Seit Dienstag, 1. November 2022, ist die nördliche Karlstraße wieder uneingeschränkt für den Auto-Verkehr freigegeben. Die Karlstraße kehrte nach dem Reallabor-Experiment also erst einmal zu ihrem ursprünglichen Zustand zurück. Seit Juli war die Karlstraße zum Reallabor geworden.

Im Sommer 2023 soll die Evaluation zum Reallabor zur Verfügung stehen. Kritik am Projekt gab es aber schon in der Vergangenheit. Bereits im August meinten die Fraktionen von Grüne und CDU: "Das Reallabor an der nördlichen Karlstraße läuft nicht so, wie es soll."

Treffpunkt für Kultur und Unterhaltung

Trotz Kritik und der noch zu erwartenden Evaluation, ist sich die Stadtverwaltung Karlsruhe in einem Punkt sicher: Langfristig soll die Karlstraße-Nord zu einem Pol von Gastronomie, Kultur und Spiel werden. Kurzum soll eine Umgebung geschaffen werden, die zum Verweilen einlädt.

"Wir wollen, dass aus der Karlstraße-Nord ein Treffpunkt für die nachbarschaftliche Gemeinschaft aus Kultureinrichtungen, Studierenden, Geschäften, Gastronomie und Bewohner*innen wird", heißt es im ÖRMI-Abschlussbericht.

Über weitere möglichen Ziele und Maßnahmen heißt es im Abschlussbericht zur Karlstraße: "Aufgrund ihrer Randlage zum kommerziellen Zentrum der Innenstadt benötigt der öffentliche Raum hier langfristig besondere Aufmerksamkeit."

Potenziale der Karlstraße-Nord nutzen

Um langfristig eine relevante Rolle im öffentlichen Raumnetzwerk der Stadt nicht nur beizubehalten, sondern auch weiterzuentwickeln, sollen die in der Karlstraße-Nord liegenden Potenziale genutzt und neue Ansätze und Ideen getestet werden.

Eines der Potenziale läge in der Karlstraße als lebendiger Treffpunkt, der einen Ausgleich zum eigenen Zuhause und dem Arbeitsplatz bieten könne, so die Stadt. "Ziel ist es, die Straße zu aktivieren und mehr Begegnungs- und Aneigungsflächen für Karlsruhe zu schaffen." Der Fokus läge dabei vor allem auf Fußgängern und dem Radverkehr.

Schon heute: Mehr Fußgänger als Autofahrer

Laut Abschlussbericht wird der Bereich in der Karlstraße-Nord pro Stunde von rund 750 Fußgängern frequentiert - und für dieses Klientel soll ein attraktives Angebot geschaffen werden. Im Vergleich sind in der gleichen Zeit 123 Autos unterwegs. Dies ergab eine Verkehrszählung am 15. September 2021.

Tendenziell habe sich der Verkehr also gewandelt. Im Bericht heißt es: "Bereits heute gibt es mehr Fußgänger als Kfz-Verkehr in der Straße und es gibt Potenzial für die Aktivierung der wertvollen Flächen vor dem Stadtmuseum."

Um das Potenzial der Laufkundschaft besser auszuschöpfen, sollen neue Grünkorridore die städtischen Grünflächen in Nord-Süd und Ost-West Richtung miteinander verbinden. Damit einher ging die Schaffung von kostenfreien Sitzgelegenheiten und Verweilmöglichkeiten.

Zukunft der Karlstraße-Nord in Karlsruhe

Damit dieses Ziel verwirklicht werden kann nennt das Stadtplanungsamt in dem Abschlussbericht einige Maßnahmen. Manche davon wurden bereits während des Reallabors probeweise umgesetzt und ausgetestet.

Die Maßnahmen sind unter anderem:

Die Verlegung und Schaffung zusätzlicher Fahrradabstellplätze in die Karlstraße

Anlegen von geeigneten Pflanzen (in Gruben oder Kübeln), um die unterirdischen Leitungen zu umgehen.

Gastronomie in der gesamten Straße soll die lokalen Geschäfte unterstützen.

Die Straße soll weiterhin Zugang für den Radverkehr ermöglichen, allerdings soll die Gestaltung ein langsames Tempo vermitteln.

Auflösung der Trennwirkung der Karlstraße für Fußgänger*innen.

Schaffung eines Freiluft-Kulturraums durch die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmuseum, dem Literaturmuseum, dem Buchhandel und anderen interessierten Akteuren.

Lichtinstallationen um den Straßenraum auch bei Nacht zu beleben und für ein höheres Sicherheitsgefühl zu sorgen.

Aktivierung der Fassaden im Bereich Kaiserstraße 146. durch einen Raum für Veranstaltungen und möglicherweise eine Fahrradbibliothek.

Um die Herausforderungen zu ermitteln, wurde eine Verkehrsuntersuchung der Karlstraße-Nord vorgenommen. Aus dem im Mai 2021 veröffentlichten Bericht geht dabei hervor, dass "eine Erweiterung der Fußgängerzone in der Karlstraße zwischen Amalienstraße und Akademiestraße zu einer engräumigen und auch weiträumigeren Verteilung der südnordgerichteten Verkehre führen würde."

Keine Auswirkungen auf den Verkesfluss

Wobei keine alternative Strecke derart zusätzlich belastet werde, dass dies zu deutlichen Problemen in der Verkehrsabwicklung führen würde. Kurz gesagt: Der Verkehr würde - laut Bericht - auch weiterhin so flüssig laufen wie im Moment.

Neben der Frage um die Infrastruktur behandelt der Abschlussbericht auch zwischenmenschliche Herausforderungen. Konfliktmanagement, ein offener Dialog und Sensibilisierung sollen im Zuge der Neugestaltung zu einem regen Austausch mit allen Beteiligten führen.

Das bedeutet auch, dass die Stadt auf "Rücksicht statt Verbote" baut. "Am Ende sollen so sichere und barrierefreie Plätze sowie gefahrenfreie Fußverkehrsflächen und -verbindungen geschaffen werden", so die Stadt.

Der gesamte ÖRMI-Abschlussbericht als pdf-Datei zum Download. Das Konzept zur Karlstraße-Nord startet auf Seite 56:

