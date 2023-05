Wie ein Sprecher der Polizei bestätigt, kam es am Samstagnacht gegen 4 Uhr zu zwei Bränden rund um den Turmberg in Durlach. Einer davon wurde in einem Mülleimer entfacht, während der zweite ein Loch in die Verkleidung des Baugerüsts an der Turmfassade sengte.

"Derzeit ist nicht sicher, ob die Brände in unmittelbarer Verbindung stehen, beziehungsweise ob das Feuer im Mülleimer auf die Gerüstverkleidung übergesprungen ist", sagt der Sprecher. "Eine mutwillige Brandlegung und damit einhergehende Sachbeschädigung kann aber nicht ausgeschlossen werden." Die Ermittlungen zur Frage, ob der Brand bewusst gelegt wurde, dauern an.