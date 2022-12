Schon unmittelbar nach Bekanntgabe der Spielansetzung war das Echo in der Karlsruher Fanszene groß. Auf Social Media machten zahlreiche KSC-Anhänger ihrem Ärger über den Gegner aus Österreich Luft.

KSC-Fans sagen: "Nein"

Unter dem entsprechenden Facebook-Post des KSC sind Kommentare wie "Nein zu RB" oder "Unglaublich schlecht KSC!" zu lesen. Viele Fans fordern sogar eine Absage des Testspiels und der KSC reagierte in Person von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer auf die Kritik.

In einem Statement heißt es: "Unsere Agentur konnte für unseren Wunschtermin ausschließlich die Salzburger als Gegner vermitteln. Die gesamte Zeit in Estepona ist dementsprechend geplant, ein anderer Termin war somit nicht möglich."

Aufgrund des sportlichen Mehrwerts gegen einen Europa-League-Teilnehmer und der Alternativlosigkeit mangels anderer Gegner möchte der KSC das Spiel durchführen.

Red Bull Salzburg seit 2014 durchgehend Meister

Die Antwort der KSC-Fanszene ließ nicht lange auf sich warten. In einem Statement auf der Website der Supporters Karlsruhe sprechen sich zahlreiche Fanklubs weiterhin gegen das Spiel gegen den österreichischen Dauermeister aus.

Theo Hernandez (r) vom AC Mailand im Duell mit Amar Dedic von RB Salzburg. | Bild: Luca Bruno/AP/dpa

"Unseren Standpunkt zu Red Bull und seinen Farmteams müssen wir hier und heute sicherlich nicht mehr weiter kommunizieren. Zumindest gingen wir davon aus, dass dieser bis in den letzten Winkel der Geschäftsstelle klar ist", ist dort zu lesen.

"Wir lehnen Red Bull auf ganzer Linie ab!"

Umso stelle sich die Frage, warum die Verantwortlichen des KSC so klar gegen die Position der Anhänger handelt. "Ist es ihnen egal, oder wissen sie es schlicht nicht besser? Wir fragen uns: Wo ist denn jetzt diese Haltung des KSC zu bestimmten Themen, die in den letzten Wochen und Monaten so oft genannt wurde?", heißt es weiter.

Für die Supporters Karlsruhe und die anderen Fanklubs ist die Sache klar: "Wir lehnen Red Bull auf ganzer Linie ab! Wir fordern unseren Verein dazu auf, dieses Testspiel abzusagen und damit die Linie zu unterstützen, dass Red Bull kein Teil des Spiels sein darf. Nein zu RB!"

Das gesamte Statement im Wortlaut:

"Die Diskussion um die Testspiele in dieser Winterpause, welche fast ausnahmslos auswärts und ohne Zuschauer stattfinden, und die fragwürdige Anstoßzeit des Freundschaftsspiels bei unseren Freunden in Straßburg sind offensichtlich noch nicht genug.

Gestern (Dienstag, 13. Dezember, Anm.d.Red.) gab der KSC bekannt, im Rahmen des Wintertrainingslagers in Spanien, ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg zu absolvieren.

Unseren Standpunkt zu Red Bull und seinen Farmteams müssen wir hier und heute sicherlich nicht mehr weiter kommunizieren. Zumindest gingen wir davon aus, dass dieser bis in den letzten Winkel der Geschäftsstelle klar ist.

Umso mehr stellt sich uns daher die Frage warum die Verantwortlichen beim KSC so klar gegen die Positionen der Anhänger handeln? Ist es ihnen egal, oder wissen sie es schlicht nicht besser?

Wir fragen uns: Wo ist denn jetzt diese Haltung des KSC zu bestimmten Themen, die in den letzten Wochen und Monaten so oft genannt wurde? Das Thema rund um das Konstrukt Red Bull im Fußball ist in den letzten Jahren von allen Fanorganisationen, Kurven und Szenen ausreichend und tiefgehend erörtert und massiv kritisiert worden. Dabei wurde stets auch unsere Linie in Karlsruhe klar kommuniziert:

Wir lehnen Red Bull auf ganzer Linie ab! Wir fordern unseren Verein dazu auf, dieses Testspiel abzusagen und damit die Linie zu unterstützen, dass Red Bull kein Teil des Spiels sein darf. Nein zu RB!

Gemeinsame Stellungnahme von Supporters Karlsruhe 1986 e.V., Ultra 1894 und den (offiziellen) Fanclubs des Karlsruher SC:

76ers Karlsruhe, 9er Sektion Karlsruhe, Baden – Badener Selection 2013,Baden Empire, Baden Kollektiv, Baden Onkelz, Badische Bierhopper, Badische Deaf, KSC Bierkonsumverein, Blaue Rebellen, Blau-Weiße KSC Freunde, Blau-Weiß statt Braun, Blau Weiße Schdoirassler, Blood Type 1894, Blue Familia Karlsruhe, Blue White 76, Blue-White Borderland, Blue’s Brothers, Bullterrier, Dreckstruppe Karlsruhe, FächerCrew, Fanclub Pyramide, Goldstadt Crew, Granade Freilse, KSC Fans im Osten, KSC Rollstuhlflitzer e.V, Liebe Kennt Keine Liga, Longebrigger Wikinger, Nervenklinik, Oberrheinbande Karlsruhe, Pegasus Karlsruhe, Psychos Karlsruhe, Remchinger Jungs, Sektion Straubenhardt, Stammtisch Fächerstadt, Südbaden’81, Symbadisch Verstreute, WildparkJunxx, WWW, ZSKA München"