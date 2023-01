von (dpa)

Gordon bereitet sich mit dem KSC im Wintertrainingslager im spanischen Estepona derzeit auf die Rückrunde vor. Mit Unterbrechung der Saison 2016/2017, die er beim Ligarivalen SV Sandhausen verbrachte, spielt der Verteidiger seit 2012 in Karlsruhe. In der laufenden Saison bringt er es bislang auf sechs Pflichtspiel-Einsätze. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2023. Nach seiner Zeit als aktiver Spieler will Gordon im Trainerbereich weiterarbeiten.