Karlsruhe vor 1 Stunde

"Iron-Maik" Franz über das (gescheiterte) Sportkomitte beim KSC: "Der Präsident wollte es, andere wollten es nicht"

Maik Franz war ein absoluter Publikumsliebling als er beim KSC unter Vertrag stand. Nach der aktiven Karriere war er einige Jahre Sportdirektor beim SC Magdeburg, war mitverantwortlich am Aufstieg in die 2. Bundesliga. "Iron-Maik", der noch immer enge Bindungen in die Fächerstadt hat, war Mitglied des KSC Komitees, wollte dem Wildparkclub ehrenamtlich mit seiner Fachkompetenz helfen. Doch jetzt: Rücktritt!