Aktuell bereitet sich der Karlsruher SC im Trainingslager in Estepona auf die Rückrunde der laufenden Saison vor. Doch nicht nur bei Marvin Wanitzek und Co. fließt der Schweiß, auch KSC-Sportchef Oliver Kreuzer dürfe mit Blick auf die neue Spielzeit die ein oder andere Schweißperle über die Stirn laufen.

Bild: mia

Denn stand jetzt haben nur 15 Spieler aus dem aktuellen KSC-Kader einen Vertrag über die Saison 2022/23 hinaus. Zwölf Spieler würden den KSC damit im Sommer verlassen. Bisher fest steht aber nur das Karriereende von Daniel Gordon. Der Routinier verkündete am vergangenen Wochenende seine Zeit als Profifußballer zu beenden.

Bleiben elf Profis, die sich für ein Gespräch mit Oliver Kreuzer anbieten könnten. Außerdem ist die Zukunft der drei Leihspieler noch offen. ka-news.de gibt ein Blick auf das aktuelle Personal im Wildpark und schätzt die Chancen der jeweiligen Spieler auf einen neuen Vertrag ein.

Daniel Brosinski, 34 Jahre, Abwehr

Daniel Brosinski ist und bleibt der einzige Neuzugang des KSC in der Winterpause. Darauf legte sich Oliver Kreuzer bereits fest. Brosiniski stand bis zum Ende der vergangenen Saison bei Mainz 05 unter Vertrag und war danach lange Trainingsgast im Wildpark.

KSC test vs SCF: Brosinksi. | Bild: Mia

Nach den Abgängen von Kilian Jakob und Luca Bolay unterschrieb der Außenverteidiger dann einen Vertrag bis Saisonende und soll Druck auf Philip Heise machen. Ob Brosinski länger als diese Saison beim KSC bleibt, dürfte auch davon abhängen, wie viel Einsatzzeit er in der Rückrunde bekommt.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 40 Prozent

Sebastian Jung, 32 Jahre, Abwehr

Nach einer erneuten Kreuzbandverletzung kämpfte sich Jung im Laufe der Hinrunde zurück in die Startelf. Kommt in der aktuellen Saison auf zwölf Einsätze und lieferte dabei eine Vorlage. Hat seine Stärken im Spiel nach vorne aber dafür immer wieder Wackler in der Defensive.

Sebastian Jung am Ball beim Spiel KSC gegen Nürnberg | Bild: Mia

Seine Verletzungsanfälligkeit könnte gegen einen neuen Vertrag sprechen. Auch bei ihm wird die Einsatzzeit in der Rückrunde eine wichtige Rolle bei einer möglichen neuen Unterschrift spielen.

Chancen auf einen neuen Vertag: 45 Prozent

Florian Ballas, 30 Jahre, Abwehr

Kam vor der aktuellen Spielzeit vom FC Erzgebirge Aue. Hatte beim Absteiger mit einer langen Verletzung zu kämpfen und hatte auch in Karlsruhe Pech mit einem Muskelfaserriss. Kam unter Eichner bisher kaum zum Zug und stand lediglich in sieben Spielen insgesamt 130 Minuten auf dem Platz.

Florian Ballas | Bild: Thomas Riedel

Kurz vor Abfahrt ins Trainingslager wurde er aussortiert und dürfte damit keine Rolle mehr in dieser Saison spielen. Findet sich ein Abnehmer, ist ein Abgang im Winter wahrscheinlich, spätestens im Sommer definitiv.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 0 Prozent

Felix Irorere, 20 Jahre, Abwehr

Ereilte das gleiche Schicksal wie Ballas und ist nicht mit dem KSC ins Trainingslager geflogen. In dieser Saison mit 56 Minuten Spielzeit gegen Düsseldorf und Ingolstadt, soll noch im Winter abgegeben werden. Ein Wechsel zu Waldhof Mannheim kam nach einer Woche Probetraining nicht zustande, Hertha II könnte ein Ziel des Deutsch-Franzosen sein.

Chancen auf einen neuen Vertag: 0 Prozent

Lazar Mirkovic, 20 Jahre, Abwehr

Komplettiert das Trio der aussortierten Abwehrspieler. Findet sich seit seiner Ankunft in der Fächerstadt, wenn überhaupt auf der Tribüne wieder und ist im Normalfall nicht Teil des Spieltagkaders. War zudem lange verletzt und wird den KSC ebenfalls spätestens im Sommer verlassen.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 0 Prozent

Christoph Kobald, 25 Jahre, Abwehr

Gehörte vor seiner Verletzung am Saisonende zum Stammpersonal in Eichners Abwehrverbund, kämpft in dieser Spielzeit, aber um Einsatzminuten und stand in nur drei Partien auf dem Platz. Der Österreich ist im besten Fußballeralter, hat nach eigener Aussage bisher kein neues Vertragsangebot erhalten.

Christoph Kobald (KSC 22) am Ball. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Mit Marcel Franke und Daniel O'Shaughnessy stehen nur zwei Innenverteidiger für die kommende Saison unter Vertrag. Eine Weiterbeschäftigung Kobalds wäre ein logischer und einfacher Schritt für den KSC. Warum es bisher kein Angebot gab - ein Rätsel.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 55 Prozent

Leon Jensen, 25 Jahre, Mittelfeld

Kam im Sommer 2021 zum KSC und war seitdem praktisch durchgehend im Krankenstand. Bei seinem ersten KSC-Pflichtspieleinsatz von Beginn an gegen Hannover 96 direkt nach elf Minuten mit einer Schulterverletzung ausgewechselt.

