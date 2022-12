Kurz vor Weihnachten geht es beim Karlsruher SC alles andere als besinnlich zu. Der geschlossene Rücktritt des Sportkomitees um Maik Franz, Rolf Dohmen, Rainer Scharinger und Rainer Schütterle bringt eine lang nicht erlebte Unruhe in den Wildpark.

Wo war der Platz des KSC-Sportkomitees?

Die Reaktionen der handelnden Personen stiften zusätzlich Verwirrung. Sportchef Oliver Kreuzer stellt im Interview klar, dass das Komitee den KSC-Beirat beraten sollte und nicht ihn. Der Beirat wiederum zeigt sich über den Rücktritt und getätigten Aussagen des Komitees überrascht.

Der alte KSC-Sportbeirat: Oben: Ex-KSC-Trainer Rainer Scharinger und Ex-Manager Rolf Dohmen. Unten: Ex-Vizepräsident und Ex-KSC-Profi Rainer Schütterle sowie Ex-KSC-Kapitän Maik Franz. | Bild: Bildmontage ka-news.de

"Für den Beirat war die Zusammenarbeit sehr wertvoll. So wurden bei einigen gemeinsamen Sitzungen wesentliche strategische Fragen wie die Zukunft der Akademie, die Entwicklung des Scoutings und das Profil für die Position des Geschäftsführers Sport ausführlich diskutiert. Vor diesem Hintergrund war der Beirat überrascht von der Aussage, dass sich die Mitglieder des Sportkomitees nicht eingebunden gefühlt haben", heißt es in einer Reaktion des KSC.

Die Fan-Reaktionen um das geplante Testspiel gegen Red Bull Salzburg runden die Chaos-Tage im Wildpark dann komplett ab.

Wer macht beim KSC was?

Ergebnis: Verwirrung und Frust bei den KSC-Fans, die sich die Frage stellen, ob bei ihrem KSC überhaupt noch irgendwas richtig läuft und was überhaupt die Aufgabe der einzelnen Organe ist? Sportkomitee, KSC-Beirat, Geschäftsführer, Präsident und mehr. Die Begrifflichkeiten und Aufgaben sind nicht immer klar und einfach zu trennen, ka-news.de versucht es trotzdem zu erklären.

Dabei hilft ein Blick auf die KSC-Website. Unter dem Reiter "Club" und "Organisation" findet sich ein vereinfachtes Organigramm des KSC und seiner einzelnen Organe. (Am Schluss des Textes als PDF).

Die Gesamtstruktur des KSC vereinfacht dargestellt. | Bild: screenshot@ksc

Präsidium, Beirat, Sportkomitee

An der Spitze des Vereins steht das Präsidium, welches von den KSC-Mitgliedern gewählt wird. Zuletzt geschehen am 20. Okotober 2022. Holger Siegmund-Schultze wurde dabei als Präsident des KSC wiedergewählt.

Das KSC-Präsidium besteht aus:

Holger Siegmund-Schultze, Präsident

Günter Pilarsky, Vizepräsident

Martin Müller, Vizepräsident

Neben dem Präsidium wählen die Mitglieder den Mitgliederrat, drei Aufsichtsräte im Aufsichtsrat und Teile des Beirates. Der Mitgliederrat, bestehend aus elf Mitgliedern, berät und überwacht das Präsidium.

Der Beirat besteht aus:

Alle Mitglieder des Präsidiums sind automatisch im Beirat vertreten, also:

Holger Siegmund-Schultze, Präsident

Günter Pilarsky, Vizepräsident

Martin Müller, Vizepräsident

Vervollständigt wird der Beirat durch die von den Mitgliedern gewählten Vertreter. Diese sind:

Thomas Hock

Christian Fischer

Zusätzlich sind bis zu vier Vertreter von potenziellen Aktionären möglich. Voraussetzung hierfür ist aber eine Beteiligung von mindestens 25 Prozent an der KSC GmbH & Co. KGaA nötig. Ein solcher Großaktionär wurde bisher nicht gefunden.

Holger Siegmund-Schultze bei der Hauptversammlung | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Die KSC GmbH & Co. KGaA entstand durch das Votum der Mitglieder vom 29. Juni 2019. Damit wurde der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb aus dem e.V. ausgegliedert. Der KSC. e.V. hält weiterhin Anteile an der KSC GmbH & Co. KGaA. Weitere Anteile werden an Aktionäre verkauft.

Geleitet wird die KSC GmbH & Co. KGaA von ihren Geschäftsführern. Diese sind:

Michael Becker, Finanzen

Oliver Kreuzer, Sport

Die Geschäftsführer unterstehen dem Beirat, dieser hat Weisungsbefugnis über die beiden Geschäftsführer. Beaufsichtigt werden Geschäftsführer und Beirat vom Aufsichtsrat.

Was war Aufgabe des Sportkomitees?

Und wo und wie spielt nun das zurückgetretene KSC-Sportkomitee eine Rolle? Dieses war - oder je nach Ansicht auch nicht - beratend für den Beirat tätig. Wichtig: Beirat und Komitee sind zwei verschiedene Organe und nicht gleichzusetzen.

Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Und wie sollte das Komitee den Beirat nun beraten? Kurz nach der Gründung hieß es damals: "Die Beiratsmitglieder des KSC haben sich in den vergangenen Wochen darauf verständigt, dass über ein Sportkomitee das große Potential ehemaliger Aktiver des Vereins genutzt werden soll, um den Beirat bei strategischen Entscheidungen über die sportliche Ausrichtung des KSC zu beraten."

Kommt jetzt das nächste Komitee?

Ob und wie das Sportkomitee Oliver Kreuzer als Sportgeschäftsführer beraten sollten, wurde damals nicht kommuniziert.

Ein Kommentar eines Users unter der Meldung, dass der KSC ein neues Sportkomitee ins Leben gerufen hat. | Bild: Screenshot: ka-news.de-Forum

ka-news.de-Leser "apu" kommentierte unter den damaligen Artikel zur Gründung des KSC-Sportkomitees: "Interessante Idee finde ich. Dazu gerade Dohmen mit seinem Netzwerk sowie Franz der auch schon etwas bewegt hat in der Vergangenheit sind tolle Namen. Ich bin gespannt was in zwei Jahren erreicht wurde."

Jetzt, ziemlich genau zwei Jahre nach der Gründung, ist das Komitee Vergangenheit. Ob in Zukunft ein ähnliches beratendes Gremium entstehen soll, ließ der KSC offen.

