in allen erdenklichen Farben. Außerdem gibt es dort einen wunderschönen Teich. Da bietet es sich doch an, einige farbenfrohe Bilder zu posten. Auch im Gewächshaus gibt es tolle Pflanzen zu bestaunen.

Günther-Klotz-Anlage

Die "Klotze" bietet ausreichend Grünflächen, um sich eine Picknickdecke zu schnappen und einen entspannten Tag an der frischen Luft zu verbringen. Die Anlage hat sogar einen kleinen Hügel, der ebenfalls einen Spitznamen trägt: "Mount Klotz".

Sowohl der Hügel, die Wiese als auch die Alb und die Seen eignen sich für eine Foto-Session. Für einen aufregenden Beitrag oder Story sollte außerdem ein Besuch bei Das Fest auf der To Do Liste stehen.

Schloss Gottesaue

Das Schloss Gottesaue wurde während der Renaissance gebaut und liegt im östlichen Stadtteil von Karlsruhe. Es ist leicht am roten Sandstein und den fünf Türmen zu erkennen. Seit 1971 hat im einstigen Wohnsitz des Markgrafen Ernst Friedrich von Baden-Durlach die Hochschule für Musik ihren Platz gefunden.

Aufgrund der Gebäudefarbe, Architektur und historischen Bedeutsamkeit lohnt es sich einige schöne Fotos zu knipsen.

Rheinhafen

Der Rheinhafen liegt im Stadtteil Mühlburg und besteht mittlerweile seit über 120 Jahren.

Das rustikal-industrielle Ambiente des Hafens zieht nicht nur viele Hobby-Fotografen an, sondern ist auch bei Profis oder bei Fotoworkshops sehr beliebt. Tipp: Besonders schön ist der Hafen bei Sonnenuntergang!

Engelsflügel in der Amalienstraße

Einmal mit Engelsflügeln posieren? Das ist auch in Karlsruhe möglich. Der Trend mit den aufgesprühten "angelwings" kommt ursprünglich aus L.A. ("Stadt der Engel") und wurde 2012 von der Künstlerin Colette Miller eingeführt. Mittlerweile sind an Wänden aufgemalten Engelsflügel auch in zahlreichen deutschen Städten zu finden.

Die Fächerstadt hat (bisher) zwei bekannte Foto-Spots mit Engelsflügeln.

An der Kreuzung Hirschstraße zur Amalienstraße 30, 76133 Karlsruhe

Im Erdgeschoss des ECE Centers am Foto

Aussichtsterrasse am Durlacher Turmberg

Durlach gehört zu den ältesten Stadtteile von Karlsruhe und beeindruckt mit ihrem mittelalterlichen Ambiente. Schon allein deshalb lohnt es sich, dort eine Foto-Session zu starten. Doch der Turmberg hat sich im Verlauf der Zeit zu einem Markenzeichen von Durlach entwickelt, vor allem für Hobby-Fotografen.

Der Turmberg ist entweder über die Treppe "Hexenstäffele" oder die Turmbergbahn zu erreichen. Auf der Turmbergterrasse ist ein weiter Blick über die Rheinebene möglich. Wenn das nicht nach Foto-Session schreit?

Graffiti-Kulisse in Grünwinkel und Oststadt

Kunst und Fotografie? Das passt! Und in der Karlsruher Oststadt, in der Nähe des Tollhauses, gibt es sogar einige dieser Kunstwerke zur Auswahl. Denn hier dürfen Graffiti-Künstler sich ganz legal mit der Spraydose austoben. Einfach das liebste Motiv aussuchen und loslegen.

Aber: Bitte respektiert die Arbeit der Künstler - wenn vor Ort gearbeitet wird, einfach später wiederkommen. Auch entlang der Alb in Grünwinkel / Mühlburg und an der Spiel und Sportanlage in Hagsfeld gibt es viele Graffitis für euren persönlichen Schnappschuss.

Ihr kennt noch andere tolle Locations für Instagram-Fotos? Dann schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion@ka-news.de.