Karlsruhes Leon Jensen wird behandelt. | Bild: Swen Pförtner/dpa

Der gebürtige Mannheimer ist aktuell das erste Mal längere Zeit gesund, durfte in dieser Saison aber nur in neun Kurzeinsätzen sein Können zeigen. Hat mit Gondorf, Wanitzek und Breithaupt zudem starke Konkurrenten im zentralen Mittelfeld. Bleibt er gesund, wäre ein neuer Vertrag denkbar.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 50 Prozent

Kyoung Rok-Choi, 27 Jahre, Mittelfeld

Kam aufgrund von langwierigen Rückenproblemen in dieser Saison auf erst sechs Einsätze für den KSC. Kämpft seit seiner Ankunft im im Sommer 2018 immer wieder mit Verletzungen. Trotz langer Krankenakte steht der Koreaner bei Eichner hoch im Kurs und gehört - wenn fit - mindestens zum Kreis der Startelfanwärter.

KSC test vs SCF: Choi. | Bild: Mia

Geht es nach dem Coach, soll der 27-Jährige auch in Zukunft im Wildpark kicken, ein offizielles Angebot der Badener gibt es bisher wohl nicht. Auch bei Choi dürfte der Gesundheitszustand in der Rückrunde eine wichtige Rolle spielen.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 65 Prozent

Jérôme Gondorf, 34 Jahre, Mittelfeld

Verpasste in der Hinrunde nur das Spiel gegen Holstein Kiel aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre, ansonsten ist der Platz des Kapitäns im Mittelfeld zementiert. Sein Vertrag läuft zwar aus, verlängert sich aber ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch.

Kyoung-Rok Choi (KSC 11) im Duell mit Jerome Gondorf (KSC 8) | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Passiert nichts Unvorhergesehenes spielt der gebürtige Karlsruher auch in der kommenden Saison für den KSC und wird nach dem Rücktritt von Daniel Gordon der älteste Spieler sein.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 95 Prozent

Lucas Cueto, 26 Jahre, Mittelfeld

Laboriert aktuell mit einer Bänderverletzung im Knöchel und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der Deutsch-Spanier ist ähnlich wie Kelvin Arase ein Opfer der Systemumstellung ohne wahren Flügelspieler. Kommt diese Saison auf zehn Einsätze und sicherte mit seinem einzigen Saisontor den ersten Saisonsieg im Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Tendenz geht eher Richtung Abschied.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 30 Prozent

Fabian Schleusener, 31 Jahre, Sturm

Ist mit sieben Ligatoren der beste Torschütze des KSC, lieferte zudem drei Vorlagen. Hat ein gut dotiertes Angebot über drei Jahre vorgelegt bekommen, welches von Michael Becker einkassiert wurde. Einigen sich Oliver Kreuzer und Becker auf die Modalitäten, dürfte einer Weiterbeschäftigung von Schleusener nichts im Weg stehen. Vorausgesetzt, er will dann auch noch verlängern.

Chancen auf einen neuen Vertrag: 75 Prozent

Stephan Amborosius, 24 Jahre, Abwehr

Die Leihgabe vom Hamburger SV verpasste aufgrund einer Verletzung eine mögliche WM-Teilnahme mit Ghana. Gehört seit seiner Ankunft im Wildpark zum absoluten Stammpersonal und hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich die Defensive nach dem Horror-Start stabilisierte.

Der Karlsruher Stephan Ambrosius bei einem Spiel. | Bild: Uli Deck/dpa/Archiv

Wie aus dem Wildpark zu hören ist, will Eichner auch in der kommenden Saison mit Ambrosius arbeiten. Mögliche Millionen-Einnahmen aus einem Breithaupt-Transfer könnten helfen. Eine weitere Leihe wäre nur möglich wenn Ambrosius seinen Vertrag (Ende 2024) beim HSV verlängert.

Chancen, dass Ambrosius beim KSC bleibt: 50 Prozent

Paul Nebel, 20 Jahre, Mittelfeld

Kam als Flügelspieler und spielte sich auf der Zehn fest. 19 Einsätze, ein Tor, eine Vorlage sind die Bilanz des eigentlichen Mainzers. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft ebenfalls 2024 aus. Wäre für einen Kauf wohl auch mit Breithaupt-Millionen zu teuer.

Chancen, dass Nebel beim KSC bleibt: 15 Prozent

Mikkel Kaufmann, 22 Jahre, Sturm

Hatte meist gegen Schleusener und Batmaz das Nachsehen, konnte bei seinen Einsätzen nur selten überzeugen. Kam 16 Mal zum Einsatz, wurde dabei 13 Mal eingewechselt und kommt bisher auf zwei Tore und vier Vorlagen.

Mikkel Kaufmann | Bild: Mia

Zeigte seine beste Saisonleistung zum Abschluss der Hinrunde gegen St. Pauli. Knüpft er an diese Leistungen die Rückrunde öfter an, wäre ein Verbleib denkbar. Der KSC hat laut transfermarkt.de eine Kaufoption für den Dänen. Sein Vertrag beim FC Kopenhagen läuft auch bis 2024.

Chancen, dass Kaufmann beim KSC bleibt: 30 Prozent