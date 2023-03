Im Jahr 2012 gründete die Künstlerin Colette Miller in Los Angeles das "Global Angel Wings Project". Seitdem hat sie viele Wände mit den verschiedensten Flügeln verschönert. Das Projekt wurde dann irgendwann so groß, dass Miller auch die Wände anderer Städte mit den Flügeln verzierte.

"Die Flügel wurden gemalt, um die Menschheit daran zu erinnern, dass wir die Engel dieser Erde sind. Sie sind interaktive Kunst im öffentlichen Raum in Menschengröße, Flügel, mit denen Menschen Fotos machen und so Teil des Kunstwerks werden", schreibt Colette über ihr Projekt. Zahlreiche Instagram-Nutzer haben sich mittlerweile schon vor den Flügeln mit dem Hashtag #angelwings fotografieren lassen.

"Angelwings-Hype" in Karlsruhe?

Inzwischen ist der Trend auch nach Deutschland gewandert und hat viele Nachahmer gefunden. So zum Beispiel auch an der Kreuzung Hirschstraße zur Amalienstraße 30 in Karlsruhe. Die Flügel befinden sich direkt an der Wand vom Friseursalon "Headline" - zu Werbezwecken versteht sich. Doch so richtig angekommen ist der Trend scheinbar noch nicht. Der Grund: Nach einer ersten Recherche finden sich in den sozialen Medien nur vereinzelte Bilder mit genau diesen Flügeln.

Engelsflügel an der Kreuzung Hirschstraße zur Amalienstaße 30 | Bild: Theresa Thiem

Auch im Ettlinger Tor gibt es einen "Fotopoint" mit den berühmten Flügeln. Allerdings erstrahlen die Federn hier in kräftigen Farben.

Mit dem Hashtag "ettlingertorkarlsruhe" sollen vor allem junge Shopping-Fans für ein Selfie mit den Flügeln animiert werden. Das scheint wohl gut zu funktionieren. Denn ein Blick auf Instagram verrät: Die bunten Flügel erfreuen sich beim Publikum großer Beliebtheit.

Fotopoint im Ettlinger Tor - Engelsflügel | Bild: Theresa Thiem

Ihr kennt auch schöne Fotospots in Karlsruhe (und Umgebung), die jeder Instagram-Nutzer einmal gesehen haben sollte? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@ka-news.de.