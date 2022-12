Nachdem die Zweitligisten am 9. und 10. Dezember ihre ersten Testspiele gegen den FC Viktoria Köln und VfL Bochum absolvierten, folgt am 16. Dezember noch eines gegen den SC Freiburg. Darüber hinaus wird der KSC am 8. Januar an einem Hallenturnier in Gummersbach teilnehmen.

Die Spiele des KSC im Winterfahrplan im Überblick:

Montag, 05. Dezember: Trainingsauftakt

Freitag, 09. Dezember: Testspiel bei Viktoria Köln (13 Uhr)

Samstag, 10. Dezember: Testspiel beim VfL Bochum (13 Uhr)

Freitag, 16. Dezember: Testspiel beim SC Freiburg (13.30 Uhr)

Noch offen: Weihnachtspause

Noch offen: Trainingsauftakt ins neue Jahr

Sonntag, 08. Januar: Hallenturnier in Gummersbach

Freitag, 13. Januar bis Sonntag, 22. Januar: Trainingslager in Estepona, Spanien

Freitag, 20. Januar: 16 Uhr Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg

Freitag, 27. Januar: Rückrundenauftakt, Heimspiel gegen den SC Paderborn (18.30 Uhr)

Sämtliche Spieldaten zur Hin- und Rückrunde 22/23 gibt es hier in der Übersicht. Es kann aber zu kurzfristigen Änderungen bei den Terminen kommen.